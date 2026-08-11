Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. El Campello
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en El Campello, Španjolska

;
apartamentos
48
casas independientes
48
96 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Fantástico apartamento en planta media con piscina comunitaria, amplia terraza e impresionan…
$368,053
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Área 125 m²
Apartamento luminoso de 125 m2 se encuentra en el complejo residencial Urbanización Mistral,…
$402,174
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 7 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 750 m²
Número de plantas 2
Magnífica villa con impresionantes vistas al mar en la ciudad de El Campello. Ubicación idea…
$4,39M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Le presentamos una nueva propiedad en una de las zonas más deseables de la Costa Blanca. Est…
$774,414
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Área 74 m²
Nuevo apartamento con vistas al mar en Muchavista, El CampelloVida exclusiva en la costa a p…
$487,914
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 2
Área 76 m²
1a
$396,345
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Presentamos a su atención el nuevo edificio en una de las zonas más deseables de la Costa Bl…
$1,04M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Área 83 m²
Nuevo apartamento con vistas al mar en Muchavista, El CampelloVida exclusiva en la costa a p…
$642,836
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
$658,830
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 293 m²
Ubicada en la privilegiada zona de El Campello, esta exclusiva colección de 14 adosados ofre…
$619,234
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 246 m²
En venta es una magnífica casa de campo totalmente reformada situada en la encantadora zona …
$635,135
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 236 m²
Villa moderna y luminosa con piscina privada, amplia terraza, aparcamiento para dos coches y…
$716,622
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
En una ubicación excepcional junto a la playa de Muchavista en El Campeio es una elegante ca…
$514,350
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios de estilo mediterráneo cerca del mar en El Campello Situad…
$527,792
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Descubre una nueva casa en El Campello. Presentamos un nuevo proyecto en una de las zonas má…
$1,14M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 396 m²
Ofrecemos a la venta un exclusivo chalet de estilo moderno con amplias habitaciones y diseño…
$895,778
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios de estilo mediterráneo cerca del mar en El Campello Situad…
$613,845
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Exclusivas viviendas en primera línea de playa en El Campello, Costa Blanca Descubre una pr…
$610,921
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
Situado en la prestigiosa zona de Alicante, esta exclusiva zona residencial ofrece una exper…
$1,21M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 4
Área 180 m²
Cuando usted piensa que puede estar más cerca del cielo, este dúplex aparece para que no sue…
$725,549
Dejar una solicitud
Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 8
Área 400 m²
La propiedad tiene más de 350 m2 de superficie construida y 1400 m2 de territorio vallado. L…
$2,58M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Descubre este fantástico apartamento, perfecto para disfrutar de un verdadero estilo de vida…
$1,13M
Dejar una solicitud
Casa grande 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa grande 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
❗️❗️❗️ ❗️❗️❗️➡️+ 60 кв.➡️🏚💶 Стои▶️ ➖➖яотариус
$637,675
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 182 m²
En Cala d’Or (El Campello, Alicante) comienza un proyecto exclusivo, limitado a 14 unidades …
$1,11M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Área 71 m²
Nuevo apartamento con vistas al mar en Muchavista, El CampelloVida exclusiva en la costa a p…
$720,938
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Área 96 m²
Esta nueva casa en el exclusivo complejo residencial "Terrazas de Muchavista" ofrece una rar…
$465,883
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 2
Área 80 m²
Situado en el prestigioso complejo residencial Viride en PAU 5, Alicante, esta casa ofrece v…
$575,042
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Piso 2/4
Playa Alborán: Elegante apartamento a 160 metros de la playa de San Juan. Descubra Alborán B…
$722,401
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Apartamento en el Campello, oportunidad única con vistas al mar. Ubicado en una posición exc…
$484,317
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Situado en una ubicación excepcional junto a la playa de Muchavista en El Campello, este ele…
$693,505
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir