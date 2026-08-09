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Apartamentos en venta en Polygyros Municipality, Grecia

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1 habitación
19
2 habitaciones
27
3 habitaciones
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71 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 2
Área 62 m²
Venta en construcción apartamento de 62 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El apartam…
$224,335
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Apartamento 1 habitacion en Olynthos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Olynthos, Grecia
Dormitorios 1
Área 46 m²
Venta en construcción apartamento de 46 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El apartam…
$142,821
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Apartamento 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 2
Área 62 m²
Venta en construcción apartamento de 62 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El apartam…
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Olynthos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Olynthos, Grecia
Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta en construcción dúplex de 77 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El dúplex está …
$239,939
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Apartamento 3 habitaciones en Polygyros Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Polygyros Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Código de propiedad: HPS5596 - Maisonette FOR SALE in Ormilia Metamorfosi por € 240.000. Est…
$276,205
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Apartamento en Olynthos, Grecia
Apartamento
Olynthos, Grecia
Área 29 m²
Venta apartamento de 29 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El apartamento está situad…
$90,263
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Apartamento 1 habitacion en Olynthos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Olynthos, Grecia
Dormitorios 1
Área 51 m²
Venta en construcción dúplex de 51 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El dúplex está …
$159,959
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Apartamento 3 habitaciones en Polygyros Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Polygyros Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Código de propiedad: HPS5431 - Maisonette FOR SALE in Ormilia Metamorfosi for € 268.000 . Es…
$308,429
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Apartamento en Olynthos, Grecia
Apartamento
Olynthos, Grecia
Área 31 m²
Venta en construcción apartamento de 31 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El apartam…
$95,975
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Apartamento 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 2
Área 62 m²
Venta en construcción apartamento de 62 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El apartam…
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Apartamento en Olynthos, Grecia
Apartamento
Olynthos, Grecia
Área 35 m²
Venta en construcción apartamento de 35 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El apartam…
$112,167
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Apartamento 3 habitaciones en Polígiros, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta antiguo apartamento de construcción de 110 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. E…
$144,046
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Apartamento 1 habitacion en Gerakini, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Gerakini, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
El apartamento está situado en el pueblo de Gerakini a solo 50 metros de la bonita playa de …
$135,927
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Apartamento 2 habitaciones en Psakoudia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Psakoudia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
El apartamento está situado en Psakoudia pueblo a 500 metros de la playa. El apartamento est…
$120,952
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Apartamento en Olynthos, Grecia
Apartamento
Olynthos, Grecia
Área 29 m²
Venta en construcción apartamento de 29 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El apartam…
$93,276
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Apartamento 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 2
Área 83 m²
Venta en construcción dúplex de 83 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El dúplex está …
$257,077
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Apartamento 3 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1/2
En venta: apartamentos en Kalives Polygyros, Calcídica, situados a solo 350 metros del mar. …
$194,932
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Apartamento 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 2
Área 62 m²
Venta apartamento de 62 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El apartamento está situad…
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Apartamento 2 habitaciones en Psakoudia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Psakoudia, Grecia
Dormitorios 2
Área 72 m²
Venta: Dúplex de piedra de 72 metros cuadrados en Psakoudia – Ormylia, Chalkidiki Un exquisi…
$271,563
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Apartamento en Olynthos, Grecia
Apartamento
Olynthos, Grecia
Área 35 m²
Venta apartamento de 35 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El apartamento está situad…
$112,167
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Apartamento en Psakoudia, Grecia
Apartamento
Psakoudia, Grecia
Área 80 m²
🏠 Duplex semiacabado en venta en Psakoudia, Chalkidiki Venta: duplex semiacabado de 80 metro…
$92,095
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Apartamento 1 habitacion en Metamorfosi, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Metamorfosi, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
El apartamento está situado frente a la playa en los alrededores de un popular pueblo llamad…
$228,081
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Apartamento en Psakoudia, Grecia
Apartamento
Psakoudia, Grecia
Área 50 m²
Apartamento en venta de 50 metros cuadrados en Halkidiki. El apartamento está situado en 2 n…
$154,520
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Apartamento en Olynthos, Grecia
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Olynthos, Grecia
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Apartamento 2 habitaciones en Psakoudia, Grecia
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Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/1
El apartamento está situado en Psakoudia pueblo a 500 metros de la playa. El apartamento est…
$143,990
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Apartamento 2 habitaciones en Olynthos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Olynthos, Grecia
Dormitorios 2
Área 76 m²
Venta en construcción dúplex de 76 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El dúplex está …
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Área 46 m²
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Apartamento 1 habitacion en Olynthos, Grecia
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Olynthos, Grecia
Dormitorios 1
Área 48 m²
Venta en construcción dúplex de 48 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El dúplex está …
$148,533
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Apartamento 1 habitacion en Olynthos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Olynthos, Grecia
Dormitorios 1
Área 47 m²
Venta en construcción dúplex de 47 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El dúplex está …
$145,106
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Apartamento 3 habitaciones en Polígiros, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta apartamento de 130 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está situado en la 4…
$212,528
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Parámetros de las propiedades en Polygyros Municipality, Grecia

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