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Propiedades residenciales en venta en Javea, Španjolska

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apartamentos
170
casas independientes
89
259 propiedades total found
Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Villa de nueva construcción estilo Ibiza con características de lujo en Jávea Exclu…
$2,37M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 165 m²
Esta villa reformada en Javea ofrece 150 m2 de espacio habitable en una parcela de 1000 m2. …
$715,980
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 180 m²
Apartamento totalmente reformado en estilo moderno en la planta baja con ascensor en la zona…
$429,829
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Descubre una nueva casa a pocos minutos de la playa. Este complejo residencial forma parte d…
$482,564
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Descubre tu nueva casa a pocos minutos de la playa. Este complejo residencial forma parte de…
$591,791
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Casa 5 habitaciones en Javea, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 796 m²
Número de plantas 2
La moderna casa de Javea se encuentra a solo 2,6 km de la playa. Superficie habitable: 796 m…
$1,88M
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TekceTekce
Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 210 m²
Moderna villa nueva junto al mar en JaveaVida mediterránea exclusiva en JaveaDescubre esta i…
$1,68M
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una zona privilegiada de Javea, entre el…
$542,090
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Ático Ático 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Descubra un exclusivo complejo residencial situado en una de las zonas más buscadas y presti…
$904,776
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 177 m²
Su nueva casa a pocos minutos de la playa consta de 4 fases, las dos primeras ya están en co…
$649,484
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 245 m²
Hermosa villa con vistas al mar y vistas panorámicas en una zona residencial muy tranquila.E…
$796,169
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Casa 7 habitaciones en Javea, Španjolska
Casa 7 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 639 m²
Número de plantas 2
Presentamos una lujosa villa en el estilo mediterráneo en la ciudad de Javea. Javea es una c…
$2,56M
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Experimente el estilo de vida mediterráneo en su nueva casa en Javea. En venta es un exclus…
$641,492
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Ático Ático 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Descubre un nuevo edificio exclusivo situado en una de las zonas más deseadas y populares de…
$971,662
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una zona privilegiada de Javea, entre el…
$507,415
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Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Apartamentos boutique de nueva construcción en Jávea, cerca de la playa y del centro de la c…
$406,379
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 4
Área 468 m²
Moderna villa nueva con lujosas comodidades en JaveaModerno Mediterráneo Vida en la Costa Bl…
$2,58M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 4
Área 677 m²
Situado en la prestigiosa zona de Granadella en Javea, esta villa de lujo es un verdadero hi…
$5,31M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 4
Área 217 m²
La villa en Javea, lista para la renovación, se encuentra en una zona estratégicamente venta…
$721,707
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
New luxury villa in Javea (Jávea/Xàbia) – Portixol areaModern style • Panoramic sea view • P…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una zona privilegiada de Javea, entre el…
$514,350
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Villa de nueva construcción estilo Ibiza con características de lujo en JáveaExclusivo diseñ…
$2,37M
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Apartamento 4 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Descubre una nueva casa a pocos minutos de la playa. Este complejo residencial forma parte d…
$1,00M
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Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Dormitorios 2
Área 82 m²
Boutique edificios nuevos en Javea, cerca de la playa y el centro de la ciudadVida exclusiva…
$573,125
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Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Haz realidad tu sueño mediterráneo en Azure: playa, diseño y exclusividad cerca de Arenal Be…
$417,259
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Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una de las zonas más privilegiadas de Ja…
$560,583
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Ático Ático 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Apartamentos de 2 y 3 Habitaciones con Espacios Exteriores en Jávea Situados en Jávea, en un…
$558,082
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Villa de lujo estilo Ibiza con vistas panorámicas en Las Laderas, Jávea Exclusiva villa con…
$2,64M
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Situado en una zona preferida, sus futuros apartamentos junto al mar ofrecen una selección c…
$431,707
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Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una de las zonas más privilegiadas de Ja…
$398,766
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