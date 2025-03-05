  1. Realting.com
Villa Eight Feeels

Kedewatan, Indonesia
$260,000
14
ID: 27378
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Gianyar
  • Ciudad
    Ubud District
  • Pueblo
    Kedewatan

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Villa de lujo en Ubud es una elegante inversión con un rendimiento de hasta 15% anual!
Aumento del valor – 10-15% anual!
¡Instalaciones disponibles!
¡Con mobiliario completo!

Villa moderna de 2 dormitorios en el complejo de élite de Ocho Feeels es una armonía del minimalismo japonés y la naturaleza balinesa. Ideal para aquellos que valoran la privacidad, comodidad y renta estable.

Características principales: 2 amplios dormitorios con acabados de diseño, una piscina privada (6×2.5 m) y una zona de recreación, aire acondicionado, sistemas inteligentes, electrodomésticos, materiales ecológicos y ventanas panorámicas con vistas a la vegetación tropical, hogar inteligente – tecnologías para su comodidad.

Ubicación Premium en Sayan (Ubud):

2-5 minutos a los mejores cafés (Moksa, Alchemy) y rutas de senderismo (Campuhan Ridge Walk);
10 minutos a Four Seasons Resort y el río Ayung
- cerca de supermercados, SPA, estudios de yoga - todo para una vida cómoda.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Kedewatan, Indonesia

Villa Eight Feeels
Kedewatan, Indonesia
de
$260,000
