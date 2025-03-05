Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

El complejo consta de habitaciones, casas adosadas y villas, un total de 138 unidades, está siendo construido en una superficie de 10.000 m2, de los cuales el 50% es territorio verde, se encuentra a 5 minutos de la playa, lo que lo hace atractivo tanto para los residentes como para los inversores.

La proximidad al océano y el acceso conveniente a las principales instalaciones de infraestructura hacen que este proyecto sea conveniente en el mercado inmobiliario.

Nuestro complejo formará parte de una gran cadena hotelera internacional Ramada Encore.

Precio:

Villa de 1 dormitorio - 80 m2 de 210,000 USD

Villa de 2 dormitorios - 138 m2 de 253.000 USD



Título 50 años + renovación prioritaria.

Para inversores:

Reventa: Ganancia hasta un 30%

Alquiler: Asegurar un ingreso estable de hasta un 18%

Plan de pago:

Pago de baja 25%

Número de cuotas hasta el final de la construcción

Finalización de la construcción: 4o trimestre de 2026.

Infraestructura:

2 piscinas con vistas al mar

SPA Centro

2 restaurantes y un bar

Zonas de senderismo

Zona de carga

Cine

Campo educativo infantil

Y mucho más

Esta infraestructura proporciona a los residentes comodidad y un estilo de vida cómodo sin tener que salir del complejo.