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Propiedades residenciales en venta en San Juan de Alicante, Španjolska

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apartamentos
34
casas independientes
25
59 propiedades total found
Chalet en San Juan de Alicante, Španjolska
Chalet
San Juan de Alicante, Španjolska
Área 216 m²
En Playa Muchavista - La font  se encuentra esta magnífica vivienda de estilo ibicenco, ubic…
$738,427
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Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Las villas de San Juan son el resultado de un minucioso estudio para crear villas de lujo co…
$1,14M
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Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Villas de alto standing situadas en el área más exclusiva de San Juan a tan solo unos 800 me…
$1,10M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Venta es una elegante casa adosada en San Juan de Alicante, situada en una zona tranquila y …
$577,921
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Apartamento 2 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Área 120 m²
Nuevo complejo residencial en San Juan de AlicanteNuevo complejo residencial de 32 apartamen…
$520,878
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Área 103 m²
Situado en una de las zonas de mayor crecimiento de San Juan de Alicante, este apartamento o…
$640,590
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Sant Joan d'Alacant, este exclusivo conjunto residenc…
$511,791
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Casa 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Vida residencial exclusiva en San Juan. Descubra esta exclusiva promoción de 8 villas indepe…
$866,882
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Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
La promoción dispone de urbanización privada de acceso restringido, dotada con una red de ci…
$795,664
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Adosado Adosado 5 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 4
Presentamos una casa adosada en cuatro niveles en la ciudad de San Juan. El apartamento está…
$1,25M
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Apartamento 1 habitación en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 1 habitación
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Alegria se complace en anunciar que sólo quedan algunos apartamentos de nuestra última promo…
$247,350
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Apartamento 2 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Área 100 m²
Descubre este nuevo apartamento en una de las zonas más prestigiosas de Alicante, ofreciendo…
$558,484
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Casa 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
La arquitectura y el diseño son clave para aquellos que buscan una inversión casera o sosten…
$832,206
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/4
Impecable apartamento en la planta baja con jardín privado, zonas de coworking y piscina de …
$512,728
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Apartamento en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento
San Juan de Alicante, Španjolska
Área 71 m²
Inmobiliaria Casamayor os presenta un exclusivo residencial de lujo, con todas las comodidad…
$480,425
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Casa 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Explore un diseño elegante que incluye todas las comodidades imaginables. Estas instalacione…
$1,10M
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Casa 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 251 m²
La arquitectura y el diseño son de particular importancia para aquellos que buscan una inver…
$722,401
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Apartamento en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento
San Juan de Alicante, Španjolska
Área 71 m²
Inmobiliaria Casamayor os presenta un exclusivo residencial de lujo, con todas las comodidad…
$434,670
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Apartamento premium en la planta baja con aparcamiento privado, gimnasio de diseño y servici…
$640,076
VAT
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Una exclusiva urbanización privada donde el lujo y la elegancia se conjugan en forma de vivi…
$748,386
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Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 211 m²
Villas en San Juan de Alicante, Costa Blanca Una exclusiva urbanización privada donde el luj…
$582,302
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Ático Ático 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN SAN JUAN DE ALICANTE. . Complejo residencial de obra nueva d…
$370,360
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Apartamento 4 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN SAN JUAN DE ALICANTE Complejo residencial de Obra Nue…
$546,088
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Apartamento 2 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN SAN JUAN DE ALICANTE .  El residencial de obra nueva en San Ju…
$299,303
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Apartamentos en venta en San Juan Playa, Alicante, Costa Blanca Viviendas modernas, eficient…
$427,458
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Viviendas modernas, eficientes y sostenibles a un paso de las playas de San Juan y Muchavist…
$485,212
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Apartamento 2 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN SAN JUAN DE ALICANTE. . Complejo residencial de obra nueva de …
$260,221
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN SAN JUAN DE ALICANTE . . El residencial de obra nueva en Sa…
$422,039
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Apartamento 4 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo proyecto de apartamentos en Nou Nazaret, la zona de expansión de San Juan de Alicante,…
$351,140
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Apartamento 4 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Descubre este espectacular piso ubicado en la zona de Frank Espinós, San Juan Alicante. Con …
$441,101
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