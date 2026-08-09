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Propiedades residenciales en venta en Pilar de la Horadada, Španjolska

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apartamentos
702
casas independientes
704
1 406 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Ubicada en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, esta exclusiva colección de bung…
$500,461
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$328,183
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto residencial ofrece…
$391,539
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$391,539
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$362,741
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$328,183
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$391,539
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Apartamento 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto residencial ofrece…
$362,741
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto residencial ofrece…
$328,183
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$362,741
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Ubicada en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, esta exclusiva colección de bung…
$506,227
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Bungalows de nueva construcción en venta en Pilar de la Horadada, a 3 km de la playa …
$428,667
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Apartamento 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Área 66 m²
Nuevo complejo residencial en Pilar de la OradaNuevo complejo residencial con apartamentos y…
$290,012
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Bungalows de nueva construcción en Lo Romero Golf Resort, Pilar de la Horadada Viviendas mo…
$328,530
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Complejo residencial exclusivo de nuevos edificios en Pilar de la Horadada en la hermosa Cos…
$335,514
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Viviendas de Obra Nueva a 200 Metros de la Playa de Las Higuericas Viviendas modernas e…
$429,131
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Apartamento 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamentos y Dúplex Modernos Mediterráneos de 3 Dormitorios en Pilar de la Horadada Ubicad…
$330,402
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 81 m²
Nuevo complejo exclusivo en Pilar de la Horadada, Costa Blanca, EspañaCasas modernas cerca d…
$353,551
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Apartamento 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos de 3 Dormitorios en Primera Línea de Playa en Venta en El Mojón Situado en El …
$397,414
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Exclusivo complejo residencial de nueva construcción en Pilar de la Horadada en la hermosa C…
$352,580
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Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Presentamos una nueva serie de bungalows de diseño moderno en Pilar de la Horadada, una de l…
$333,352
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 81 m²
Un proyecto residencial que ofrece tres tipos diferentes de viviendas adaptadas a las necesi…
$354,021
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Apartamento 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamentos Turísticos de Lujo a Sólo 150m de la Playa de Las Higuericas - Torre de la Hora…
$463,040
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Apartamento 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Apartamentos como bungalows con piscina. Situado en Alicante, en Pilar de la Horadade, este …
$426,645
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 263 m²
Situado en el encantador entorno de Pilar de la Horadada, este complejo residencial ofrece u…
$395,221
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Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Apartamentos Modernos y Elegantes de 3 Dormitorios cerca de la Playa en Pilar de la Horadada…
$573,065
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Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN PILAR DE LA HORADADA Residencial de obra nueva de apartamentos…
$340,495
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Apartamento 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Bungalows de Obra Nueva con Piscina Comunal en Pilar de la Horadada - Costa Blanca Sur Mode…
$337,210
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este exclusivo conjunto residenc…
$495,733
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 174 m²
Número de plantas 2
Preciosa villa con una gran terraza en la azotea, un gran jardín y piscina privada situada c…
$622,323
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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