Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.

Nuevo proyecto de inversión en Bali con un ingreso garantizado del 8% durante 3 años.
Ventajas financieras:
La rentabilidad se fija en el contrato. Gestión: Ribas Hotel Group.
Un complejo único de 16 villas boutique en naturaleza tropical, en uno de los rincones más prestigiosos de Bali.
Ubud - esta parte de la isla combina armoniosamente paisajes naturales, infraestructura desarrollada y acceso conveniente a los principales atractivos de Bali.
Villa de un dormitorio 63 m2 - 140.000 USD
Villa de dos dormitorios 116 m2 - 240.000 USD
Pago de baja - 30%
No hay cuotas de interés hasta el final de la construcción
Finalización de la construcción: 4o trimestre de 2026.
Infraestructura: