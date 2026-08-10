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Propiedades residenciales en venta en La Marina Alta, Španjolska

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Calpe
954
Javea
257
Denia
209
2 190 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Torre Infinum III es un edificio de 34 apartamentos exclusivos con vistas a Peñon de Ifach, …
$681,947
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Torre Infinum III es 34 apartamentos exclusivos con vistas al Peñon de Ifach, la marisma de …
$699,285
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 599 m²
Ubicada en la exclusiva zona de Cumbre del Sol, esta villa ofrece una experiencia de vida ún…
$3,00M
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Torre Infinum III es 34 apartamentos exclusivos con vistas a Peñon de Ifach, lagos salados y…
$572,142
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 118 m²
Situado en Alicante, en la zona de El Verger, este nuevo proyecto de construcción es una pro…
$583,700
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Casa 3 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 588 m²
Descubra una residencia que redefine el lujo mediterráneo moderno, donde la arquitectura, el…
$2,50M
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Apartamento 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 274 m²
Apartamentos de lujo en Alicante, Calpe, representan la esencia de la elegancia y la comodid…
$772,565
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Apartamento 2 habitaciones en Vergel, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Situado en Alicante, El Verger, este nuevo proyecto de desarrollo es un innovador concepto r…
$381,428
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Descubra un exclusivo complejo residencial de nueva construcción en El Verger, compuesto por…
$310,922
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 261 m²
Torre Infinum III es 34 apartamentos exclusivos con vistas a Peñon de Ifac, marismas de sal …
$1,12M
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Torre Infinum III es 34 apartamentos exclusivos con vistas a Peñon de Ifah, lagos de sal y l…
$676,168
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Torre Infinum III es un edificio con 34 apartamentos exclusivos, situados con vistas al Peño…
$525,908
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Casa 4 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 599 m²
Descubra una residencia que reinventa el lujo mediterráneo contemporáneo, donde la arquitect…
$3,01M
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Apartamento 3 habitaciones en Denia, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Imagínese despertar cada día bajo una brisa ligera del mar y disfrutar de la tranquilidad de…
$576,765
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Villa en els Poblets, Španjolska
Villa
els Poblets, Španjolska
Dormitorios 3
Área 98 m²
Presentamos las Villas de Obra Nueva en Els Poblets, un exclusivo complejo de cuatro magnífi…
$553,375
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Casa 4 habitaciones en Benisa, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Benisa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 313 m²
Número de plantas 2
La casa en tres plantas tiene una superficie de 313.34 m2, consta de tres dormitorios (dos d…
$1,73M
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Apartamento 2 habitaciones en Denia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Denia, Španjolska
Dormitorios 2
Área 79 m²
Nuevo complejo residencial en El VergelEl nuevo complejo residencial con 1, 2 y 3 dormitorio…
$395,527
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Casa 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 164 m²
Piso 1/1
Presentamos una casa con impresionantes vistas del mar y Ifach rock en Calpe - un destino tu…
$517,817
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Área 188 m²
En una de las zonas más privilegiadas de la Costa Blanca se está construyendo un nuevo conce…
$873,750
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Apartamento 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Número de plantas 13
Lujosos Apartamentos Junto a la Playa en Calpe, Alicante Calpe, ubicada en la costa de la pr…
$789,458
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 368 m²
Apartamentos y villas de lujo frente al mar en Mascarat, Calpe: la vida mediterránea redefin…
$2,69M
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Área 142 m²
Situado en la hermosa ciudad de Calpe, este complejo residencial ofrece 31 apartamentos dise…
$606,175
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Villa en Teulada, Španjolska
Villa
Teulada, Španjolska
Dormitorios 5
Área 489 m²
Villa confortable y moderna con piscina privada, 5 habitaciones, situada en una parcela tota…
$1,72M
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 234 m²
El Mediterráneo se está convirtiendo en parte integral de su nueva casa. La propiedad destac…
$1,52M
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Azure Icons by TM está ubicado en primera línea de la playa de La Fossa en Calpe, con dos ac…
$1,26M
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Casa 9 habitaciones en Calpe, Španjolska
Casa 9 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Presentamos una espaciosa villa confortable con vistas al mar en Calpe - un destino turístic…
$853,291
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 345 m²
Apartamentos de lujo en Alicante, Calpe encarnan la verdadera elegancia y comodidad, ofrecie…
$1,18M
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Casa 3 habitaciones en Benisa, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Benisa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 545 m²
En la encantadora zona de Benissa, estas exclusivas propiedades ofrecen una combinación únic…
$2,02M
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 180 m²
Apartamento totalmente reformado en estilo moderno en la planta baja con ascensor en la zona…
$429,829
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Apartamento 2 habitaciones en Vergel, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
En El Verger encontrarás un verdadero paraíso. El complejo presenta apartamentos con 1, 2 y …
$357,155
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Tipos de propiedades en La Marina Alta

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en La Marina Alta, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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