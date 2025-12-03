  1. Realting.com
  Indonesia
  Kuta
  Casas nuevas

Casas de obra nueva en Kuta, Indonesia

Villa SUOM
Villa SUOM
Villa SUOM
Villa SUOM
Villa SUOM
Villa SUOM
Seminyak, Indonesia
de
$260,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 71–154 m²
4 objetos inmobiliarios
Villas en un popular destino turístico en Bali en el área de Canggu. Villas con diseño de estudio con uno o dos dormitorios (80.7 - 154.1) con acabados completos y muebles llave en mano según el proyecto de diseño. . Con grandes ventanales panorámicos. Las villas cuentan con terraza co…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
71.0
220,000
Villa
87.2 – 154.1
260,000 – 320,000
Agencia
DDA Real Estate
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Villa 5 STORIES
Legian, Indonesia
de
$400,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
El complejo residencial 5 STORIES está construido con cinco villas ubicadas en la zona ideal de Pererenane, a 800 metros de la playa. Villa moderna de 3 habitaciones con una amplia sala de estar y cocina con ventanas panorámicas. La característica especial de la villa es la amplia terraza…
Agencia
DDA Real Estate
