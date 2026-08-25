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Propiedades residenciales en venta en Dolores, Španjolska

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apartamentos
43
casas independientes
107
150 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Apartamentos de lujo de nueva construcción están disponibles en la dinámica ciudad de Dolore…
$312 395
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Amplias casas adosadas de 2 y 3 dormitorios en Dolores Alicante Situado en el corazón de la …
$311 853
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Villa en Dolores, Španjolska
Villa
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Área 136 m²
Situado en el encantador pueblo de Dolores, esta exclusiva colección de casas ofrece un esti…
$571 638
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It Is RealtyIt Is Realty
Adosado Adosado 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Explore un nuevo proyecto de elegantes edificios residenciales en Alicante, en la ciudad de …
$553 648
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Dolores, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Bungalows de nueva construcción en Dolores Residencial con viviendas en planta baja con ja…
$309 500
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 87 m²
Adosados modernos en Dolores con piscina comunitaria Casas contemporáneas diseñadas para la…
$349 778
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 87 m²
Adosados modernos en Dolores con piscina comunitaria Casas contemporáneas diseñadas…
$349 957
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Descubre la oportunidad perfecta con estas preciosas casas adosadas en Dolores, Alicante, do…
$374 493
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Casas adosadas de nueva construcción estilo Ibiza en Dolores, Costa Blanca Exclusiv…
$534 690
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Villa 4 habitaciones en Dolores, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 171 m²
Número de plantas 2
Preciosa villa moderna con terraza, piscina privada y plaza de aparcamiento enclavada en la …
$412 731
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Hay nuevos apartamentos de lujo en la vibrante ciudad de Dolores, Alicante. Este exclusivo c…
$323 520
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Dolores, esta exclusiva colección de 20 adosados ofre…
$317 113
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Se vende magnífica villa adosado en Dolores, prácticamente a estrenar y con un diseño minima…
$472 594
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Ático Ático 4 habitaciones en Dolores, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Piso 2/2
Ático increíble con acceso a la piscina comunitaria y terraza privada en la azotea con vista…
$355 831
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Casa 4 habitaciones en Dolores, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Villas de 3 Dormitorios con Piscina Privada en Dolores, Costa Blanca Dolores es un encantado…
$472 594
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Apartamento 4 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 2/2
Descubre Mykonos Apartments, un complejo residencial único de 32 apartamentos situado en el …
$311 962
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
En el corazón de Vega Baja, en una zona tranquila y bien conectada, es un complejo exclusivo…
$485 454
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Villa en Dolores, Španjolska
Villa
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Área 126 m²
Situado en el encantador pueblo de Dolores, estas exclusivas cuatro casas unifamiliares ofre…
$495 315
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Dolores, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Área 76 m²
Situado en la tranquila ciudad de Dolores, estos nuevos apartamentos ofrecen un estilo de vi…
$302 784
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Ático Ático 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Recientemente añadido, pronto habrá más información
$141 013
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Villa en Dolores, Španjolska
Villa
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Dolores, esta exclusiva colección de 8 viviendas inde…
$484 317
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Villas con piscina privada están situadas cerca de un encantador típico pueblo español en Al…
$502 791
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Villa en Dolores, Španjolska
Villa
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Área 133 m²
Nuevas voluntades en DoloresNuevo complejo de villas en Dolores, Alicante.Esta exclusiva pro…
$518 224
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Casa 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de sólo 14 casas individuales de una sola planta,…
$485 338
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Apartamento 4 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Piso 1/2
Descubre Mykonos Apartments, un complejo residencial único de 32 apartamentos situado en el …
$288 845
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Área 97 m²
Situado en el encantador pueblo de Dolores, este complejo residencial ofrece una excelente o…
$542 175
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Casas adosadas de nueva construcción estilo Ibiza en Dolores, Costa Blanca Exclusivas villa…
$535 098
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Área 143 m²
Nuevas villas dobles y adosadas en Dolores, AlicanteDescubra este exclusivo nuevo complejo d…
$477 946
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Dolores, este conjunto residencial ofrece una excelen…
$530 327
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Apartamento 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Área 97 m²
Situado en el encantador pueblo de Dolores, este complejo residencial ofrece una excelente o…
$542 175
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