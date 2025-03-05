  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Kecamatan Karangasem
  4. Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

Bukit, Indonesia
de
$210,000
BTC
2.4979082
ETH
130.9260480
USDT
207 623.7462245
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
10
Dejar una solicitud
ID: 27558
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Karangasem
  • Ciudad
    Kecamatan Karangasem
  • Pueblo
    Bukit

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

El complejo consta de habitaciones, casas adosadas y villas, un total de 138 unidades, está siendo construido en una superficie de 10.000 m2, de los cuales el 50% es territorio verde, se encuentra a 5 minutos de la playa, lo que lo hace atractivo tanto para los residentes como para los inversores.

La proximidad al océano y el acceso conveniente a las principales instalaciones de infraestructura hacen que este proyecto sea conveniente en el mercado inmobiliario.

Nuestro complejo formará parte de una gran cadena hotelera internacional Ramada Encore.

Precio:

  • Villa de 1 dormitorio - 80 m2 de 210,000 USD
  • Villa de 2 dormitorios - 138 m2 de 253.000 USD


Título 50 años + renovación prioritaria.

Para inversores:

  • Reventa: Ganancia hasta un 30%
  • Alquiler: Asegurar un ingreso estable de hasta un 18%

Plan de pago:

  • Pago de baja 25%
  • Número de cuotas hasta el final de la construcción

Finalización de la construcción: 4o trimestre de 2026.

Infraestructura:

  • 2 piscinas con vistas al mar
  • SPA Centro
  • 2 restaurantes y un bar
  • Zonas de senderismo
  • Zona de carga
  • Cine
  • Campo educativo infantil
  • Y mucho más

Esta infraestructura proporciona a los residentes comodidad y un estilo de vida cómodo sin tener que salir del complejo.

Localización en el mapa

Bukit, Indonesia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa BUMBOOLINA
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$545,000
Villa GREEN DREAM UMALAS
Wana Giri, Indonesia
de
$290,000
Villa THE PALM GRANDIOS
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$234,896
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Ubud, Indonesia
de
$350,000
Villa Hey Yolo
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$147,000
Está viendo
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonesia
de
$210,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Mostrar todo Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Bukit, Indonesia
de
$190,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Chalet a dos minutos de la playa. ROI proyectado: 17%. Pago: 30% + cuotas para 7 pagos del 10%. Pagos sin intereses durante 12 meses. ¡Objeto de inversión con alta rentabilidad! ¡Aumento de precio garantizado! Complejo MELASTI DREAM RESIDENCE con arquitectura moderna. La decoración inter…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Casa adosada TOWNHOUSE CANGGU
Casa adosada TOWNHOUSE CANGGU
Casa adosada TOWNHOUSE CANGGU
Casa adosada TOWNHOUSE CANGGU
Casa adosada TOWNHOUSE CANGGU
Mostrar todo Casa adosada TOWNHOUSE CANGGU
Casa adosada TOWNHOUSE CANGGU
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$280,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 130 m²
1 objeto inmobiliario 1
Casa adosada con ventanas panorámicas, completamente amueblada. El rendimiento medio es del 18-20%. El período de recuperación es de 4 a 7 años debido a la alta ocupación de la isla. La sociedad gestora garantizará el beneficio y la gestión de la instalación para obtener el retorno de la i…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Mostrar todo Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Canggu, Indonesia
de
$350,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
XO Proyecto I Villas y apartamentos Canggu en venta en Changu, BaliVillas y apartamentos de lujo están en venta en el complejo único XO Project I Canggu, situado en la calle más turística de Changu - Batu Bolong. Este complejo es ideal para aquellos que les gusta estar en el epicentro de eve…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones