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Propiedades residenciales en venta en La Nucía, Španjolska

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apartamentos
179
casas independientes
141
320 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Esta villa fue diseñada para maximizar el disfrute de sus amplias habitaciones. Con una supe…
$680,216
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Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 530 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en La Nucia, en un lugar alto, ofreciendo m…
$1,03M
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Apartamento 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 1
Moderno apartamento en planta media con gran terraza, gimnasio, club social ubicado en un re…
$436,950
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Descubre la paz y la comodidad que ofrecen estas nuevas propiedades en una zona privilegiada…
$403,837
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Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN LA NUCIA Complejo residencial de obra nueva de villas…
$531,956
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Apartamento 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, c…
$404,429
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TekceTekce
Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Ubicada en la encantadora localidad de La Nucia, esta exclusiva colección de 28 propiedades …
$620,387
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Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, c…
$363,512
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Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, c…
$542,668
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Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
La perfección en diseño moderno, una combinación de acabados exquisitos y servicios de lujo …
$476,207
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Casa 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Número de plantas 2
Presentando la villa moderna en un hermoso complejo residencial moderno en La Nucia. El comp…
$530,829
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Ático Ático 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 4/4
Impresionante ático moderno con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria y gimnasio,…
$608,908
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Apartamento 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Área 169 m²
Nuevo complejo residencial en La NusiaNuevo complejo residencial de villas independientes y …
$549,115
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Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, d…
$580,117
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Apartamento 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con grandes terrazas en La Nucía Ubicados en La Nucía, una…
$520,389
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Exclusiva villa de lujo con gran parcela, piscina privada y diseño artístico único Esta esp…
$1,88M
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Ático Ático 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Apartamentos de nueva construcción en La Nucía: vida moderna en la Ciudad del Deporte, cerca…
$550,348
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Casa 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Número de plantas 2
Vila Natura es un exclusivo complejo privado de 8 villas individuales ubicadas en la prestig…
$716,622
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Apartamento 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 2/4
Descubra la paz y la comodidad en el complejo residencial La Nucía Pines, situado en la pint…
$367,124
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Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, c…
$379,810
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Nueva Promoción de 7 Chalets en La Nucía Descubra estas impresionantes villas de nueva …
$681,947
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Ático Ático 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con un gran solarium, gimnasio, club social ubicado en un residencial ce…
$460,018
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Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Ubicado en la encantadora localidad de La Nucía, este residencial ofrece una selección de 52…
$424,498
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Apartamento 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 2/3
Presentamos nuevos apartamentos en la ciudad de Altea, en un nuevo complejo residencial del …
$468,741
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Apartamento 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Descubre la paz y la comodidad de estas nuevas propiedades en una zona privilegiada de La Nu…
$433,207
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Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Ubicada en la encantadora localidad de La Nucia, esta exclusiva colección de 28 propiedades …
$536,208
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Casa 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Descubre este magnífico chalet moderno situado en una ubicación privilegiada. Ofrece vistas …
$999,804
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Ático Ático 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 223 m²
Ubicado en la encantadora localidad de La Nucía, este conjunto residencial ofrece una varied…
$606,665
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Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, c…
$426,217
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Villa 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Villa 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 4
Villas independientes con vistas panorámicas al mar en La Nucía, Alicante Ubicadas con graci…
$698,860
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