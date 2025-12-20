  1. Realting.com
Casas de obra nueva en Gianyar, Indonesia

Ubud District
19
Ubud
16
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Villa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Ubud, Indonesia
de
$140,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Nuevo proyecto de inversión en Bali con un ingreso garantizado del 8% durante 3 años.Ventajas financieras:Rendimiento anual - de USD 37.059Beneficios netos por año - desde USD 18,333ROI - 15,1%Capitalización: 22,3%La rentabilidad se fija en el contrato. Gestión: Ribas Hotel Group.Un complejo…
Smart Home
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Ubud District, Indonesia
de
$340,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 87–158 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Jungle Flower Villas es un complejo único de 10 villas ubicado en el corazón de Bali, Ubud. Este centro cultural y espiritual de la isla es conocido por su belleza natural y su atmósfera tranquila. Las villas están rodeadas de selva y rodeadas de vegetación, creando una sensación de total pr…
LOYO & BONDAR
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Ubud, Indonesia
de
$240,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 80–100 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Villas en venta en LOYO Villas Ubud, Bali  Villas de lujo en venta en un complejo único de 5 villas: LOYO Villas Ubud, ubicado en el corazón de Bali, en Ubud. Este es un lugar ideal para vivir y relajarse, rodeado de naturaleza y atractivos culturales. 1. Características del objeto …
LOYO & BONDAR
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Villa Ubud Dream
Ubud, Indonesia
de
$215,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 70–78 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Ubud Dream es un complejo único de 41 villas de dos niveles en el corazón de Ubud.Villas con acabados de diseño y muebles para la privacidad o vacaciones familiares:1 dormitorio - desde 78 m22 dormitorios - hasta 86 m2Pagos30% de pago50% en plazos hasta la terminación de la construcción20% d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
78.0
255,000
Apartamento
70.0 – 78.0
215,000 – 255,000
LOYO & BONDAR
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Villa Eight Feeels
Kedewatan, Indonesia
de
$260,000
Número de plantas 1
Villa de lujo en Ubud es una elegante inversión con un rendimiento de hasta 15% anual!Aumento del valor – 10-15% anual!¡Instalaciones disponibles!¡Con mobiliario completo!Villa moderna de 2 dormitorios en el complejo de élite de Ocho Feeels es una armonía del minimalismo japonés y la natural…
DDA Real Estate
Villa GREEN HAVEN
Villa GREEN HAVEN
Villa GREEN HAVEN
Villa GREEN HAVEN
Villa GREEN HAVEN
Villa GREEN HAVEN
Ubud, Indonesia
de
$209,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
DDA Real Estate
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonesia
de
$330,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Villa 2 Pisos 2 Dormitorios Piscina Terraza Amplia sala de estar Área: Edificio - 183.5 m² Terreno - 220 m² Precio: 365,000 $ (1,989 $ por m² ) Ingresos por alquilar una villa: Ingresos por día: 250 $ Carga - 80 % Ingresos por día teniendo en cuenta la carga: …
Baliray
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Ubud, Indonesia
de
$240,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Casa adosada 2 Dormitorios Piscina Amplia terraza Área: Edificio - 132.7 m² Terreno - 120 m² Precio: 240,000 $ (1,809 $ por m² ) Ingresos por alquilar una casa adosada: Ingresos por día: 180 $ Carga - 80 % Ingresos por día teniendo en cuenta la carga: 144 $ Ingre…
Baliray
Pueblo de cabañas Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pueblo de cabañas Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pueblo de cabañas Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pueblo de cabañas Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pueblo de cabañas Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pueblo de cabañas Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pejeng Kawan, Indonesia
de
$240,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Casa adosada en Bali en Ubud № 501 2 Dormitorios Piscina Amplia terraza Área: Edificio - 132.7 m² Terreno - 120 m² Precio: 240,000 $ (1,809 $ por m² ) Ingresos por alquilar una casa adosada: Ingresos por día: 180 $ Carga - 80 % Ingresos por día teniendo en cuenta …
Baliray
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Ubud, Indonesia
de
$350,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 200 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa familiar con una gran superficie. ROI previsto: 17 %. El concepto del complejo incluye: - Sistema "hogar seguro" - Empresa gestora con experiencia trabajando con niños - Zona de juegos para niños en cada villa - Menú infantil y sala de juegos en el restaurante de la villa - …
DDA Real Estate
Villa Villa na Bali v Ubude
Villa Villa na Bali v Ubude
Villa Villa na Bali v Ubude
Villa Villa na Bali v Ubude
Villa Villa na Bali v Ubude
Villa Villa na Bali v Ubude
Ubud, Indonesia
de
$108,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Villa 1a plantaterrazapiscina1 dormitorioZona:Edificio - 40 m2Precio: 108.000 dólares (2.942 dólares por m2)Los gastos e impuestos para la venta de un objeto se calculan individualmente y dependen de diversos factores.Gastos generales e impuestos:Tasa de notario 1% (compartido con el compra…
Baliray
Villa Villa na Bali v Ubude No 283
Villa Villa na Bali v Ubude No 283
Villa Villa na Bali v Ubude No 283
Villa Villa na Bali v Ubude No 283
Villa Villa na Bali v Ubude No 283
Villa Villa na Bali v Ubude No 283
Ubud, Indonesia
de
$329,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Villa 3 Dormitorios Infraestructura desarrollada del distrito Vista de los campos de arroz Piscina Área: Edificio - 230 m² Precio: 329,000 $ ( 1 430 $ por m²) Ingresos por alquiler: Ingresos por día: 260 $ Carga - 80% Ingresos por día teniendo en cuenta la carga …
Baliray
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonesia
de
$150,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Baliray
Villa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Villa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Villa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Villa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Villa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Villa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonesia
de
$299,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Baliray
Villa VILLA SICILIA
Villa VILLA SICILIA
Villa VILLA SICILIA
Villa VILLA SICILIA
Villa VILLA SICILIA
Villa VILLA SICILIA
Ubud, Indonesia
de
$441,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 96–507 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Villa única en la hermosa Ubud. La rentabilidad de la villa en alquiler es de hasta el 15%. Pago inicial: 30%. Acogedora villa con reformas y muebles modernos de diseño. Hay una piscina privada en el lugar. Las villas varían en diferentes diseños y tamaños. Ubud es el lugar donde co…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
96.0
285,000
Villa
180.7 – 507.3
500,000 – 1,14M
DDA Real Estate
Villa THE CUBE
Villa THE CUBE
Villa THE CUBE
Villa THE CUBE
Villa THE CUBE
Villa THE CUBE
Ubud, Indonesia
de
$350,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 240 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa de dos plantas con vistas panorámicas y piscina. Retorno de la inversión (ROI): 18,1%., amortización en 5,5 años. Rentabilidad pasiva del alquiler. Villa moderna con comodidades para una vida cómoda y recreativa, en la zona de Ubud. La villa también tiene atractivo para la invers…
DDA Real Estate
Villa THE TWINS
Villa THE TWINS
Villa THE TWINS
Villa THE TWINS
Villa THE TWINS
Villa THE TWINS
Ubud, Indonesia
de
$350,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 247–263 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Villa con vistas panorámicas a la jungla y al atardecer. Retorno de la inversión (ROI): 17%., amortización en 6 años. Ingresos pasivos anuales por alquileres diarios. Cada villa tiene su propia piscina. El diseño interior está realizado en estilo balinés utilizando materiales de alta c…
DDA Real Estate
Villa Vtlla na Bali v Ubude
Villa Vtlla na Bali v Ubude
Villa Vtlla na Bali v Ubude
Villa Vtlla na Bali v Ubude
Villa Vtlla na Bali v Ubude
Villa Vtlla na Bali v Ubude
Ubud, Indonesia
de
$240,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Villa 2 dormitorios 2 pisos Piscina infinita   Área: Superficie chalet - 117 m² Superficie parcela - 190 m²   Precio:$240.000 ($2.051 por m2)   Ingresos por alquiler de una villa: Ingresos por día: $367 Cargando - 59% Ingresos por día incluyendo c…
Baliray
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Villa VILLA HARMONY
Kedewatan, Indonesia
de
$395,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Área 401 m²
1 objeto inmobiliario 1
DDA Real Estate
