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Apartamentos en venta en Nea Kallikrateia, Grecia

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estudios
7
1 habitación
25
2 habitaciones
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48 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/4
El edificio con apartamentos se encuentra a 650 metros de la playa de arena de Kallikratia. …
$156,074
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Área 51 m²
Venta en construcción apartamento de 51 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está …
$183,010
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 300 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$190,758
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Área 51 m²
Venta en construcción apartamento de 51 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está …
$177,106
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
El apartamento está situado en el pueblo de Kallikratia a solo 90 metros de la playa de aren…
$179,197
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Área 56 m²
Venta en construcción apartamento de 56 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está …
$194,817
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Código de propiedad: HPS5269 - Apartamento para la venta en Kallikrateia Nea Kallikrateia po…
$188,941
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Área 82 m²
Venta en construcción dúplex de 82 metros cuadrados en Chalkidiki. El dúplex está situado en…
$301,081
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
El edificio con apartamentos se encuentra a 650 metros de la playa de arena de Kallikratia. …
$345,577
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Apartamento en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento
Nea Kallikrateia, Grecia
Área 30 m²
Venta en construcción apartamento de 30 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está …
$106,264
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
El apartamento está situado en el pueblo de Kallikratia a 400 metros de la playa de arena. E…
$222,321
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Área 49 m²
Venta en construcción apartamento de 49 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está …
$174,745
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 500 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$161,855
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Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 300 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$104,050
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Área 37 m²
Venta apartamento de 49 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está situado en la se…
$152,310
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 200 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$213,880
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Área 93 m²
Venta en construcción dúplex de 93 metros cuadrados en Chalkidiki. El dúplex está situado en…
$312,888
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Apartamento 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Código de propiedad: HPS5266 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Nea Kallikrateia por € 32…
$377,911
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Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
El estudio está situado en un popular turista Nea Kallikratia 250 metros de la playa de aren…
$92,489
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
El apartamento está situado en el pueblo de Kallikratia 300 metros de la playa de arena. El …
$149,750
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Apartamento 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 3
Área 99 m²
Venta apartamento de 99 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está situado en la pr…
$389,634
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
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Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Código de propiedad: HPS5267 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Nea Kallikrateia por € 22…
$263,171
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Área 49 m²
Venta en construcción apartamento de 49 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está …
$171,203
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Área 44 m²
Venta en construcción apartamento de 44 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está …
$165,299
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Área 40 m²
Venta apartamento de 40 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está situado en la pr…
$143,422
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
El apartamento se encuentra a 300 metros de la playa de arena en Kallikratia. El apartamento…
$293,741
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
El edificio con apartamentos se encuentra a 650 metros de la playa de arena de Kallikratia. …
$150,294
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Apartamento 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
El apartamento está situado a 700 metros de la playa de arena en Kallikratia. El apartamento…
$218,866
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Estudio en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio
Nea Kallikrateia, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/1
Introduciendo un lujoso estudio en un proyecto en construcción ubicado en Halkidiki, Grecia.…
$148,083
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Halkidiki Properties
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Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
El estudio está situado en un popular turista Nea Kallikratia 650 metros de la playa de aren…
$86,708
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