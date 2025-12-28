  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Lesser Sunda Islands
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Lesser Sunda Islands, Indonesia

Bali
108
Badung
56
North Kuta
22
Kuta Selatan
27
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Ubud, Indonesia
de
$215,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 70–78 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Ubud Dream es un complejo único de 41 villas de dos niveles en el corazón de Ubud.Villas con acabados de diseño y muebles para la privacidad o vacaciones familiares:1 dormitorio - desde 78 m22 dormitorios - hasta 86 m2Pagos30% de pago50% en plazos hasta la terminación de la construcción20% d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
78.0
255,000
Apartamento
70.0 – 78.0
215,000 – 255,000
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Pueblo de cabañas Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pueblo de cabañas Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pueblo de cabañas Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pueblo de cabañas Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pueblo de cabañas Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pueblo de cabañas Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pejeng Kawan, Indonesia
de
$240,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Casa adosada en Bali en Ubud № 501 2 Dormitorios Piscina Amplia terraza Área: Edificio - 132.7 m² Terreno - 120 m² Precio: 240,000 $ (1,809 $ por m² ) Ingresos por alquilar una casa adosada: Ingresos por día: 180 $ Carga - 80 % Ingresos por día teniendo en cuenta …
Agencia
Baliray
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Wana Giri, Indonesia
de
$449,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Una villa impresionante con una ubicación única. ROI - 11%. La villa es ideal tanto para residencia permanente como para inversión. Hasta 8 meses de plazos están disponibles. Villa en un pueblo tranquilo vigilado. El complejo está situado en el territorio del club de golf más grande. Villa c…
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Casa adosada ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Casa adosada ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Casa adosada ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Casa adosada ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Casa adosada ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Pererenan, Indonesia
de
$381,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 39–383 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Casa adosada con jardín privado y piscina. pago inicial del 30% con cuotas para 7 pagos. Alquiler de larga duración 28+30 años. Casa adosada con jardín propio, piscina, zona de recreo. Una casa adosada ultramoderna, creada con una distribución nueva y confortable, más ancha que las …
Agencia
DDA Real Estate
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Benoa, Indonesia
de
$105,000
Opciones de acabado Con acabado
Una comunidad cerrada en la ubicación más prestigiosa de Bali, Nusa Dua.Elegantes villas de una habitación y dos habitaciones con piscinas privadas están enclavadas en un entorno tranquilo a solo 700 metros del océano y la playa Geger.El complejo está siendo construido en 2,36 hectáreas y of…
Agencia
Smart Home
Villa Village
Villa Village
Villa Village
Villa Village
Villa Village
Villa Village
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$175,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
¡Su proyecto de inversión está en Bali! Villas modernas con tecnología de hogar inteligente en el corazón de Changu!Altos rendimientos de alquiler!¡Instalaciones disponibles!¡Termino completo de llave de mano! Materiales Premium!Changu es la zona más buscada de Bali, combinando la relajación…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Villa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Ubud, Indonesia
de
$140,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Nuevo proyecto de inversión en Bali con un ingreso garantizado del 8% durante 3 años.Ventajas financieras:Rendimiento anual - de USD 37.059Beneficios netos por año - desde USD 18,333ROI - 15,1%Capitalización: 22,3%La rentabilidad se fija en el contrato. Gestión: Ribas Hotel Group.Un complejo…
Agencia
Smart Home
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Canggu, Indonesia
de
$620,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Área 263 m²
1 objeto inmobiliario 1
Apartamentos con una ubicación privilegiada cerca del mar. Previsión de recuperación de la inversión: 30% una vez finalizada la construcción. La propiedad es ideal para residencia permanente e inversión. Pago inicial: 10%. Pago en cuotas iguales durante 12 meses. Los apartamentos in…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Ubud District, Indonesia
de
$340,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 87–158 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Jungle Flower Villas es un complejo único de 10 villas ubicado en el corazón de Bali, Ubud. Este centro cultural y espiritual de la isla es conocido por su belleza natural y su atmósfera tranquila. Las villas están rodeadas de selva y rodeadas de vegetación, creando una sensación de total pr…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Ubud, Indonesia
de
$140,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Nuevo proyecto de inversión en Bali con un ingreso garantizado del 8% durante 3 años.Ventajas financieras:Rendimiento anual - de USD 37.059Beneficios netos por año - desde USD 18,333ROI - 15,1%Capitalización: 22,3%La rentabilidad se fija en el contrato. Gestión: Ribas Hotel Group.Un complejo…
Agencia
Smart Home
Casa adosada
Casa adosada
Casa adosada
Casa adosada
Casa adosada
Casa adosada
Tibubeneng, Indonesia
de
$210,000
Número de plantas 2
Área 75–105 m²
2 objetos inmobiliarios 2
SWOI LOFT UMALAS complejo de 40 casas adosadas premium con excelente infraestructura interna y fácil acceso a las principales ubicaciones de Bali. Casas adosadas: de 75 a 108 m2. Con vista totalmente equipada (mobiliario, cocina integrada, electrodomésticos, fontanería, decoración y paisa…
Agencia
DDA Real Estate
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Ungasan, Indonesia
de
$320,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa a dos minutos de la playa. El retorno de la inversión previsto es del 17%. Pago: 30% + plan a plazos para 7 pagos del 10% cada uno%. Pagos sin intereses durante 12 meses. ¡La opción ideal para inversiones de alto rendimiento! La decoración interior y el mobiliario están in…
Agencia
DDA Real Estate
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Kutuh, Indonesia
de
$290,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villas de lujo en venta en el complejo U Villas PandawaSistemas: hasta 12 mesesEntrega: 2024 diciembreROI: 17%1. Descripción:Ponemos a su atención un exclusivo complejo de 7 villas dobles en la península de Bukit, en la zona de Uluwatu, Bali. Las villas están ubicadas en una zona no turístic…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Villa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Villa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Villa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Villa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Villa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Villa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$492,757
Año de construcción 2025
¡Una oportunidad única de invertir en una villa premium completamente amueblada en Bali con un alto potencial de ingresos por alquiler! ¡Villas completamente amuebladas llave en mano! Condiciones de pago: pago inicial 10%, cuotas a 2 años. Descubra la combinación perfecta de lujo y practicid…
Agencia
DDA Real Estate
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Wana Giri, Indonesia
de
$438,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa a pocos minutos del océano. Villa en una zona popular con alta demanda de alquiler. 2-3 dormitorios son el segmento más buscado en alquiler. Villa con un diseño moderno y está totalmente listo para la ocupación. Todas las comodidades, incluyendo muebles de alta calidad, harán su vida c…
Agencia
DDA Real Estate
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Canggu, Indonesia
de
$290,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 40–337 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Villa ultramoderna en un nuevo complejo con vistas al océano. Una excelente opción de inversión con alto rendimiento de alquiler (ROI 15-18%). La villa está diseñada para una vida permanente cómoda con acabados completos llave en mano. Moderno sistema de “hogar inteligente”. La mejor ubic…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
39.7 – 40.0
124,900 – 140,000
Apartamentos 2 habitaciones
111.0
409,000
Villa
90.2 – 337.0
290,000 – 1,08M
Agencia
DDA Real Estate
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Benoa, Indonesia
de
$168,000
Opciones de acabado Con acabado
Una comunidad cerrada en la ubicación más prestigiosa de Bali, Nusa Dua.Elegantes villas de una habitación y dos habitaciones con piscinas privadas están enclavadas en un entorno tranquilo a solo 700 metros del océano y la playa Geger.El complejo está siendo construido en 2,36 hectáreas y of…
Agencia
Smart Home
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Ubud, Indonesia
de
$240,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 80–100 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Villas en venta en LOYO Villas Ubud, Bali  Villas de lujo en venta en un complejo único de 5 villas: LOYO Villas Ubud, ubicado en el corazón de Bali, en Ubud. Este es un lugar ideal para vivir y relajarse, rodeado de naturaleza y atractivos culturales. 1. Características del objeto …
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Kedewatan, Indonesia
de
$260,000
Número de plantas 1
Villa de lujo en Ubud es una elegante inversión con un rendimiento de hasta 15% anual!Aumento del valor – 10-15% anual!¡Instalaciones disponibles!¡Con mobiliario completo!Villa moderna de 2 dormitorios en el complejo de élite de Ocho Feeels es una armonía del minimalismo japonés y la natural…
Agencia
DDA Real Estate
Villa THE PALM GRANDIOS
Villa THE PALM GRANDIOS
Villa THE PALM GRANDIOS
Villa THE PALM GRANDIOS
Villa THE PALM GRANDIOS
Villa THE PALM GRANDIOS
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$234,896
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Villas modernas en estilo europeo a sólo 10 minutos del mar!Condiciones flexibles de compra! ¡Instalaciones disponibles!El Palm Grandio es un complejo de villa premium en Pattaya. El proyecto está inspirado en el diseño escandinavo con énfasis en la funcionalidad y la elegancia.Instalaciones…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Villa Melasti Dream Residence
Ungasan, Indonesia
de
$320,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Una oportunidad única para comprar una villa en el prestigioso complejo Melasti Dream Residence en Bali! Información general: - Ubicación: Bali, Bukit, zona de Melasti - Número de villas: 63 - Rentabilidad (ROI): 17% - Rendimiento del alquiler: 25-30% Descripción de las villas: …
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Wana Giri, Indonesia
de
$399,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa lejos del ruido, en una ubicación tranquila. Villa en la popular zona de desarrollo de Melastie, donde la tasa media de ocupación de villas de 3 dormitorios con alquiler diario es de 67,8%. 3 dormitorios son el segmento más popular en alquiler. La alta demanda de villas de 2-4 dormitor…
Agencia
DDA Real Estate
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Villa PULAU VILLAS
Pecatu, Indonesia
de
$420,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 200–300 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Villa premium para vivienda e inversión a largo plazo. El rendimiento del alquiler es de hasta el 15% anual. Villa totalmente terminada llave en mano. Piscina propia rodeada de hermosa naturaleza. Las ventajas de la adquisición son el aumento del valor una vez finalizada la construcció…
Agencia
DDA Real Estate
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonesia
de
$210,000
Año de construcción 2026
El complejo consta de habitaciones, casas adosadas y villas, un total de 138 unidades, está siendo construido en una superficie de 10.000 m2, de los cuales el 50% es territorio verde, se encuentra a 5 minutos de la playa, lo que lo hace atractivo tanto para los residentes como para los inver…
Agencia
Smart Home
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Kutuh, Indonesia
de
$230,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villas de lujo en venta en el complejo U Villas Pandawa Plan de pagos: hasta 12 meses Entrega: diciembre de 2024 ROI: 17%< /p> 1. Descripción: Presentamos a su atención un exclusivo complejo de 7 villas dobles en la Península de Bukit, en la zona de Uluwatu, Bali. Las villas están u…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Benoa, Indonesia
de
$85,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Área 34–140 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Green Village es un complejo turístico en la segunda línea del océano con una ventaja realmente única: vistas panorámicas del horizonte y el sol en ascenso. Este es un lugar raro en el mapa de Bali, donde cada día comienza como una imagen.El complejo se encuentra a poca distancia de una play…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Wana Giri, Indonesia
de
$399,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Apartamentos en el corazón de Bali. Crecimiento inmobiliario en la zona, garantizado alto rendimiento. Alquiler solicitado. Apartamento con muebles totalmente equipados. Infraestructura e instalaciones desarrolladas: desde cafés originales a spas - todo esto está a poca distancia. Usted no t…
Agencia
DDA Real Estate
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Wana Giri, Indonesia
de
$290,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Agencia
DDA Real Estate
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$169,900
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles en todo el mundo.El complejo consta de:Un hotel q…
Agencia
Smart Home
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesia
de
$90,000
Año de construcción 2027
Venta de villas de resort de 90.000 USD con piscinas compartidas y privadas y vistas al mar, de un desarrollador importante con 9 años de experiencia en Bali.El proyecto se encuentra en Nusa Dua - la ubicación más cara y elite de Bali, a 8 minutos de la playa de Nusa Dua, a 15 minutos de la …
Agencia
Smart Home
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Villa GARDEN VILLA
Kerobokan Kelod, Indonesia
de
$330,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Área 124 m²
1 objeto inmobiliario 1
Impresionante villa con vista a la selva y los campos de arroz. Están disponibles cuotas sin intereses de hasta el 19%. Rentabilidad del alquiler - 20%. La villa está completamente amueblada y tiene acabados de diseño. Ubicación única rodeada de naturaleza. Aquí podrá sumergirse en la …
Agencia
DDA Real Estate
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Kutuh, Indonesia
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 97–125 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Pandawa HillsVillas y apartamentos con un paisaje natural único en el océanoLo que entra en valorApoyo jurídico completoDecoración interior y mobiliarioElaboración de un plan de negocios para la gestión del objeto después de la entregaDiseño y desarrollo del diseño de proyectosConstrucción y…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Wana Giri, Indonesia
de
$240,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Invertir en un proyecto único en Bali que combina el servicio premium y la armonía con la naturaleza!¡Instalaciones disponibles!¡Retorno garantizado del 10% anual!Instalaciones: restaurantes, bares, coworking, spa, complejo de piscina, Internet de alta velocidad, gimnasio, zonas de recreació…
Agencia
DDA Real Estate
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Canggu, Indonesia
de
$280,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
XO Proyecto I Villas y apartamentos Canggu en venta en Changu, BaliVillas y apartamentos de lujo están en venta en el complejo único XO Project I Canggu, situado en la calle más turística de Changu - Batu Bolong. Este complejo es ideal para aquellos que les gusta estar en el epicentro de eve…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Casa adosada View apartments
Casa adosada View apartments
Casa adosada View apartments
Casa adosada View apartments
Casa adosada View apartments
Casa adosada View apartments
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$109,000
Número de plantas 2
¡Su proyecto de inversión está en Bali! Casas modernas con tecnología de hogar inteligente en el corazón de Changu!Altos rendimientos de alquiler!¡Instalaciones disponibles!¡Termino completo de llave de mano! Materiales Premium!Changu es la zona más buscada de Bali, combinando la relajación …
Agencia
DDA Real Estate
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesia
de
$90,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Venta de villas de resort de 90.000 USD con piscinas compartidas y privadas y vistas al mar, de un desarrollador importante con 9 años de experiencia en Bali.El proyecto se encuentra en Nusa Dua - la ubicación más cara y elite de Bali, a 8 minutos de la playa de Nusa Dua, a 15 minutos de la …
Agencia
Smart Home
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Pecatu, Indonesia
de
$303,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Villas de lujo en Bali (Uluvatu) - una inversión en unas vacaciones paradisíacas y un ingreso estable!¡Con mobiliario completo!¡Instalaciones flexibles!¡El aumento cuesta 10-15% al año!El proyecto Dreamland ofrece elegantes villas de 1-3 dormitorios con piscina privada, ventanas panorámicas …
Agencia
DDA Real Estate
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Sumba Barat, Indonesia
de
$395,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Noah, a premium villa complex on Sumba Island | Indonesia. The complex is located in a unique location on Sumba Island, where it impresses with its pristine beauty and tranquility. It's an island devoid of hustle and bustle, with rolling savannah hills and pristine beaches fringing the co…
Agencia
Smart Home
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Kutuh, Indonesia
de
$188,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Área 50–87 m²
15 objetos inmobiliarios 15
El proyecto Pandawa Dream de LOYO adultoBONDAR es un lugar donde el lujo se reúne con inversiones rentables!1. ObjetosApartamentos de un dormitorio:- Superficie de la vivienda: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Baño: 3,4 m2- Dormitorio: 9.0 m2- Sala de estar: 8,3 m2- Balcón: 5,9 m2Apartamentos de do…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
