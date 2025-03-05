Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

El complejo consta de habitaciones, casas adosadas y villas, un total de 138 unidades, está siendo construido en una superficie de 10.000 m2, de los cuales el 50% es territorio verde, se encuentra a 5 minutos de la playa, lo que lo hace atractivo tanto para los residentes como para los inversores.
La proximidad al océano y el acceso conveniente a las principales instalaciones de infraestructura hacen que este proyecto sea conveniente en el mercado inmobiliario.
Nuestro complejo formará parte de una gran cadena hotelera internacional Ramada Encore.
Precio:
Título 50 años + renovación prioritaria.
Para inversores:
Plan de pago:
Finalización de la construcción: 4o trimestre de 2026.
Infraestructura:
Esta infraestructura proporciona a los residentes comodidad y un estilo de vida cómodo sin tener que salir del complejo.