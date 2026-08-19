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Apartamentos en venta en Municipality of Palaio Faliro, Grecia

;
2 habitaciones
6
3 habitaciones
10
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22 propiedades total found
Apartamento en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Área 50 m²
Apartamento en venta de 50 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la oct…
$304,621
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Venta apartamento de 125 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la prime…
$838,303
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Apartamento en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Área 16 m²
Venta apartamento de 16 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el sexto …
$123,974
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la prime…
$613,968
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Dormitorios 2
Área 107 m²
En venta Apartamento de 107 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el 3e…
$531,319
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Dormitorios 4
Área 171 m²
Venta apartamento de 171 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el sexto…
$708,425
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Dormitorios 3
Área 165 m²
Venta duplex de 165 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en la séptima planta …
$590,354
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 7
Apartamento en venta en la séptima planta, situado en la zona de Palaio Faliro. La propiedad…
$298,275
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Dormitorios 3
Área 94 m²
Venta apartamento de 94 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el sexto …
$684,811
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Piso 5
Venta de un apartamento de 235 metros cuadrados en Paleo Faliro.El apartamento es de 2 nivel…
$970,470
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Apartamento en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Área 119 m²
En venta vivienda asolada, un apartamento de 119 metros cuadrados en Atenas. El apartamento …
$879,329
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta apartamento de 120 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 5a pl…
$519,512
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Dormitorios 3
Área 165 m²
Venta apartamento de 165 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pl…
$1,12M
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 1
Apartamento en venta, 1a planta, situado en Paleo Faliro.La propiedad tiene una superficie t…
$134,941
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2/8
Faliro Residence 1919 Vida contemporánea en el corazón de la Riviera Ateniense Faliro …
$898,340
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Dormitorios 3
Área 205 m²
Venta duplex de 205 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en la octava planta y…
$1,42M
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Dormitorios 2
Área 67 m²
Venta en construcción apartamento de 67 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$406,164
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 81 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Palaio Faliro, Ática, Grecia
$405,711
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
PALAIO FALIRO BUILDING High End Construction Proudly we would like to present our high…
Precio en demanda
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Ático Ático 6 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Ático Ático 6 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Piso 6/6
A state-of-the-art community complex, a unique, luxury residence for big city life, with a m…
$995,188
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 110 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Palaio Faliro, Ática, Grecia
$642,895
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 3
An innovative and modern residence, with an elegant architectural design, spacious and comfo…
$540,577
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Palaio Faliro, Grecia

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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