  2. Indonesia
  3. Kuta Selatan
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Kuta Selatan, Indonesia

Nusa Dua
9
Jimbaran
1
Benoa, Indonesia
de
$168,000
Opciones de acabado Con acabado
Una comunidad cerrada en la ubicación más prestigiosa de Bali, Nusa Dua.Elegantes villas de una habitación y dos habitaciones con piscinas privadas están enclavadas en un entorno tranquilo a solo 700 metros del océano y la playa Geger.El complejo está siendo construido en 2,36 hectáreas y of…
Smart Home
Benoa, Indonesia
de
$105,000
Opciones de acabado Con acabado
Una comunidad cerrada en la ubicación más prestigiosa de Bali, Nusa Dua.Elegantes villas de una habitación y dos habitaciones con piscinas privadas están enclavadas en un entorno tranquilo a solo 700 metros del océano y la playa Geger.El complejo está siendo construido en 2,36 hectáreas y of…
Smart Home
Benoa, Indonesia
de
$357,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Baliray
Kutuh, Indonesia
de
$300,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
LOYO & BONDAR
Kutuh, Indonesia
de
$290,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villas de lujo en venta en el complejo U Villas PandawaSistemas: hasta 12 mesesEntrega: 2024 diciembreROI: 17%1. Descripción:Ponemos a su atención un exclusivo complejo de 7 villas dobles en la península de Bukit, en la zona de Uluwatu, Bali. Las villas están ubicadas en una zona no turístic…
LOYO & BONDAR
Pecatu, Indonesia
de
$214,327
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 57–192 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Villa con piscina privada. Villa moderna en la popular zona de Bingin. La villa puede tener un diseño interior y paisajístico individual. Pago - 100%. Las dos villas están ubicadas una al lado de la otra y tienen una puerta al patio entre ellas, se pueden usar o alquilar juntas o po…
DDA Real Estate
Benoa, Indonesia
de
$450,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 117–159 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Villa a 80 metros de la playa.Ventajas: rinde hasta un 15% al año.Instalaciones:- Posee piscina con hidromasaje;- El sistema hogareño inteligente;- Teatro de casa;- Gabinete de vinos;- Almacenamiento.- Lavadora;- Electrodomésticos Bosch y análogos;- Plumbing Grohe, Villeroy y análogos.Ubicac…
DDA Real Estate
Pecatu, Indonesia
de
$420,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 200–300 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Villa premium para vivienda e inversión a largo plazo. El rendimiento del alquiler es de hasta el 15% anual. Villa totalmente terminada llave en mano. Piscina propia rodeada de hermosa naturaleza. Las ventajas de la adquisición son el aumento del valor una vez finalizada la construcció…
DDA Real Estate
Kutuh, Indonesia
de
$545,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
DDA Real Estate
Kutuh, Indonesia
de
$188,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Área 50–87 m²
15 objetos inmobiliarios 15
El proyecto Pandawa Dream de LOYO adultoBONDAR es un lugar donde el lujo se reúne con inversiones rentables!1. ObjetosApartamentos de un dormitorio:- Superficie de la vivienda: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Baño: 3,4 m2- Dormitorio: 9.0 m2- Sala de estar: 8,3 m2- Balcón: 5,9 m2Apartamentos de do…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
50.0 – 87.0
188,000 – 270,000
Villa
76.0 – 87.0
220,000 – 230,000
LOYO & BONDAR
Benoa, Indonesia
de
$85,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Área 34–140 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Green Village es un complejo turístico en la segunda línea del océano con una ventaja realmente única: vistas panorámicas del horizonte y el sol en ascenso. Este es un lugar raro en el mapa de Bali, donde cada día comienza como una imagen.El complejo se encuentra a poca distancia de una play…
LOYO & BONDAR
Kutuh, Indonesia
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 97–125 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Pandawa HillsVillas y apartamentos con un paisaje natural único en el océanoLo que entra en valorApoyo jurídico completoDecoración interior y mobiliarioElaboración de un plan de negocios para la gestión del objeto después de la entregaDiseño y desarrollo del diseño de proyectosConstrucción y…
LOYO & BONDAR
Ungasan, Indonesia
de
$135,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Baliray
Ungasan, Indonesia
de
$320,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa a dos minutos de la playa. El retorno de la inversión previsto es del 17%. Pago: 30% + plan a plazos para 7 pagos del 10% cada uno%. Pagos sin intereses durante 12 meses. ¡La opción ideal para inversiones de alto rendimiento! La decoración interior y el mobiliario están in…
DDA Real Estate
Ungasan, Indonesia
de
$259,000
Año de construcción 2023
Sky Stars Ocean View es un moderno complejo de villas de lujo que es popular entre los turistas de altos ingresos. Construimos villas de diseño moderno con una decoración de mármol costosa y de alta calidad, materiales de acabado confiables, muebles caros y cómodos. Cada villa tiene acrista…
Samahita Group
Ungasan, Indonesia
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 116 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa con vista al mar para inversión o residencia permanente en la hermosa isla de Bali. La rentabilidad media del mercado es del 15%. Rendimiento de alquiler de hasta el 22%. Villa completamente amueblada con comodidades en el área de Bukit. Plazos de pago: 30% + cuotas en 7 pagos…
DDA Real Estate
Jimbaran, Indonesia
de
$345,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Villa a 100 metros de la playa de Jimbaran. Retorno de la inversión: 13,3%. Recuperación de la inversión en 7,5 años. La arquitectura de la villa está pensada hasta el más mínimo detalle para una estancia confortable. La villa también está completamente amueblada con baño en cada dormi…
DDA Real Estate
Ungasan, Indonesia
de
$320,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Una oportunidad única para comprar una villa en el prestigioso complejo Melasti Dream Residence en Bali! Información general: - Ubicación: Bali, Bukit, zona de Melasti - Número de villas: 63 - Rentabilidad (ROI): 17% - Rendimiento del alquiler: 25-30% Descripción de las villas: …
LOYO & BONDAR
Pecatu, Indonesia
de
$300,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Casa adosada premium cerca del océano con hermosas vistas del atardecer. El precio del alquiler aumenta entre un 10 y un 15 % cada año. Casa adosada de cómoda distribución, piscina privada y terraza. Los techos altos de 3,6 metros crean una sensación de espacio único. Mobiliario, cocin…
DDA Real Estate
Kutuh, Indonesia
de
$230,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villas de lujo en venta en el complejo U Villas Pandawa Plan de pagos: hasta 12 meses Entrega: diciembre de 2024 ROI: 17%< /p> 1. Descripción: Presentamos a su atención un exclusivo complejo de 7 villas dobles en la Península de Bukit, en la zona de Uluwatu, Bali. Las villas están u…
LOYO & BONDAR
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$169,900
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles en todo el mundo.El complejo consta de:Un hotel q…
Smart Home
Benoa, Indonesia
de
$90,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Venta de villas de resort de 90.000 USD con piscinas compartidas y privadas y vistas al mar, de un desarrollador importante con 9 años de experiencia en Bali.El proyecto se encuentra en Nusa Dua - la ubicación más cara y elite de Bali, a 8 minutos de la playa de Nusa Dua, a 15 minutos de la …
Smart Home
Pecatu, Indonesia
de
$265,709
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 130 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa única con vista al mar. Villa con atractivo de inversión, que proporciona un rendimiento de alquiler del 8-10% anual. El diseño de interiores y el diseño del paisaje pueden ser individuales. Hay una piscina privada en el sitio. Ventajas: plazo de arrendamiento - 27 años + exte…
DDA Real Estate
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$169,900
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles en todo el mundo.El complejo consta de:Un hotel q…
Smart Home
Pecatu, Indonesia
de
$360,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Villa exclusiva en Bali es una inversión ideal con un rendimiento de hasta 15% anual!¡Instalaciones disponibles!¡Con mobiliario completo!Villa moderna de 3 dormitorios En la prestigiosa zona de Uluvatu no es sólo una casa, sino una inversión rentable con alta liquidez. Amplias habitaciones, …
DDA Real Estate
Benoa, Indonesia
de
$90,000
Año de construcción 2027
Venta de villas de resort de 90.000 USD con piscinas compartidas y privadas y vistas al mar, de un desarrollador importante con 9 años de experiencia en Bali.El proyecto se encuentra en Nusa Dua - la ubicación más cara y elite de Bali, a 8 minutos de la playa de Nusa Dua, a 15 minutos de la …
Smart Home
Pecatu, Indonesia
de
$303,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Villas de lujo en Bali (Uluvatu) - una inversión en unas vacaciones paradisíacas y un ingreso estable!¡Con mobiliario completo!¡Instalaciones flexibles!¡El aumento cuesta 10-15% al año!El proyecto Dreamland ofrece elegantes villas de 1-3 dormitorios con piscina privada, ventanas panorámicas …
DDA Real Estate