50.0 – 87.0
188,000 – 270,000
Villa
76.0 – 87.0
220,000 – 230,000
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Kutuh, Indonesia
de
$300,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Canggu, Indonesia
de
$570,000
Número de plantas 2
¡Su proyecto de inversión está en Bali! Villas modernas con tecnología de hogar inteligente en el corazón de Changu!Alto rendimiento: 8-12% anual!¡Instalaciones disponibles!¡Termino completo de llave de mano! Materiales Premium!Villas privadas con vistas al mar!Changu es la zona más buscada …
Agencia
DDA Real Estate
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Desa Matawai Amahu, Indonesia
de
$395,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Noah, a premium villa complex on Sumba Island | Indonesia. The complex is located in a unique location on Sumba Island, where it impresses with its pristine beauty and tranquility. It's an island devoid of hustle and bustle, with rolling savannah hills and pristine beaches fringing the co…
Agencia
Smart Home
Villa Cube VIlla
Villa Cube VIlla
Villa Cube VIlla
Villa Cube VIlla
Villa Cube VIlla
Villa Cube VIlla
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$400,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Una oportunidad única para invertir en una villa de lujo con vistas panorámicas de la naturaleza y acabados de alta calidad en Bali!CONCRETE CUBE VILLA es un proyecto moderno que crea valores únicos para el cliente, la villa combina soluciones de diseño ecológicas, materiales de eficiencia e…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Pecatu, Indonesia
de
$360,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Villa exclusiva en Bali es una inversión ideal con un rendimiento de hasta 15% anual!¡Instalaciones disponibles!¡Con mobiliario completo!Villa moderna de 3 dormitorios En la prestigiosa zona de Uluvatu no es sólo una casa, sino una inversión rentable con alta liquidez. Amplias habitaciones, …
Agencia
DDA Real Estate
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$169,900
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles en todo el mundo.El complejo consta de:Un hotel q…
Agencia
Smart Home
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Kutuh, Indonesia
de
$545,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Agencia
DDA Real Estate
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Canggu, Indonesia
de
$290,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
VillaPrimera línea en el océanoCuenca oceánica3 dormitoriosVista panorámicaZona:Edificio - 213 m2Precio: 290,000Los gastos e impuestos para la venta de un objeto se calculan individualmente y dependen de diversos factores.Gastos generales e impuestos:Tasa de notario 1% (compartido con el com…
Agencia
Baliray
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Ungasan, Indonesia
de
$135,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Agencia
Baliray
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Denpasar, Indonesia
de
$99,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Villa Amplia piscina 2 Dormitorios Área: Edificio - 75 m² Precio: 99,000 $ (1,320 $ por m²) Ingresos del alquiler: Ingresos por día: 125 $ Carga - 80 % Ingresos por día teniendo en cuenta la carga del objeto - 100 $ Ingresos por año teniendo en cuenta la carga del objeto - 36,000 $ …
Agencia
Baliray
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Wana Giri, Indonesia
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Villa para inversión con vistas a la jungla y al río Alquiler: hasta 14,6% anual con una carga del 80% Villa con arquitectura balinesa. Techos altos, piscina, sala de estar. Fecha de entrega: enero 2025 UBUD GREEN VIEW VILLAGE villas se encuentran en Pejeng (Pedzheng), Ubud. El complejo se e…
Agencia
DDA Real Estate
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Wana Giri, Indonesia
de
$700,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Área 235–310 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Amplia villa con acabados llave en mano. Atractivo de inversión en Bali: ROI 11-20% (310 m2). Retorno de la inversión del 8 al 14 %. (260 m2) ROI 13-24 % (332 m2) Villa con diseño interior moderno. Cada dormitorio tiene su propio baño. Servicios en el lugar: - Salón con piscina; -…
Agencia
DDA Real Estate
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Tegalinggah, Indonesia
de
$225,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Agencia
DDA Real Estate
Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Bukit, Indonesia
de
$437,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Villa Piscina privada Terraza pintoresca 3 Dormitorios 1 sala de estar Área: Área de la parcela - 300 m² Edificio - 125 m² Precio: 437,500 $ (3,500 $ por m²) Los gastos e impuestos sobre la venta de la instalación se calculan individualmente y dependen de varios fa…
Agencia
Baliray
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonesia
de
$99,990
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
En venta: 80 años de alquiler de villas de 2 dormitorios, presentando Glamp Villa en la encantadora isla de Lombok. Su ubicación privilegiada dentro de nuestro resort, a tiro de piedra de la piscina y la playa, lo convierte en una excelente opción para residencia. Los materiales meticulosame…
Desarrollador
Arya Properties
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Canggu, Indonesia
de
$595,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 263–358 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El complejo de villas Aquamarine 1 consta de 17 espaciosas villas de 3 a 4 dormitorios y está ubicado en el corazón de la vida turística, la zona ultra popular de Canggu, Bali. Las villas están ubicadas en un área cerrada, bajo seguridad las 24 horas. La distancia al mar es de sólo 2 minuto…
Desarrollador
BREIG Property
Casa adosada TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Casa adosada TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Casa adosada TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Casa adosada TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Casa adosada TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Casa adosada TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Pecatu, Indonesia
de
$300,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Casa adosada premium cerca del océano con hermosas vistas del atardecer. El precio del alquiler aumenta entre un 10 y un 15 % cada año. Casa adosada de cómoda distribución, piscina privada y terraza. Los techos altos de 3,6 metros crean una sensación de espacio único. Mobiliario, cocin…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Canggu, Indonesia
de
$575,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 280–348 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Desarrollador
BREIG Property
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonesia
de
$330,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Villa 2 Pisos 2 Dormitorios Piscina Terraza Amplia sala de estar Área: Edificio - 183.5 m² Terreno - 220 m² Precio: 365,000 $ (1,989 $ por m² ) Ingresos por alquilar una villa: Ingresos por día: 250 $ Carga - 80 % Ingresos por día teniendo en cuenta la carga: …
Agencia
Baliray
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Ungasan, Indonesia
de
$259,000
Año de construcción 2023
Sky Stars Ocean View es un moderno complejo de villas de lujo que es popular entre los turistas de altos ingresos. Construimos villas de diseño moderno con una decoración de mármol costosa y de alta calidad, materiales de acabado confiables, muebles caros y cómodos. Cada villa tiene acrista…
Desarrollador
Samahita Group
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Ubud, Indonesia
de
$240,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Casa adosada 2 Dormitorios Piscina Amplia terraza Área: Edificio - 132.7 m² Terreno - 120 m² Precio: 240,000 $ (1,809 $ por m² ) Ingresos por alquilar una casa adosada: Ingresos por día: 180 $ Carga - 80 % Ingresos por día teniendo en cuenta la carga: 144 $ Ingre…
Agencia
Baliray
Casa adosada PERERENAN GATE
Casa adosada PERERENAN GATE
Casa adosada PERERENAN GATE
Casa adosada PERERENAN GATE
Casa adosada PERERENAN GATE
Casa adosada PERERENAN GATE
Pererenan, Indonesia
de
$129,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Casa adosada con alto retorno de inversión. PERERENAN GATE adosado con ingresos pasivos por alquileres diarios. Ingresos por alquiler desde el 20% anual. Reventas desde el 30%. Casa adosada completamente amueblada. Con un hermoso jardín, piscina y terraza. Infraestructura: - Playa "Per…
Agencia
DDA Real Estate
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Benoa, Indonesia
de
$450,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 117–159 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Villa a 80 metros de la playa.Ventajas: rinde hasta un 15% al año.Instalaciones:- Posee piscina con hidromasaje;- El sistema hogareño inteligente;- Teatro de casa;- Gabinete de vinos;- Almacenamiento.- Lavadora;- Electrodomésticos Bosch y análogos;- Plumbing Grohe, Villeroy y análogos.Ubicac…
Agencia
Foreign Real Estate
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Kedewatan, Indonesia
de
$395,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Área 401 m²
1 objeto inmobiliario 1
Agencia
DDA Real Estate
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Canggu, Indonesia
Precio en demanda
Año de construcción 2021
Área 350 m²
1 objeto inmobiliario 1
Desde 1991, hemos estado ayudando a los inversores internacionales a construir villas en Bali con los más altos estándares de calidad. No tiene que preocuparse por nada con Ilot Property Bali: nuestro equipo se encargará de todos los ciclos de inversión inmobiliaria: desde adquirir un terre…
Desarrollador
Ilot Property Baly
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Canggu, Indonesia
de
$289,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 41–193 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Villa llave en mano totalmente amueblada con una superficie de 193 m2 El período de recuperación es de 5 a 6 años. 5 años de garantía sobre el objeto. El complejo residencial está situado a sólo 200 metros del océano, en la pintoresca zona de Seseh, en la ubicación más prometedora de Cangg…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0 – 68.9
119,000 – 199,000
Villa
193.4
309,000
Agencia
DDA Real Estate
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Villa PRONOIA RESIDENCE
Jimbaran, Indonesia
de
$345,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Villa a 100 metros de la playa de Jimbaran. Retorno de la inversión: 13,3%. Recuperación de la inversión en 7,5 años. La arquitectura de la villa está pensada hasta el más mínimo detalle para una estancia confortable. La villa también está completamente amueblada con baño en cada dormi…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonesia
de
$159,990
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
En venta: 80 años de alquiler de villas Glamp de 3 dormitorios, presentamos Glamp Villa en la encantadora isla de Lombok. Su ubicación privilegiada dentro de nuestro resort, a tiro de piedra de la piscina y la playa, lo convierte en una excelente opción para residencia. Los materiales meticu…
Desarrollador
Arya Properties
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Ubud, Indonesia
de
$350,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 200 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa familiar con una gran superficie. ROI previsto: 17 %. El concepto del complejo incluye: - Sistema "hogar seguro" - Empresa gestora con experiencia trabajando con niños - Zona de juegos para niños en cada villa - Menú infantil y sala de juegos en el restaurante de la villa - …
Agencia
DDA Real Estate
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Wana Giri, Indonesia
de
$410,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Chalet en zona acogedora y tranquila. Rendimiento hasta el 15,8%. Villa con hermosas vistas panorámicas de bosques verdes y océano. El complejo de villas está situado en los terrenos de un club de golf, a sólo un minuto de la impresionante playa Dreamland. La ubicación de la villa es e…
Agencia
DDA Real Estate
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Pecatu, Indonesia
de
$265,709
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 130 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa única con vista al mar. Villa con atractivo de inversión, que proporciona un rendimiento de alquiler del 8-10% anual. El diseño de interiores y el diseño del paisaje pueden ser individuales. Hay una piscina privada en el sitio. Ventajas: plazo de arrendamiento - 27 años + exte…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Canggu, Indonesia
de
$309,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Villa llave en mano totalmente amueblada con una superficie de 193 m2 El período de recuperación es de 5 a 6 años. 5 años de garantía sobre el objeto. El complejo residencial está situado a sólo 200 metros del océano, en la pintoresca zona de Seseh, en la ubicación más prometedora de C…
Agencia
DDA Real Estate
Pueblo de cabañas TOWNHOUSE ULUWATU
Pueblo de cabañas TOWNHOUSE ULUWATU
Pueblo de cabañas TOWNHOUSE ULUWATU
Pueblo de cabañas TOWNHOUSE ULUWATU
Pueblo de cabañas TOWNHOUSE ULUWATU
Pueblo de cabañas TOWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Indonesia
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Palearvolokлассные двухуровневые дома c руфтопом площадью 140 м2 и 165 м2. -Información del Instituto de Investigación y Protección de la Propiedad de la Unión Europea - TOWNHOUSE ULUWATU — это первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан. Rugido de la Repúblic…
Agencia
Риэлтор без границ
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Legian, Indonesia
de
$400,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
El complejo residencial 5 STORIES está construido con cinco villas ubicadas en la zona ideal de Pererenane, a 800 metros de la playa. Villa moderna de 3 habitaciones con una amplia sala de estar y cocina con ventanas panorámicas. La característica especial de la villa es la amplia terraza…
Agencia
DDA Real Estate
