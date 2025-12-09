  1. Realting.com
Casas de obra nueva en Lombok Timur, Indonesia

Villa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Villa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Villa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Villa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Villa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Villa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Villa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonesia
de
$69,990
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
En venta: 80 años de arrendamiento de villas Glamp de 1 dormitorio, presentamos Glamp Villa en la encantadora isla de Lombok. Su ubicación privilegiada dentro de nuestro resort, a tiro de piedra de la piscina y la playa, lo convierte en una excelente opción para residencia. Los materiales me…
Desarrollador
Arya Properties
Dejar una solicitud
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Mostrar todo Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonesia
de
$159,990
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
En venta: 80 años de alquiler de villas Glamp de 3 dormitorios, presentamos Glamp Villa en la encantadora isla de Lombok. Su ubicación privilegiada dentro de nuestro resort, a tiro de piedra de la piscina y la playa, lo convierte en una excelente opción para residencia. Los materiales meticu…
Desarrollador
Arya Properties
Dejar una solicitud
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Mostrar todo Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonesia
de
$99,990
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
En venta: 80 años de alquiler de villas de 2 dormitorios, presentando Glamp Villa en la encantadora isla de Lombok. Su ubicación privilegiada dentro de nuestro resort, a tiro de piedra de la piscina y la playa, lo convierte en una excelente opción para residencia. Los materiales meticulosame…
Desarrollador
Arya Properties
Dejar una solicitud
