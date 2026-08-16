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Apartamentos en venta en Thessaly and Central Greece, Grecia

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17 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Melissatika, Grecia
Estudio 1 habitacion
Melissatika, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Venta - Estudio Residencial - Atenas Norte: Nea Ionia - Kalogreza 38 Sq.m., 1 Dormitorios, 1…
$122,363
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Apartamento 3 habitaciones en Delfos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Delfos, Grecia
Dormitorios 3
Área 155 m²
En venta Apartamento de 155 metros cuadrados en el centro de Grecia. El apartamento está sit…
$383,730
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Apartamento 3 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 3
Área 170 m²
Venta apartamento de 170 metros cuadrados en la isla de Euboea. El apartamento está situado …
$342,406
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Apartamento 2 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
En venta Apartamento de 80 metros cuadrados en la isla Eubea . El apartamento está situado e…
$295,177
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Apartamento 1 habitación en Municipality of Chalkida, Grecia
Apartamento 1 habitación
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 2
Apartamento en venta, 2a planta, situado en Nea Artaki.La propiedad tiene una superficie tot…
$76,031
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Apartamento en Thessaly and Central Greece, Grecia
Apartamento
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 135 m²
Hay un apartamento en construcción. Se encuentra en Chalkida, capital y puerto principal de…
$340,044
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 4
Área 130 m²
Venta apartamento de 130 metros cuadrados en la isla de Euboea. El apartamento está situado …
$259,756
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Apartamento 3 habitaciones en Melissochori, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Melissochori, Grecia
Dormitorios 3
Área 89 m²
Venta apartamento de 89 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la 4a pla…
$188,913
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Apartamento 1 habitacion en Thessaly and Central Greece, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 1
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en la isla Euboea. El apartamento está situado en l…
$200,720
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Apartamento en Thessaly and Central Greece, Grecia
Apartamento
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 450 m²
Venta apartamento de 450 metros cuadrados en la isla de Euboea. Piso tiene diseño interior. …
$366,020
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Apartamento 2 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta en construcción apartamento de 80 metros cuadrados en la isla de Euboea. El apartament…
$236,142
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Apartamento en Thessaly and Central Greece, Grecia
Apartamento
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 396 m²
Venta apartamento de 396 metros cuadrados en la isla Euboea. Piso tiene diseño interior. Los…
$436,862
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Apartamento 2 habitaciones en Central Greece, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Central Greece, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
En venta Apartamento de 100 metros cuadrados en el centro de Grecia. El apartamento está sit…
$82,650
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Livadia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Livadia, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
Venta apartamento de 85 metros cuadrados en el centro de Grecia. El apartamento está situado…
$188,913
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Apartamento en Thessaly and Central Greece, Grecia
Apartamento
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 190 m²
Venta apartamento de 190 metros cuadrados en la isla de Euboea. Piso tiene diseño interior. …
$386,092
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Apartamento 3 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 3
Área 117 m²
Venta apartamento de 117 metros cuadrados en la isla Euboea. El apartamento está situado en …
$312,888
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/5
El apartamento está en venta con una superficie total de 90 metros cuadrados.  en el 1er. Pi…
$99,983
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Parámetros de las propiedades en Thessaly and Central Greece, Grecia

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