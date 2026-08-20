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Apartamentos en venta en Thessaloniki Municipal Unit, Grecia

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Salónica
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234 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso -1/3
Situado en el nivel semi-sótano en Ano Toumpa, este moderno apartamento de dos dormitorios o…
$291 855
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 7/7
Venta es un apartamento renovado situado en la planta superior de un edificio bien mantenido…
$486 464
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 6/6
Apartamento de dos dormitorios situado en la sexta y superior planta de un edificio bien man…
$301 144
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 8/8
Este apartamento de ocho pisos en Thessaloniki consta de 71.15 metros cuadrados de espacio m…
$555 958
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 5/7
Elegible para el Programa de Visas de Oro Griego – Una excelente oportunidad de inversión qu…
$291 855
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/4
Elegible para el Programa de Visas de Oro Griego – Una excelente oportunidad de inversión qu…
$289 562
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 5/5
Situado en la planta superior con vistas abiertas a la ciudad, este apartamento de una habit…
$291 855
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Código de propiedad: HPS5540 - Apartamento para la venta en Thessaloniki Nea Paralia por € 1…
$1,45M
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 53 m²
Venta apartamento de 53 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la segu…
$94 557
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 2
Área 87 m²
Venta apartamento de 87 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en el sext…
$291 635
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 45 m²
Apartamento en venta de 45 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la p…
$108 447
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 40 m²
Venta apartamento de 40 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la cuar…
$167 957
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Código de propiedad: HPS5708 - Maisonette FOR SALE in Pylea Center for € 590.000 . Esta Mais…
$679 003
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Código de propiedad: HPS5533 - Apartamento FOR SALE in Thessaloniki Martiou por € 564.000 . …
$649 081
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Código de la propiedad: HPS5584 - Apartamento FOR SALE in Thessaloniki Palaios Sidirodromiko…
$181 835
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 2
Área 66 m²
Venta apartamento de 66 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en el sext…
$253 852
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 1
Área 31 m²
Venta apartamento de 31 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la plan…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Código de propiedad: HPS4960 - Apartamento para la venta en Thessaloniki Charilaou por 1.000…
$1,17M
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 30 m²
Venta apartamento de 30 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la terc…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 1
Área 33 m²
Venta apartamento de 33 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la 4a p…
$159 396
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
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Municipality of Thessaloniki, Grecia
$225 815
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Property Code: HPS5750 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki center Center for € 380.000 .…
$437 324
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Área 107 m²
Venta en construcción apartamento de 107 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está s…
$826 496
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
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Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 25 m²
Apartamento en venta de 25 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en el s…
$113 387
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Apartamento 1 habitacion
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Código de propiedad: HPS5507 - Apartamento FOR SALE in Thessaloniki Palaios Sidirodromikos S…
$184 898
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Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 54 m²
En venta: 2 estudios completamente renovados en el primer lugar - sólo 10 minutos a pie de l…
$295 177
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 1
Área 37 m²
Venta apartamento de 37 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la 4a p…
$162 938
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
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Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 29 m²
Venta apartamento de 29 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en el sext…
$134 775
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Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Código de la propiedad: HPS5576 - Apartamento para la venta en Thessaloniki Palaios Sidirodr…
$171 477
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Dormitorios 1
Área 33 m²
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$101 541
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Tipos de propiedades en Thessaloniki Municipal Unit

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Thessaloniki Municipal Unit, Grecia

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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