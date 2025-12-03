  1. Realting.com
  Indonesia
  Canggu
  Casas nuevas

Casas de obra nueva en Canggu, Indonesia

apartamentos
60
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Villa Serenity Village
Canggu, Indonesia
de
$570,000
Número de plantas 2
¡Su proyecto de inversión está en Bali! Villas modernas con tecnología de hogar inteligente en el corazón de Changu!Alto rendimiento: 8-12% anual!¡Instalaciones disponibles!¡Termino completo de llave de mano! Materiales Premium!Villas privadas con vistas al mar!Changu es la zona más buscada …
Agencia
DDA Real Estate
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Canggu, Indonesia
de
$309,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Villa llave en mano totalmente amueblada con una superficie de 193 m2 El período de recuperación es de 5 a 6 años. 5 años de garantía sobre el objeto. El complejo residencial está situado a sólo 200 metros del océano, en la pintoresca zona de Seseh, en la ubicación más prometedora de C…
Agencia
DDA Real Estate
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Villa AQUAMARINE III
Canggu, Indonesia
de
$620,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Área 263 m²
1 objeto inmobiliario 1
Apartamentos con una ubicación privilegiada cerca del mar. Previsión de recuperación de la inversión: 30% una vez finalizada la construcción. La propiedad es ideal para residencia permanente e inversión. Pago inicial: 10%. Pago en cuotas iguales durante 12 meses. Los apartamentos in…
Agencia
DDA Real Estate
John TaylorJohn Taylor
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Canggu, Indonesia
de
$290,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
VillaPrimera línea en el océanoCuenca oceánica3 dormitoriosVista panorámicaZona:Edificio - 213 m2Precio: 290,000Los gastos e impuestos para la venta de un objeto se calculan individualmente y dependen de diversos factores.Gastos generales e impuestos:Tasa de notario 1% (compartido con el com…
Agencia
Baliray
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Villa Y-WAY
Canggu, Indonesia
de
$289,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 41–193 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Villa llave en mano totalmente amueblada con una superficie de 193 m2 El período de recuperación es de 5 a 6 años. 5 años de garantía sobre el objeto. El complejo residencial está situado a sólo 200 metros del océano, en la pintoresca zona de Seseh, en la ubicación más prometedora de Cangg…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0 – 68.9
119,000 – 199,000
Villa
193.4
309,000
Agencia
DDA Real Estate
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Canggu, Indonesia
de
$225,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Casa adosada  Piscina 2 Dormitorios Infraestructura desarrollada del complejo  Sistema de hogar inteligente Área: Edificios-76 m² Terreno - 50 m² Precio: 225,000 $ (2,960 $ por m² ) Ingresos por alquiler: Carga - 85% Ingresos por día teniendo en cuenta la carga d…
Agencia
Baliray
Villa Madura Villa Resort
Villa Madura Villa Resort
Villa Madura Villa Resort
Canggu, Indonesia
Precio en demanda
Año de construcción 2021
Área 200 m²
1 objeto inmobiliario 1
Desde 1991, hemos estado ayudando a los inversores internacionales a construir villas en Bali con los más altos estándares de calidad. No tiene que preocuparse por nada con Ilot Property Bali: nuestro equipo se encargará de todos los ciclos de inversión inmobiliaria: desde adquirir un terre…
Desarrollador
Ilot Property Baly
Villa Villa na Bali
Villa Villa na Bali
Canggu, Indonesia
de
$575,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Villa 2 Pisos en la villa 3 Dormitorios Piscina Habitación habitación Ruftop Área: Terreno - 237 m² Edificio - 280,15 m² Precio: 575,000 $ (2,053 $ por m² ) Ingresos por alquilar una villa: Carga - 85% Ingresos por día teniendo en cuenta la plenitud del objeto …
Agencia
Baliray
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Villa XO Canggu
Canggu, Indonesia
de
$280,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
XO Proyecto I Villas y apartamentos Canggu en venta en Changu, BaliVillas y apartamentos de lujo están en venta en el complejo único XO Project I Canggu, situado en la calle más turística de Changu - Batu Bolong. Este complejo es ideal para aquellos que les gusta estar en el epicentro de eve…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Canggu, Indonesia
de
$575,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 280–348 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Desarrollador
BREIG Property
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Canggu, Indonesia
de
$290,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 40–337 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Villa ultramoderna en un nuevo complejo con vistas al océano. Una excelente opción de inversión con alto rendimiento de alquiler (ROI 15-18%). La villa está diseñada para una vida permanente cómoda con acabados completos llave en mano. Moderno sistema de "hogar inteligente". La mejor ubic…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
39.7 – 40.0
124,900 – 140,000
Apartamentos 2 habitaciones
111.0
409,000
Villa
90.2 – 337.0
290,000 – 1,08M
Agencia
DDA Real Estate
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Canggu, Indonesia
de
$595,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 263–358 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El complejo de villas Aquamarine 1 consta de 17 espaciosas villas de 3 a 4 dormitorios y está ubicado en el corazón de la vida turística, la zona ultra popular de Canggu, Bali. Las villas están ubicadas en un área cerrada, bajo seguridad las 24 horas. La distancia al mar es de sólo 2 minuto…
Desarrollador
BREIG Property
Casa adosada SWOI BERAWA
Casa adosada SWOI BERAWA
Casa adosada SWOI BERAWA
Casa adosada SWOI BERAWA
Casa adosada SWOI BERAWA
Casa adosada SWOI BERAWA
Canggu, Indonesia
de
$330,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 35–115 m²
2 objetos inmobiliarios 2
SWOI BERAWA es un complejo residencial de 10 casas adosadas en la popular zona de Canggu. Casas adosadas de dos dormitorios (105 m2), con reforma y mobiliario de diseño. Además, cada casa tiene instalado un moderno sistema de “hogar inteligente”. La casa tiene una piscina privada al aire …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
35.3
150,000
Adosado
115.0
330,000
Agencia
DDA Real Estate
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Canggu, Indonesia
Precio en demanda
Año de construcción 2021
Área 350 m²
1 objeto inmobiliario 1
Desde 1991, hemos estado ayudando a los inversores internacionales a construir villas en Bali con los más altos estándares de calidad. No tiene que preocuparse por nada con Ilot Property Bali: nuestro equipo se encargará de todos los ciclos de inversión inmobiliaria: desde adquirir un terre…
Desarrollador
Ilot Property Baly
Villa RED SUNSET
Villa RED SUNSET
Villa RED SUNSET
Villa RED SUNSET
Villa RED SUNSET
Villa RED SUNSET
Canggu, Indonesia
de
$820,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 263 m²
1 objeto inmobiliario 1
Agencia
DDA Real Estate
Villa THE SEIS VILLAS
Villa THE SEIS VILLAS
Villa THE SEIS VILLAS
Villa THE SEIS VILLAS
Villa THE SEIS VILLAS
Villa THE SEIS VILLAS
Canggu, Indonesia
de
$700,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 307–378 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Villa exclusiva en la próspera zona de Canggu. Rentabilidad del alquiler: 13-20%. Incremento del valor del suelo hasta un 15% anual. Se traspasa por 30 años. La villa está construida con materiales de alta calidad. Acabado completo llave en mano , amueblado. Ventajas de una villa en un…
Agencia
DDA Real Estate
