Casas de obra nueva en Nusa Dua, Indonesia

apartamentos
16
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Benoa, Indonesia
de
$168,000
Opciones de acabado Con acabado
Una comunidad cerrada en la ubicación más prestigiosa de Bali, Nusa Dua.Elegantes villas de una habitación y dos habitaciones con piscinas privadas están enclavadas en un entorno tranquilo a solo 700 metros del océano y la playa Geger.El complejo está siendo construido en 2,36 hectáreas y of…
Smart Home
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Benoa, Indonesia
de
$105,000
Opciones de acabado Con acabado
Una comunidad cerrada en la ubicación más prestigiosa de Bali, Nusa Dua.Elegantes villas de una habitación y dos habitaciones con piscinas privadas están enclavadas en un entorno tranquilo a solo 700 metros del océano y la playa Geger.El complejo está siendo construido en 2,36 hectáreas y of…
Smart Home
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Benoa, Indonesia
de
$357,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Baliray
Villa OCEANIQ
Benoa, Indonesia
de
$450,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 117–159 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Villa a 80 metros de la playa.Ventajas: rinde hasta un 15% al año.Instalaciones:- Posee piscina con hidromasaje;- El sistema hogareño inteligente;- Teatro de casa;- Gabinete de vinos;- Almacenamiento.- Lavadora;- Electrodomésticos Bosch y análogos;- Plumbing Grohe, Villeroy y análogos.Ubicac…
DDA Real Estate
Villa Green Village
Benoa, Indonesia
de
$85,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Área 34–140 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Green Village es un complejo turístico en la segunda línea del océano con una ventaja realmente única: vistas panorámicas del horizonte y el sol en ascenso. Este es un lugar raro en el mapa de Bali, donde cada día comienza como una imagen.El complejo se encuentra a poca distancia de una play…
LOYO & BONDAR
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$169,900
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles en todo el mundo.El complejo consta de:Un hotel q…
Smart Home
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesia
de
$90,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Venta de villas de resort de 90.000 USD con piscinas compartidas y privadas y vistas al mar, de un desarrollador importante con 9 años de experiencia en Bali.El proyecto se encuentra en Nusa Dua - la ubicación más cara y elite de Bali, a 8 minutos de la playa de Nusa Dua, a 15 minutos de la …
Smart Home
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$169,900
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles en todo el mundo.El complejo consta de:Un hotel q…
Smart Home
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesia
de
$90,000
Año de construcción 2027
Venta de villas de resort de 90.000 USD con piscinas compartidas y privadas y vistas al mar, de un desarrollador importante con 9 años de experiencia en Bali.El proyecto se encuentra en Nusa Dua - la ubicación más cara y elite de Bali, a 8 minutos de la playa de Nusa Dua, a 15 minutos de la …
Smart Home
