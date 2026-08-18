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Apartamentos en venta en Evosmos Municipal Unit, Grecia

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1 habitación
3
2 habitaciones
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3 habitaciones
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21 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 129 m²
Property Code: HPS5154 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 289.000 .…
$332,596
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Apartamento 1 habitacion en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1
Se vende estudio de 55 m², construido en 2005, en el primer piso, en muy buen estado. Consta…
$149,514
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Apartamento 3 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Código de propiedad: HPS4726 - Apartamento FOR SALE in Evosmos Por encima de la carretera de…
$316,818
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 3 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Property Code: HPS5754 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 265.000 . …
$304,976
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Apartamento 3 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Código de propiedad: HPS4725 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Por encima de la carretera de …
$349,944
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Apartamento 2 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Property Code: HPS5748 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 185.000 . …
$212,908
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Código de propiedad: HPS5696 - Apartamento para la venta en Evosmos Por encima de la carrete…
$200,248
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Apartamento 3 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
Código de propiedad: HPS5697 - Apartamento para la venta en Evosmos Por encima de la carrete…
$263,545
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Apartamento 3 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Property Code: HPS5756 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 358.000 .…
$412,005
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Apartamento 2 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Código de la propiedad: HPS5832 - Apartamento para la venta en Evosmos Center por € 160.000 …
$185,649
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Apartamento 2 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Código de propiedad: HPS5695 - Apartamento para la venta en Evosmos Por encima de la carrete…
$184,136
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Apartamento 2 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Property Code: HPS5753 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 200.000 . …
$230,171
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Apartamento 2 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Property Code: HPS5752 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 197.000 . …
$226,718
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Apartamento 2 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 113 m²
Property Code: HPS3769 - Apartment FOR SALE in Evosmos Nea Politia for € 240.000 . This 113…
$276,205
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Apartamento 3 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Property Code: HPS5755 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 330.000 .…
$379,781
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Apartamento 3 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Property Code: HPS5152 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 268.000 .…
$308,429
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Apartamento 2 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Código de propiedad: HPS5698 - Apartamento para la venta en Evosmos Por encima de la carrete…
$217,511
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Apartamento 3 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Property Code: HPS5153 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 293.000 .…
$337,200
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Apartamento 1 habitacion en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Property Code: HPS5747 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 125.000 . …
$143,857
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Apartamento 3 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Código de propiedad: HPS4724 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Por encima de la carretera de …
$313,643
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Apartamento 2 habitaciones en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 53 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Evosmos, Administration of Macedonia and Thrace, Grecia
$222,309
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Parámetros de las propiedades en Evosmos Municipal Unit, Grecia

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