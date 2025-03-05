  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Ubud District
  4. Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.

Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.

Ubud, Indonesia
de
$140,000
BTC
1.6652721
ETH
87.2840320
USDT
138 415.8308163
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
13
Dejar una solicitud
ID: 27561
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 003236
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 5/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Gianyar
  • Ciudad
    Ubud District
  • Ciudad
    Ubud

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Nuevo proyecto de inversión en Bali con un ingreso garantizado del 8% durante 3 años.

Ventajas financieras:

  • Rendimiento anual - de USD 37.059
  • Beneficios netos por año - desde USD 18,333
  • ROI - 15,1%
  • Capitalización: 22,3%

La rentabilidad se fija en el contrato. Gestión: Ribas Hotel Group.

Un complejo único de 16 villas boutique en naturaleza tropical, en uno de los rincones más prestigiosos de Bali.

Ubud - esta parte de la isla combina armoniosamente paisajes naturales, infraestructura desarrollada y acceso conveniente a los principales atractivos de Bali.

  • Número de habitaciones: 1, 2
  • Superficie: 63 m2 a 116 m2
  • Muebles: totalmente amueblado

Villa de un dormitorio 63 m2 - 140.000 USD
Villa de dos dormitorios 116 m2 - 240.000 USD

Pago de baja - 30%
No hay cuotas de interés hasta el final de la construcción

Finalización de la construcción: 4o trimestre de 2026.

Infraestructura:

  • Piscina infinita
  • Restaurante con menú saludable
  • SPA
  • Jacuzzi con cascada
  • Zona de yoga
  • Cine y patio exterior
  • Servicio de conserjería
  • Seguridad 24/7

Localización en el mapa

Ubud, Indonesia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa THE SEIS VILLAS
Canggu, Indonesia
de
$700,000
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Canggu, Indonesia
de
$225,000
Villa DREAM VIEW 1
Wana Giri, Indonesia
de
$410,000
Villa Cube VIlla
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$400,000
Villa NEBIUS
Wana Giri, Indonesia
de
$399,000
Está viendo
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Ubud, Indonesia
de
$140,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Mostrar todo Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Wana Giri, Indonesia
de
$700,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Área 235–310 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Amplia villa con acabados llave en mano. Atractivo de inversión en Bali: ROI 11-20% (310 m2). Retorno de la inversión del 8 al 14 %. (260 m2) ROI 13-24 % (332 m2) Villa con diseño interior moderno. Cada dormitorio tiene su propio baño. Servicios en el lugar: - Salón con piscina; -…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pueblo de cabañas Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pueblo de cabañas Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pueblo de cabañas Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pueblo de cabañas Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Mostrar todo Pueblo de cabañas Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pueblo de cabañas Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pejeng Kawan, Indonesia
de
$240,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Casa adosada en Bali en Ubud № 501 2 Dormitorios Piscina Amplia terraza Área: Edificio - 132.7 m² Terreno - 120 m² Precio: 240,000 $ (1,809 $ por m² ) Ingresos por alquilar una casa adosada: Ingresos por día: 180 $ Carga - 80 % Ingresos por día teniendo en cuenta …
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Mostrar todo Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Benoa, Indonesia
de
$357,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Villa  Sistema "Smart house" 2 Pisos 1 dormitorio Área: Área de la villa - 117 m² Terreno - 150 m² Precio: 357,000 $ ( 3 057 $ por m²) Los gastos e impuestos sobre la venta de la instalación se calculan individualmente y dependen de varios factores. Gastos e impuestos totales: Ta…
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones