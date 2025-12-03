  1. Realting.com
Casas de obra nueva en Badung, Indonesia

Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Benoa, Indonesia
de
$168,000
Opciones de acabado Con acabado
Una comunidad cerrada en la ubicación más prestigiosa de Bali, Nusa Dua.Elegantes villas de una habitación y dos habitaciones con piscinas privadas están enclavadas en un entorno tranquilo a solo 700 metros del océano y la playa Geger.El complejo está siendo construido en 2,36 hectáreas y of…
Agencia
Smart Home
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Benoa, Indonesia
de
$105,000
Opciones de acabado Con acabado
Una comunidad cerrada en la ubicación más prestigiosa de Bali, Nusa Dua.Elegantes villas de una habitación y dos habitaciones con piscinas privadas están enclavadas en un entorno tranquilo a solo 700 metros del océano y la playa Geger.El complejo está siendo construido en 2,36 hectáreas y of…
Agencia
Smart Home
Villa Serenity Village
Canggu, Indonesia
de
$570,000
Número de plantas 2
¡Su proyecto de inversión está en Bali! Villas modernas con tecnología de hogar inteligente en el corazón de Changu!Alto rendimiento: 8-12% anual!¡Instalaciones disponibles!¡Termino completo de llave de mano! Materiales Premium!Villas privadas con vistas al mar!Changu es la zona más buscada …
Agencia
DDA Real Estate
Villa Y-WAY
Canggu, Indonesia
de
$309,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Villa llave en mano totalmente amueblada con una superficie de 193 m2 El período de recuperación es de 5 a 6 años. 5 años de garantía sobre el objeto. El complejo residencial está situado a sólo 200 metros del océano, en la pintoresca zona de Seseh, en la ubicación más prometedora de C…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Benoa, Indonesia
de
$357,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Agencia
Baliray
Casa adosada BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Pererenan, Indonesia
de
$280,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 108 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nuevas villas BERAWA OCEAN TOWNHOUSES en la popular zona de Berawa, a 350 metros del océano. Villas ultramodernas de dos plantas con dos dormitorios y un estudio (108 m2). Un interior pensado hasta el más mínimo detalle. De forma individual, podrás elegir entre cuatro opciones. También se…
Agencia
DDA Real Estate
Villa XO Pandawa Villas
Kutuh, Indonesia
de
$300,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Villa AQUAMARINE III
Canggu, Indonesia
de
$620,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Área 263 m²
1 objeto inmobiliario 1
Apartamentos con una ubicación privilegiada cerca del mar. Previsión de recuperación de la inversión: 30% una vez finalizada la construcción. La propiedad es ideal para residencia permanente e inversión. Pago inicial: 10%. Pago en cuotas iguales durante 12 meses. Los apartamentos in…
Agencia
DDA Real Estate
Villa U Villas 1
Kutuh, Indonesia
de
$290,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villas de lujo en venta en el complejo U Villas PandawaSistemas: hasta 12 mesesEntrega: 2024 diciembreROI: 17%1. Descripción:Ponemos a su atención un exclusivo complejo de 7 villas dobles en la península de Bukit, en la zona de Uluwatu, Bali. Las villas están ubicadas en una zona no turístic…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Villa s vidom na okean
Canggu, Indonesia
de
$290,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
VillaPrimera línea en el océanoCuenca oceánica3 dormitoriosVista panorámicaZona:Edificio - 213 m2Precio: 290,000Los gastos e impuestos para la venta de un objeto se calculan individualmente y dependen de diversos factores.Gastos generales e impuestos:Tasa de notario 1% (compartido con el com…
Agencia
Baliray
Casa adosada
Tibubeneng, Indonesia
de
$210,000
Número de plantas 2
Área 75–105 m²
2 objetos inmobiliarios 2
SWOI LOFT UMALAS complejo de 40 casas adosadas premium con excelente infraestructura interna y fácil acceso a las principales ubicaciones de Bali. Casas adosadas: de 75 a 108 m2. Con vista totalmente equipada (mobiliario, cocina integrada, electrodomésticos, fontanería, decoración y paisa…
Agencia
DDA Real Estate
Villa GARDEN VILLA
Kerobokan Kelod, Indonesia
de
$330,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Área 124 m²
1 objeto inmobiliario 1
Impresionante villa con vista a la selva y los campos de arroz. Están disponibles cuotas sin intereses de hasta el 19%. Rentabilidad del alquiler - 20%. La villa está completamente amueblada y tiene acabados de diseño. Ubicación única rodeada de naturaleza. Aquí podrá sumergirse en la …
Agencia
DDA Real Estate
Villa Y-WAY
Canggu, Indonesia
de
$289,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 41–193 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Villa llave en mano totalmente amueblada con una superficie de 193 m2 El período de recuperación es de 5 a 6 años. 5 años de garantía sobre el objeto. El complejo residencial está situado a sólo 200 metros del océano, en la pintoresca zona de Seseh, en la ubicación más prometedora de Cangg…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0 – 68.9
119,000 – 199,000
Villa
193.4
309,000
Agencia
DDA Real Estate
Villa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Pecatu, Indonesia
de
$214,327
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 57–192 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Villa con piscina privada. Villa moderna en la popular zona de Bingin. La villa puede tener un diseño interior y paisajístico individual. Pago - 100%. Las dos villas están ubicadas una al lado de la otra y tienen una puerta al patio entre ellas, se pueden usar o alquilar juntas o po…
Agencia
DDA Real Estate
Villa OCEANIQ
Benoa, Indonesia
de
$450,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 117–159 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Villa a 80 metros de la playa.Ventajas: rinde hasta un 15% al año.Instalaciones:- Posee piscina con hidromasaje;- El sistema hogareño inteligente;- Teatro de casa;- Gabinete de vinos;- Almacenamiento.- Lavadora;- Electrodomésticos Bosch y análogos;- Plumbing Grohe, Villeroy y análogos.Ubicac…
Agencia
DDA Real Estate
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Canggu, Indonesia
de
$225,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Casa adosada  Piscina 2 Dormitorios Infraestructura desarrollada del complejo  Sistema de hogar inteligente Área: Edificios-76 m² Terreno - 50 m² Precio: 225,000 $ (2,960 $ por m² ) Ingresos por alquiler: Carga - 85% Ingresos por día teniendo en cuenta la carga d…
Agencia
Baliray
Villa Madura Villa Resort
Canggu, Indonesia
Precio en demanda
Año de construcción 2021
Área 200 m²
1 objeto inmobiliario 1
Desde 1991, hemos estado ayudando a los inversores internacionales a construir villas en Bali con los más altos estándares de calidad. No tiene que preocuparse por nada con Ilot Property Bali: nuestro equipo se encargará de todos los ciclos de inversión inmobiliaria: desde adquirir un terre…
Desarrollador
Ilot Property Baly
Villa Villa na Bali
de
$575,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Villa 2 Pisos en la villa 3 Dormitorios Piscina Habitación habitación Ruftop Área: Terreno - 237 m² Edificio - 280,15 m² Precio: 575,000 $ (2,053 $ por m² ) Ingresos por alquilar una villa: Carga - 85% Ingresos por día teniendo en cuenta la plenitud del objeto …
Agencia
Baliray
Villa PULAU VILLAS
Pecatu, Indonesia
de
$420,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 200–300 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Villa premium para vivienda e inversión a largo plazo. El rendimiento del alquiler es de hasta el 15% anual. Villa totalmente terminada llave en mano. Piscina propia rodeada de hermosa naturaleza. Las ventajas de la adquisición son el aumento del valor una vez finalizada la construcció…
Agencia
DDA Real Estate
Villa ARIN GRIN
Kutuh, Indonesia
de
$545,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada PERERENAN GATE
Pererenan, Indonesia
de
$129,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Casa adosada con alto retorno de inversión. PERERENAN GATE adosado con ingresos pasivos por alquileres diarios. Ingresos por alquiler desde el 20% anual. Reventas desde el 30%. Casa adosada completamente amueblada. Con un hermoso jardín, piscina y terraza. Infraestructura: - Playa "Per…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Pandawa Dream
Kutuh, Indonesia
de
$188,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Área 50–87 m²
15 objetos inmobiliarios 15
El proyecto Pandawa Dream de LOYO adultoBONDAR es un lugar donde el lujo se reúne con inversiones rentables!1. ObjetosApartamentos de un dormitorio:- Superficie de la vivienda: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Baño: 3,4 m2- Dormitorio: 9.0 m2- Sala de estar: 8,3 m2- Balcón: 5,9 m2Apartamentos de do…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
50.0 – 87.0
188,000 – 270,000
Villa
76.0 – 87.0
220,000 – 230,000
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Villa Green Village
Benoa, Indonesia
de
$85,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Área 34–140 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Green Village es un complejo turístico en la segunda línea del océano con una ventaja realmente única: vistas panorámicas del horizonte y el sol en ascenso. Este es un lugar raro en el mapa de Bali, donde cada día comienza como una imagen.El complejo se encuentra a poca distancia de una play…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Villa Pandawa Hills
Kutuh, Indonesia
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 97–125 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Pandawa HillsVillas y apartamentos con un paisaje natural único en el océanoLo que entra en valorApoyo jurídico completoDecoración interior y mobiliarioElaboración de un plan de negocios para la gestión del objeto después de la entregaDiseño y desarrollo del diseño de proyectosConstrucción y…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Villa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Ungasan, Indonesia
de
$135,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Agencia
Baliray
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Ungasan, Indonesia
de
$320,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa a dos minutos de la playa. El retorno de la inversión previsto es del 17%. Pago: 30% + plan a plazos para 7 pagos del 10% cada uno%. Pagos sin intereses durante 12 meses. ¡La opción ideal para inversiones de alto rendimiento! La decoración interior y el mobiliario están in…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Sky Stars Ocean View
Ungasan, Indonesia
de
$259,000
Año de construcción 2023
Sky Stars Ocean View es un moderno complejo de villas de lujo que es popular entre los turistas de altos ingresos. Construimos villas de diseño moderno con una decoración de mármol costosa y de alta calidad, materiales de acabado confiables, muebles caros y cómodos. Cada villa tiene acrista…
Desarrollador
Samahita Group
Casa adosada ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Pererenan, Indonesia
de
$381,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 39–383 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Casa adosada con jardín privado y piscina. pago inicial del 30% con cuotas para 7 pagos. Alquiler de larga duración 28+30 años. Casa adosada con jardín propio, piscina, zona de recreo. Una casa adosada ultramoderna, creada con una distribución nueva y confortable, más ancha que las …
Agencia
DDA Real Estate
Villa XO Canggu
Canggu, Indonesia
de
$280,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
XO Proyecto I Villas y apartamentos Canggu en venta en Changu, BaliVillas y apartamentos de lujo están en venta en el complejo único XO Project I Canggu, situado en la calle más turística de Changu - Batu Bolong. Este complejo es ideal para aquellos que les gusta estar en el epicentro de eve…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Villa U VILLAS 1
Ungasan, Indonesia
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 116 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa con vista al mar para inversión o residencia permanente en la hermosa isla de Bali. La rentabilidad media del mercado es del 15%. Rendimiento de alquiler de hasta el 22%. Villa completamente amueblada con comodidades en el área de Bukit. Plazos de pago: 30% + cuotas en 7 pagos…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Canggu, Indonesia
de
$575,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 280–348 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Desarrollador
BREIG Property
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Canggu, Indonesia
de
$290,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 40–337 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Villa ultramoderna en un nuevo complejo con vistas al océano. Una excelente opción de inversión con alto rendimiento de alquiler (ROI 15-18%). La villa está diseñada para una vida permanente cómoda con acabados completos llave en mano. Moderno sistema de “hogar inteligente”. La mejor ubic…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
39.7 – 40.0
124,900 – 140,000
Apartamentos 2 habitaciones
111.0
409,000
Villa
90.2 – 337.0
290,000 – 1,08M
Agencia
DDA Real Estate
Villa PRONOIA RESIDENCE
Jimbaran, Indonesia
de
$345,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Villa a 100 metros de la playa de Jimbaran. Retorno de la inversión: 13,3%. Recuperación de la inversión en 7,5 años. La arquitectura de la villa está pensada hasta el más mínimo detalle para una estancia confortable. La villa también está completamente amueblada con baño en cada dormi…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Kompleks AQUAMARINE Changu
Canggu, Indonesia
de
$595,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 263–358 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El complejo de villas Aquamarine 1 consta de 17 espaciosas villas de 3 a 4 dormitorios y está ubicado en el corazón de la vida turística, la zona ultra popular de Canggu, Bali. Las villas están ubicadas en un área cerrada, bajo seguridad las 24 horas. La distancia al mar es de sólo 2 minuto…
Desarrollador
BREIG Property
Villa Melasti Dream Residence
Ungasan, Indonesia
de
$320,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Una oportunidad única para comprar una villa en el prestigioso complejo Melasti Dream Residence en Bali! Información general: - Ubicación: Bali, Bukit, zona de Melasti - Número de villas: 63 - Rentabilidad (ROI): 17% - Rendimiento del alquiler: 25-30% Descripción de las villas: …
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Casa adosada Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
Kerobokan Kelod, Indonesia
de
$260,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Adosado Piscina privada 2 armarios 2 dormitorios Vista de paisajes verdes Área: Edificio - 112 m² Precio:$260,000 ($2,321 por m2) Ingresos por alquiler: Ingresos por día: $166,8 Cargando - 90% Ingresos por día teniendo en cuenta la carga de la instalación - $150 Ingresos por año tenie…
Agencia
Baliray
Casa adosada Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Pererenan, Indonesia
de
$119,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Casa adosada con alto retorno de la inversión. Casa adosada con ingresos pasivos por alquileres diarios. Ingresos por alquiler desde el 20% anual. Reventas desde el 30%. Casa adosada completamente amueblada. Con un hermoso jardín, piscina y terraza. Infraestructura: - Playa 'Pererenan' A …
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Pecatu, Indonesia
de
$300,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Casa adosada premium cerca del océano con hermosas vistas del atardecer. El precio del alquiler aumenta entre un 10 y un 15 % cada año. Casa adosada de cómoda distribución, piscina privada y terraza. Los techos altos de 3,6 metros crean una sensación de espacio único. Mobiliario, cocin…
Agencia
DDA Real Estate
Villa SUOM
Seminyak, Indonesia
de
$260,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 71–154 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Villas en un popular destino turístico en Bali en el área de Canggu. Villas con diseño de estudio con uno o dos dormitorios (80.7 - 154.1) con acabados completos y muebles llave en mano según el proyecto de diseño. . Con grandes ventanales panorámicos. Las villas cuentan con terraza co…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
71.0
220,000
Villa
87.2 – 154.1
260,000 – 320,000
Agencia
DDA Real Estate
Villa U Villas 2
Kutuh, Indonesia
de
$230,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villas de lujo en venta en el complejo U Villas Pandawa Plan de pagos: hasta 12 meses Entrega: diciembre de 2024 ROI: 17%< /p> 1. Descripción: Presentamos a su atención un exclusivo complejo de 7 villas dobles en la Península de Bukit, en la zona de Uluwatu, Bali. Las villas están u…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Casa adosada SWOI BERAWA
Canggu, Indonesia
de
$330,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 35–115 m²
2 objetos inmobiliarios 2
SWOI BERAWA es un complejo residencial de 10 casas adosadas en la popular zona de Canggu. Casas adosadas de dos dormitorios (105 m2), con reforma y mobiliario de diseño. Además, cada casa tiene instalado un moderno sistema de “hogar inteligente”. La casa tiene una piscina privada al aire …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
35.3
150,000
Adosado
115.0
330,000
Agencia
DDA Real Estate
Casa adosada Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Tibubeneng, Indonesia
de
$320,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 112 m²
1 objeto inmobiliario 1
¡Tu negocio de alquiler ideal en Bali! El complejo de casas y apartamentos Oasis 3 tiene un total de 22 apartamentos y 12 casas adosadas. En el quinto piso del edificio de apartamentos, los huéspedes encontrarán una piscina infinita con vista de 360 ​​grados, áreas de relajación y un bar. El…
Desarrollador
BREIG Property
Villa SKY RESIDENCE
Kerobokan, Indonesia
de
$390,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 183–239 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Villa exclusiva con ingresos garantizados. Rentabilidad media anual de bienes inmuebles: 8-12%. La villa está diseñada según las soluciones arquitectónicas más modernas, creadas con diseño de interiores y cada villa tiene su propia piscina. Las villas ultramodernas en la isla de Bal…
Agencia
DDA Real Estate
Villa RIVER VILLA
Cemagi, Indonesia
de
$1,85M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 465 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa única con vista al mar y piscina en la azotea. Rentabilidad del alquiler: 20%. Condiciones de pago: reserva - 1%, depósito - 10%, pago del saldo - 90% Villa totalmente equipada con diseño y comodidades modernas. La casa está entregada y lista para entrar a vivir. Ubicación en la mej…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$169,900
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles en todo el mundo.El complejo consta de:Un hotel q…
Agencia
Smart Home
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Canggu, Indonesia
Precio en demanda
Año de construcción 2021
Área 350 m²
1 objeto inmobiliario 1
Desde 1991, hemos estado ayudando a los inversores internacionales a construir villas en Bali con los más altos estándares de calidad. No tiene que preocuparse por nada con Ilot Property Bali: nuestro equipo se encargará de todos los ciclos de inversión inmobiliaria: desde adquirir un terre…
Desarrollador
Ilot Property Baly
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesia
de
$90,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Venta de villas de resort de 90.000 USD con piscinas compartidas y privadas y vistas al mar, de un desarrollador importante con 9 años de experiencia en Bali.El proyecto se encuentra en Nusa Dua - la ubicación más cara y elite de Bali, a 8 minutos de la playa de Nusa Dua, a 15 minutos de la …
Agencia
Smart Home
Villa
Pecatu, Indonesia
de
$265,709
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 130 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa única con vista al mar. Villa con atractivo de inversión, que proporciona un rendimiento de alquiler del 8-10% anual. El diseño de interiores y el diseño del paisaje pueden ser individuales. Hay una piscina privada en el sitio. Ventajas: plazo de arrendamiento - 27 años + exte…
Agencia
DDA Real Estate
Villa UMALAS OASIS
Kerobokan Kelod, Indonesia
de
$243,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa en la mejor zona de la isla de Umalas. La espaciosa villa está diseñada con diseño interior y está completamente amueblada. Piscina privada en el sitio. Rendimiento de la inversión 22,07%. Renovación garantizada del traspaso. 30 años + 25 años. El complejo residencial consta de 4 ca…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$169,900
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles en todo el mundo.El complejo consta de:Un hotel q…
Agencia
Smart Home
Villa RED SUNSET
Canggu, Indonesia
de
$820,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 263 m²
1 objeto inmobiliario 1
Agencia
DDA Real Estate
Villa Onsider
Pecatu, Indonesia
de
$360,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Villa exclusiva en Bali es una inversión ideal con un rendimiento de hasta 15% anual!¡Instalaciones disponibles!¡Con mobiliario completo!Villa moderna de 3 dormitorios En la prestigiosa zona de Uluvatu no es sólo una casa, sino una inversión rentable con alta liquidez. Amplias habitaciones, …
Agencia
DDA Real Estate
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesia
de
$90,000
Año de construcción 2027
Venta de villas de resort de 90.000 USD con piscinas compartidas y privadas y vistas al mar, de un desarrollador importante con 9 años de experiencia en Bali.El proyecto se encuentra en Nusa Dua - la ubicación más cara y elite de Bali, a 8 minutos de la playa de Nusa Dua, a 15 minutos de la …
Agencia
Smart Home
Villa Dreamland
Pecatu, Indonesia
de
$303,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Villas de lujo en Bali (Uluvatu) - una inversión en unas vacaciones paradisíacas y un ingreso estable!¡Con mobiliario completo!¡Instalaciones flexibles!¡El aumento cuesta 10-15% al año!El proyecto Dreamland ofrece elegantes villas de 1-3 dormitorios con piscina privada, ventanas panorámicas …
Agencia
DDA Real Estate
Villa THE SEIS VILLAS
Canggu, Indonesia
de
$700,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 307–378 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Villa exclusiva en la próspera zona de Canggu. Rentabilidad del alquiler: 13-20%. Incremento del valor del suelo hasta un 15% anual. Se traspasa por 30 años. La villa está construida con materiales de alta calidad. Acabado completo llave en mano , amueblado. Ventajas de una villa en un…
Agencia
DDA Real Estate
Villa 5 STORIES
Legian, Indonesia
de
$400,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
El complejo residencial 5 STORIES está construido con cinco villas ubicadas en la zona ideal de Pererenane, a 800 metros de la playa. Villa moderna de 3 habitaciones con una amplia sala de estar y cocina con ventanas panorámicas. La característica especial de la villa es la amplia terraza…
Agencia
DDA Real Estate
