  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Karangasem
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Karangasem, Indonesia

apartamentos
19
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Mostrar todo Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonesia
de
$210,000
Año de construcción 2026
El complejo consta de habitaciones, casas adosadas y villas, un total de 138 unidades, está siendo construido en una superficie de 10.000 m2, de los cuales el 50% es territorio verde, se encuentra a 5 minutos de la playa, lo que lo hace atractivo tanto para los residentes como para los inver…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Villa NEAT HOUSE GWK
Villa NEAT HOUSE GWK
Villa NEAT HOUSE GWK
Villa NEAT HOUSE GWK
Villa NEAT HOUSE GWK
Mostrar todo Villa NEAT HOUSE GWK
Villa NEAT HOUSE GWK
Bukit, Indonesia
de
$135,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 120 m²
1 objeto inmobiliario 1
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Bukit, Indonesia
de
$490,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
TekceTekce
Pueblo de cabañas TOWNHOUSE ULUWATU
Pueblo de cabañas TOWNHOUSE ULUWATU
Pueblo de cabañas TOWNHOUSE ULUWATU
Pueblo de cabañas TOWNHOUSE ULUWATU
Pueblo de cabañas TOWNHOUSE ULUWATU
Pueblo de cabañas TOWNHOUSE ULUWATU
Pueblo de cabañas TOWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Indonesia
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Palearvolokлассные двухуровневые дома c руфтопом площадью 140 м2 и 165 м2. -Información del Instituto de Investigación y Protección de la Propiedad de la Unión Europea - TOWNHOUSE ULUWATU — это первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан. Rugido de la Repúblic…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Mostrar todo Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Bukit, Indonesia
de
$190,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Chalet a dos minutos de la playa. ROI proyectado: 17%. Pago: 30% + cuotas para 7 pagos del 10%. Pagos sin intereses durante 12 meses. ¡Objeto de inversión con alta rentabilidad! ¡Aumento de precio garantizado! Complejo MELASTI DREAM RESIDENCE con arquitectura moderna. La decoración inter…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Mostrar todo Villa Villa vozle okeana
Villa Villa vozle okeana
Bukit, Indonesia
de
$437,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Villa Piscina privada Terraza pintoresca 3 Dormitorios 1 sala de estar Área: Área de la parcela - 300 m² Edificio - 125 m² Precio: 437,500 $ (3,500 $ por m²) Los gastos e impuestos sobre la venta de la instalación se calculan individualmente y dependen de varios fa…
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir