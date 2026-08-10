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Apartamentos en venta en Municipality of Moschato Tavros, Grecia

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2 habitaciones
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8 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
El proyecto Izi Lux es un desarrollo residencial contemporáneo situado entre los barrios Kal…
$340,919
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 7/9
Desde 250.000 € Tipo de propiedad: Apartamentos Dormitorios: 1 Superficie: 48–54 m² Fina…
$296,097
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Apartamento en Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Apartamento
Municipality of Moschato Tavros, Grecia
$285,914
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
El proyecto Izi Lux es un desarrollo residencial contemporáneo situado entre los barrios Kal…
$340,919
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Piso 4/5
The fourth floor apartment is 114.79 sq.m. with 3 bedrooms, a living room, an open-plan kitc…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 66 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Moschato, Ática, Grecia
$401,365
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Piso 5/5
Quinto piso. Apartamento con una superficie de 119,91 m2. m con 3 dormitorios, salón, cocina…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Apartamento 1 habitación
Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 1/4
Ubicado a pocos minutos de Atenas, este dinámico y un proyecto en rápido desarrollo adecuado…
$275,028
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Moschato Tavros, Grecia

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