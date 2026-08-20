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Propiedades residenciales en venta en Almoradi, Španjolska

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apartamentos
9
casas independientes
21
30 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Bienvenido a un apartamento atractivo en el pintoresco Almoradi! La propiedad se encuentra e…
$132,922
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Apartamento 2 habitaciones en El Saladar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
El Saladar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Presentamos a su atención una acogedora casa de 80 m2, totalmente reformada, amueblada y lis…
$306,298
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Casa 3 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 216 m²
Esta impresionante villa independiente de 191 m2 con tres dormitorios en Lomas de La Julian …
$676,168
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It Is RealtyIt Is Realty
Casa 3 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Descubra una villa exclusiva en Alicante, en la zona de Heredades, que forma parte del nuevo…
$461,181
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Apartamento 3 habitaciones en El Saladar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Saladar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Descubra magníficos apartamentos de nueva construcción en la dinámica ciudad de Almoradi, Al…
$241,571
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Casa 2 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 670 m²
Número de plantas 2
Presentamos una casa de 670 m2 en la ciudad de Algorfa. Una parcela de 5.000 m2 donde se pue…
$288,961
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en El Saladar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Saladar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Mejora la calidad de vida en este impresionante ático de 4 dormitorios y 2 baños, idealmente…
$183,779
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Casa 6 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 299 m²
Esta villa independiente de cuatro o seis dormitorios, orientada al este y al oeste, con est…
$687,726
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Casa 6 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 299 m²
Esta villa independiente de cuatro o seis habitaciones, orientada al este y al oeste, se enc…
$687,726
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Casa 3 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 271 m²
Le presentamos esta magnífica villa independiente en la zona privilegiada de Lomas de Julian…
$693,494
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Villa en Almoradi, Španjolska
Villa
Almoradi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
Ubicado en la tranquila localidad de Heredades, este chalet independiente ofrece un entorno …
$415,014
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Villa 5 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Villa premium lista para llaves con piscina privada, aparcamiento y jardín, situada en una z…
$415,506
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Villa en Almoradi, Španjolska
Villa
Almoradi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
Villas de nueva construcción en venta en Las Heredades, Costa Blanca Villas modernas en una…
$418,810
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Villa en Almoradi, Španjolska
Villa
Almoradi, Španjolska
Dormitorios 4
Área 140 m²
Villas nuevas en barrios de RohalesUn nuevo proyecto para la construcción de 4 villas modern…
$542,060
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Villa en Almoradi, Španjolska
Villa
Almoradi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
Villas de nueva construcción en venta en Las Heredades, Costa Blanca Villas moderna…
$417,530
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Casa 3 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Descubra una villa exclusiva en Alicante, en la zona de Heredades, que forma parte del nuevo…
$495,856
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Casa 3 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
Esta impresionante villa independiente de tres dormitorios se encuentra en una prestigiosa z…
$635,135
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Apartamento 3 habitaciones en El Saladar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Saladar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Ofrecemos un apartamento en Almoradi, con una superficie de 101 m2. Incluye: 3 dormitorios d…
$159,506
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Casa 4 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
Amplias Villas con Piscina Privada en Venta en Almoradí Ubicada en Almoradí, esta propiedad …
$423,008
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Villa en Almoradi, Španjolska
Villa
Almoradi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Ubicada en la tranquila localidad de Heredades, esta exclusiva colección de cuatro viviendas…
$506,227
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Casa 3 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 216 m²
Esta impresionante villa independiente de 191 m2 y tres dormitorios en Lomas de La Juliana s…
$676,168
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Casa 3 habitaciones en Almoradi, Španjolska
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Almoradi, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
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$507,415
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Villa en Almoradi, Španjolska
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Almoradi, Španjolska
Dormitorios 3
Área 134 m²
Villas y chalets en venta en Las Eredades, Costa BlancaVillas modernas en una zona tranquila…
$418,133
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Apartamento 3 habitaciones en El Saladar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Saladar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Descubre magníficos apartamentos nuevos en la dinámica ciudad de Almoradi, Alicante. Este pr…
$250,818
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Casa 3 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
Esta increíble villa independiente de tres dormitorios en Lomas de la Julian se encuentra en…
$635,135
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Apartamento 3 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Apartamentos en venta en Almoradí, Costa Blanca Estos apartamentos constan de 3 dormitorios,…
$228,014
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Adosado Adosado 5 habitaciones en El Saladar, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
El Saladar, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Se vende casa adosada en esquina, distribuida en dos plantas en Almoradí, Alicante. En plant…
$156,111
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
VILLAS PAREADAS DE OBRA NUEVA EN FORMENTERA DEL SEGURA Villas pareadas de obra nueva en For…
$380,050
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Apartamento 3 habitaciones en El Saladar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Saladar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Estamos orgullosos de poder ofrecerle esa gran oportunidad, un piso de 3 dormitorios constru…
$131,302
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Apartamento 4 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
VILLAS DE OBRA NUEVA CERCA DE ROJALES Proyecto de obra nueva de 4 villas modernas en Las He…
$463,156
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