  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Canggu
  4. Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu

Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu

Canggu, Indonesia
de
$575,000
;
8
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 14328
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Canggu
  • Dirección
    Jalan Tanah Barak, 2 Nicia

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Localización en el mapa

Canggu, Indonesia
Educación
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa BUMBOOLINA
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$545,000
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Ubud, Indonesia
de
$140,000
Villa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Sumba Barat, Indonesia
de
$395,000
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$169,900
Villa GREEN 2
Wana Giri, Indonesia
de
$438,000
Está viendo
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Canggu, Indonesia
de
$575,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Villa Madura Villa Resort
Villa Madura Villa Resort
Villa Madura Villa Resort
Canggu, Indonesia
Precio en demanda
Año de construcción 2021
Área 200 m²
1 objeto inmobiliario 1
Desde 1991, hemos estado ayudando a los inversores internacionales a construir villas en Bali con los más altos estándares de calidad. No tiene que preocuparse por nada con Ilot Property Bali: nuestro equipo se encargará de todos los ciclos de inversión inmobiliaria: desde adquirir un terre…
Desarrollador
Ilot Property Baly
Dejar una solicitud
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Mostrar todo Villa
Villa
Pecatu, Indonesia
de
$265,709
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 130 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa única con vista al mar. Villa con atractivo de inversión, que proporciona un rendimiento de alquiler del 8-10% anual. El diseño de interiores y el diseño del paisaje pueden ser individuales. Hay una piscina privada en el sitio. Ventajas: plazo de arrendamiento - 27 años + exte…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Mostrar todo Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Wana Giri, Indonesia
de
$210,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Villas en el complejo Pandawa Hills Villas con un paisaje natural único frente al océano. ROI del alquiler de apartamentos por año: 14,3% Pago 30% + cuotas para 7 pagos del 10%. Fecha de vencimiento: febrero de 2026. Características principales: - Paisaje único; - Restaurante - Cine - Vis…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones