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Propiedades residenciales en venta en El Vinalopó Medio, Španjolska

;
Aspe
50
Petrer
3
526 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Bienvenido a su nueva vivienda de ensueño junto al magnífico campo de golf de Font del Llop:…
$564,340
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas de nueva construcción a medida en Aspe, Alicante Exclusivas villas construid…
$435,512
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Apartamento 2 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
La Residencia Jaya – Fase 2 forma parte del exclusivo resort de golf Font del Llop en Monfor…
$357,762
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Bienvenido a su nueva vivienda de ensueño junto al magnífico campo de golf de Font del Llop:…
$802,078
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$509,543
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas de nueva construcción a medida en Aspe, AlicanteExclusivas villas construidas a medid…
$435,512
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Monforte del Cid está situado en el corazón de Alicante. El aeropuerto internacional de Alic…
$519,331
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villas de nueva construcción a medida en Aspe, AlicanteExclusivas villas construidas a medid…
$543,609
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Apartamento 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
La Residencia Jaya – Fase 2 forma parte del exclusivo resort de golf Font del Llop en Monfor…
$549,337
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Apartamento 2 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
La Residencia Jaya – Fase 2 forma parte del exclusivo resort de golf Font del Llop en Monfor…
$444,317
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Villa en Monforte del Cid, Španjolska
Villa
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
\'FONT DEL LLOP\' es un renombrado campo de golf donde es un sueño disfrutar del clima medit…
$1,03M
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$503,123
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$422,209
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Villa 15 habitaciones en Elda, Španjolska
Villa 15 habitaciones
Elda, Španjolska
Habitaciones 15
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 806 m²
Finca de Lujo de 13 Dormitorios con Piscinas, Pista de Tenis y Jardines en el Interior de Al…
$1,04M
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Apartamento 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
La Residencia Jaya – Fase 2 forma parte del exclusivo resort de golf Font del Llop en Monfor…
$432,776
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$503,123
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Apartamento 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Monforte del Cid está situado en el corazón de Alicante. El aeropuerto internacional de Alic…
$536,642
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$509,543
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Villa en Monforte del Cid, Španjolska
Villa
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Descubra esta espectacular villa de reventa situada en el exclusivo resort de golf Font del …
$917,485
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villas de nueva construcción a medida en Aspe, Alicante Exclusivas villas construid…
$543,609
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$639,175
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Villa en Monforte del Cid, Španjolska
Villa
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Descubra estas tres exclusivas villas de obra nueva en el prestigioso Font del Llop Golf Res…
$2,75M
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$395,026
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$395,026
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$422,209
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Apartamento 2 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado en el reconocido campo de golf FONT DEL LLOP, nos encontramos con una zona residenci…
$455,857
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 283 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$694,043
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Villa en Monforte del Cid, Španjolska
Villa
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Descubra esta magnífica villa en reventa situada en el exclusivo resort de golf Font del Llo…
$917,485
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$639,175
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Apartamento 2 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Monforte del Cid está situado en el corazón de Alicante. El aeropuerto internacional de Alic…
$421,235
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Tipos de propiedades en El Vinalopó Medio

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en El Vinalopó Medio, Španjolska

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con Terraza
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