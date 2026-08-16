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Apartamentos en venta en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia

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Agios Nikolaos Municipal Unit
20
Agios Nikolaos
7
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21 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Discover unparalleled luxury at Hilltop Branded Apartments in Elounda Hills, Crete, where an…
$2,03M
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Apartamento 1 habitacion en Epano Elounda, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Epano Elounda, Grecia
Dormitorios 1
Área 40 m²
🏢 Residencias Aelia Elounda – Apartamento A2 Elounda, Agios Nikolaos, Crete Aelia Elounda R…
$209,089
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Apartamento 1 habitacion en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 1
Área 65 m²
Venta apartamento de 65 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la segunda…
$342,406
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 61 m²
A sólo 50 metros de una playa de arena, cafés junto al mar, tabernas y restaurantes, este ap…
$395,537
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Apartamento en Epano Elounda, Grecia
Apartamento
Epano Elounda, Grecia
Área 80 m²
Residencias Aelia Elounda – Apartamentos A6 Elounda, Agios Nikolaos, Crete Aelia Elounda Res…
$452,850
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Apartamento 2 habitaciones en Kritsa, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kritsa, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
En venta Apartamento de 75 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en el 1er …
$118,071
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Apartamento en Epano Elounda, Grecia
Apartamento
Epano Elounda, Grecia
Área 88 m²
Hilltop Apartments: Los apartamentos en la cima de la colina son algunos apartamentos muy am…
$1,02M
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta dúplex de 110 metros cuadrados en Creta. El dúplex está situado en 2a planta y 3a plan…
$578,429
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Apartamento 2 habitaciones en Milatos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Milatos, Grecia
Dormitorios 2
Área 56 m²
Venta en construcción apartamento de 56 metros cuadrados en Creta. El apartamento tiene 2 ni…
$265,659
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Apartamento 1 habitacion en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 1
Área 33 m²
Situado a sólo 50 metros de playas de arena, cafés junto al mar, tavernas y restaurantes, es…
$216,995
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Apartamento en Epano Elounda, Grecia
Apartamento
Epano Elounda, Grecia
Área 50 m²
Residencias Aelia Elounda – Apartamentos A1 Elounda, Agios Nikolaos, Creta Aelia Elounda Re…
$268,880
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 61 m²
A solo 50 metros de una playa de arena, cafés junto al mar, tabernas y restaurantes, este ap…
$439,224
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Discover unparalleled luxury at Hilltop Branded Apartments in Elounda Hills, Crete, where an…
$997,732
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Área 198 m²
Venta apartamento de 198 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la primer…
$504,163
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Apartamento en Epano Elounda, Grecia
Apartamento
Epano Elounda, Grecia
Área 60 m²
Residencias Aelia Elounda – Apartamentos A4 Elounda, Agios Nikolaos, Crete Aelia Elounda Re…
$367,941
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Apartamento en Epano Elounda, Grecia
Apartamento
Epano Elounda, Grecia
Área 40 m²
Residencias Aelia Elounda – Apartamentos A3 Elounda, Agios Nikolaos, Creta Aelia Elounda Re…
$226,425
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 1/2
El apartamento está situado en el pueblo de Agios Nicolaos a 2100 metros de la playa. El apa…
$99,479
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Apartamento en Epano Elounda, Grecia
Apartamento
Epano Elounda, Grecia
Área 121 m²
Residencias Aelia Elounda – Apartamentos A7 Elounda, Agios Nikolaos, Creta Aelia Elounda Res…
$778,337
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 57 m²
Situado a sólo 50 metros de playas de arena, cafés junto al mar, tavernas y restaurantes, es…
$401,441
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Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
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$1,92M
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Apartamento 1 habitacion en Kritsa, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Kritsa, Grecia
Dormitorios 1
Área 80 m²
Venta antiguo apartamento de construcción de 80 metros cuadrados en Creta. El apartamento es…
$82,650
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Tipos de propiedades en Municipality of Agios Nikolaos

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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