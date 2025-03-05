Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.

Nuevo proyecto de inversión en Bali con un ingreso garantizado del 8% durante 3 años.

Ventajas financieras:

Rendimiento anual - de USD 37.059

Beneficios netos por año - desde USD 18,333

ROI - 15,1%

Capitalización: 22,3%

La rentabilidad se fija en el contrato. Gestión: Ribas Hotel Group.

Un complejo único de 16 villas boutique en naturaleza tropical, en uno de los rincones más prestigiosos de Bali.

Ubud - esta parte de la isla combina armoniosamente paisajes naturales, infraestructura desarrollada y acceso conveniente a los principales atractivos de Bali.

Número de habitaciones: 1, 2

Superficie: 63 m2 a 116 m2

Muebles: totalmente amueblado

Villa de un dormitorio 63 m2 - 140.000 USD

Villa de dos dormitorios 116 m2 - 240.000 USD

Pago de baja - 30%

No hay cuotas de interés hasta el final de la construcción

Finalización de la construcción: 4o trimestre de 2026.

Infraestructura: