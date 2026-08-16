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Propiedades residenciales en venta en San Miguel de Salinas, Španjolska

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apartamentos
362
casas independientes
230
592 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Precioso apartamento se encuentra en el Balcón de San Miguel, a solo 10 km de la playa. La s…
$165,032
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Apartamento 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Ubicado en el encantador municipio de San Miguel de Salinas, este conjunto residencial ofrec…
$281,365
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Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 107 m²
Villas en San Miguel de SalinasNuevas villas independientes en San Miguel de Salinas.Villas …
$496,734
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
La exclusiva oferta residencial se encuentra en San Miguel de Salinas, a sólo 10 kilómetros …
$190,714
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Apartamento 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Descubre este acogedor apartamento en planta baja en la prestigiosa zona de La Florida, a po…
$152,571
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Bungalows Modernos de Obra Nueva en San Miguel de Salinas con 3 Piscinas Comunitarias &#…
$324,903
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Complejo residencial exclusivo en San Miguel de Salinas, a solo 10 km del Mar Mediterráneo, …
$156,039
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Ático Ático 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Nueva Promoción Residencial en San Miguel de Salinas Exclusivos Apartamentos en un Entorno …
$453,453
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Apartamento 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Nueva promoción residencial de San Miguel de Salinas a un paso del centro Amplios apartame…
$281,728
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Apartamento 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Ubicado en la encantadora localidad de San Miguel de Salinas, este conjunto residencial ofre…
$281,135
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Situado en el corazón del prestigioso San Miguel de Salinas, esta hermosa casa adosada refor…
$230,013
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Zona se sitúa en una de las zonas con mejores vistas, las más bonitas, verdes y tranquilas d…
$390,913
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Apartamento 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Descubra un moderno complejo residencial en la Costa Blanca, a pocos pasos del centro de Ali…
$282,026
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Apartamento 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Descubre un moderno complejo residencial en la Costa Blanca, a un paso del centro de Alicant…
$322,480
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Apartamento 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 213 m²
Ubicado en el encantador entorno de San Miguel de Salinas, este conjunto residencial ofrece …
$368,888
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Apartamento 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Descubra una exclusiva selección de apartamentos en San Miguel de Salinas, que consta de cin…
$372,181
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Apartamento 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 96 m²
Situado en el corazón de San Miguel de Salinas, en la provincia de Alicante, El Residencial …
$321,540
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Apartamento 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Descubra un moderno complejo residencial en la Costa Blanca, a pocos minutos del centro de A…
$276,246
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Apartamento 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 118 m²
Nuevo complejo residencial en San Miguel de SalinasApartamentos exclusivos en un entorno nat…
$457,708
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Apartamento 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Nueva Promoción Residencial en San Miguel de Salinas Exclusivos Apartamentos en un Entorno …
$309,278
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Ático Ático 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Apartamentos Modernos de 2 Dormitorios en Venta en San Miguel de Salinas Ubicado en el encan…
$301,257
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Casa 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Sumérgete en un mundo de exquisita elegancia y encanto eterno con estas nuevas 42 villas uni…
$496,897
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Casa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 120 m²
Número de plantas 2
Le presentamos una casa en San Miguel de Salinas en dos plantas con una superficie de 120 me…
$300,519
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Apartamento 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Toque este magnífico apartamento en planta baja con 2 dormitorios y 2 baños, idealmente situ…
$381,312
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Apartamento 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Descubre un moderno complejo residencial en la soleada Costa Blanca, a un paso del centro de…
$258,909
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Apartamento 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Estamos encantados de presentar esta manicura villa independiente situada en la zona residen…
$398,766
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Bungalows de nueva construcción en San Miguel de Salinas: naturaleza, golf y comodidad Des…
$282,839
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Ático Ático 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Descubra la vida moderna en la nueva promoción residencial de San Miguel de Salinas Amplios…
$371,948
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
BUNGALOWS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN SAN MIGUEL DE SALINAS Residencial de obra nueva de cha…
$394,155
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Apartamento 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
En el corazón de San Miguel de Salinas, descubre un ambiente que combina elegancia y confort…
$219,609
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