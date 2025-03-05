Villa Eight Feeels

Villa de lujo en Ubud es una elegante inversión con un rendimiento de hasta 15% anual!

Aumento del valor – 10-15% anual!

¡Instalaciones disponibles!

¡Con mobiliario completo!

Villa moderna de 2 dormitorios en el complejo de élite de Ocho Feeels es una armonía del minimalismo japonés y la naturaleza balinesa. Ideal para aquellos que valoran la privacidad, comodidad y renta estable.

Características principales: 2 amplios dormitorios con acabados de diseño, una piscina privada (6×2.5 m) y una zona de recreación, aire acondicionado, sistemas inteligentes, electrodomésticos, materiales ecológicos y ventanas panorámicas con vistas a la vegetación tropical, hogar inteligente – tecnologías para su comodidad.

Ubicación Premium en Sayan (Ubud):

2-5 minutos a los mejores cafés (Moksa, Alchemy) y rutas de senderismo (Campuhan Ridge Walk);

10 minutos a Four Seasons Resort y el río Ayung

- cerca de supermercados, SPA, estudios de yoga - todo para una vida cómoda.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.