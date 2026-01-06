  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Buleleng
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Buleleng, Indonesia

Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Villa NEBIUS
Wana Giri, Indonesia
de
$399,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa lejos del ruido, en una ubicación tranquila. Villa en la popular zona de desarrollo de Melastie, donde la tasa media de ocupación de villas de 3 dormitorios con alquiler diario es de 67,8%. 3 dormitorios son el segmento más popular en alquiler. La alta demanda de villas de 2-4 dormitor…
Agencia
DDA Real Estate
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Mostrar todo Villa GREEN DREAM UMALAS
Villa GREEN DREAM UMALAS
Wana Giri, Indonesia
de
$290,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Agencia
DDA Real Estate
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Mostrar todo Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Wana Giri, Indonesia
de
$438,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa a pocos minutos del océano. Villa en una zona popular con alta demanda de alquiler. 2-3 dormitorios son el segmento más buscado en alquiler. Villa con un diseño moderno y está totalmente listo para la ocupación. Todas las comodidades, incluyendo muebles de alta calidad, harán su vida c…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Villa Garuda
Mostrar todo Villa Garuda
Villa Garuda
Wana Giri, Indonesia
de
$240,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Invertir en un proyecto único en Bali que combina el servicio premium y la armonía con la naturaleza!¡Instalaciones disponibles!¡Retorno garantizado del 10% anual!Instalaciones: restaurantes, bares, coworking, spa, complejo de piscina, Internet de alta velocidad, gimnasio, zonas de recreació…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Mostrar todo Villa Dream View 4
Villa Dream View 4
Wana Giri, Indonesia
de
$449,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Una villa impresionante con una ubicación única. ROI - 11%. La villa es ideal tanto para residencia permanente como para inversión. Hasta 8 meses de plazos están disponibles. Villa en un pueblo tranquilo vigilado. El complejo está situado en el territorio del club de golf más grande. Villa c…
Agencia
DDA Real Estate
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Mostrar todo Villa GREEN 1
Villa GREEN 1
Wana Giri, Indonesia
de
$399,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Apartamentos en el corazón de Bali. Crecimiento inmobiliario en la zona, garantizado alto rendimiento. Alquiler solicitado. Apartamento con muebles totalmente equipados. Infraestructura e instalaciones desarrolladas: desde cafés originales a spas - todo esto está a poca distancia. Usted no t…
Agencia
DDA Real Estate
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Mostrar todo Villa DREAM VIEW 1
Villa DREAM VIEW 1
Wana Giri, Indonesia
de
$410,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Chalet en zona acogedora y tranquila. Rendimiento hasta el 15,8%. Villa con hermosas vistas panorámicas de bosques verdes y océano. El complejo de villas está situado en los terrenos de un club de golf, a sólo un minuto de la impresionante playa Dreamland. La ubicación de la villa es e…
Agencia
DDA Real Estate
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Villa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Wana Giri, Indonesia
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Villa para inversión con vistas a la jungla y al río Alquiler: hasta 14,6% anual con una carga del 80% Villa con arquitectura balinesa. Techos altos, piscina, sala de estar. Fecha de entrega: enero 2025 UBUD GREEN VIEW VILLAGE villas se encuentran en Pejeng (Pedzheng), Ubud. El complejo se e…
Agencia
DDA Real Estate
Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Mostrar todo Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Villa NYANG NYANG RESIDENCE
Wana Giri, Indonesia
de
$230,321
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Villa de lujo de un promotor fiable. La villa se encuentra a 600 metros del mar. Cada villa de NYANG NYANG RESIDENCE tiene una piscina privada y una amplia terraza donde los residentes pueden relajarse, disfrutar del sol y la privacidad. Esto crea las condiciones ideales para la relajación…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Mostrar todo Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Wana Giri, Indonesia
de
$210,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Villas en el complejo Pandawa Hills Villas con un paisaje natural único frente al océano. ROI del alquiler de apartamentos por año: 14,3% Pago 30% + cuotas para 7 pagos del 10%. Fecha de vencimiento: febrero de 2026. Características principales: - Paisaje único; - Restaurante - Cine - Vis…
Agencia
DDA Real Estate
Villa AZORA VILLAS
Villa AZORA VILLAS
Villa AZORA VILLAS
Villa AZORA VILLAS
Villa AZORA VILLAS
Mostrar todo Villa AZORA VILLAS
Villa AZORA VILLAS
Wana Giri, Indonesia
de
$315,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Acogedora villa con jardín y piscina. ROI 16,45% - recuperación de la inversión 6,5 años. 85% de ocupación en la zona. Plan de cuotas sin intereses. AZORA VILLAS está ubicada en una zona tranquila y silenciosa en Bali, en la zona más solicitada de Canggu. A sólo 10 minutos del océano. …
Agencia
DDA Real Estate
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Mostrar todo Villa BALIWOOD
Villa BALIWOOD
Wana Giri, Indonesia
de
$700,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Área 235–310 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Amplia villa con acabados llave en mano. Atractivo de inversión en Bali: ROI 11-20% (310 m2). Retorno de la inversión del 8 al 14 %. (260 m2) ROI 13-24 % (332 m2) Villa con diseño interior moderno. Cada dormitorio tiene su propio baño. Servicios en el lugar: - Salón con piscina; -…
Agencia
DDA Real Estate
