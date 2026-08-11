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Apartamentos en venta en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia

;
Panorama Municipal Unit
40
Panorama
35
Pylaia Municipal Unit
10
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51 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
Property Code: HPS4498 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 370.000 . …
$425,815
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Property Code: HPS5187 - Apartment FOR SALE in Panorama Center for € 350.000 . This 87.00 s…
$402,798
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Apartamento 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Property Code: HPS5373 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 510.000 . This 130.00…
$586,935
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 134 m²
Property Code: HPS5567 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 350.000 . This 134.48 sq…
$402,537
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Código de propiedad: HPS5702 - Apartamento para la venta en Thermi Center por € 160.000 . Es…
$184,136
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Property Code: HPS5015 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 300.000 . …
$345,256
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Property Code: HPS5175 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 515.000 . This 163.82…
$592,689
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Property Code: HPS4677 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 490.000 . This 142.00…
$563,918
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Property Code: HPS5379 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 360.000 . This 89.00 …
$414,307
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 157 m²
Property Code: HPS4053 - Maisonette FOR SALE in Thessaloniki Malakopi for € 460.000 . This …
$532,701
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Property Code: HPS4054 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki Malakopi for € 530.000 . This 1…
$613,764
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Property Code: HPS3064 - Maisonette FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 350.000 .…
$402,798
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Property Code: HPS5757 - Apartment FOR SALE in Pylea Konstantinopolitika for € 465.000 . Th…
$535,146
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Código de propiedad: HPS5703 - Apartamento para venta en Thermi Center por € 285.000 . Esta …
$332,392
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Property Code: HPS5174 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 580.000 . This 180.32…
$667,495
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Código de propiedad: HPS4470 - Maisonette FOR SALE in Thessaloniki Ano Toumpa for € 480.000 …
$552,409
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Piso 1/3
Para la venta es una amplia maisonette llave con una superficie interna total de 230 mters c…
$591,460
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Agencia
Vista Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Código de propiedad: HPS1308 - Maisonette FOR SALE in Pylea Konstantinopolitika for € 265.00…
$309,066
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Property Code: HPS3981 - Maisonette FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 450.000 .…
$517,884
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Property Code: HPS3987 - Apartment FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for € 3…
$356,764
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Property Code: HPS5371 - Apartment FOR SALE in Panorama Center for € 430.000 . This 108.00 …
$494,867
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Property Code: HPS5376 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 645.000 . This 165.00…
$742,300
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Property Code: HPS5133 - Apartment FOR SALE in Panorama Center for € 460.000 . This 136.00 …
$529,392
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Property Code: HPS5368 - Apartment FOR SALE in Panorama Center for € 300.000 . This 87.00 s…
$345,256
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Property Code: HPS5172 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 550.000 . This 170.75…
$632,969
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 3
En venta en Pylea, esta moderna maisonette completa ofrece un espacio interno total de 111.1…
$540,276
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Agencia
Vista Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 3
Venta: Esta impresionante maisonette de primera línea en Panorama, Synoikismos Nomou 751 ofr…
$853,068
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Vista Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Property Code: HPS5016 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 320.000 . …
$368,273
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Property Code: HPS5374 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 395.000 . This 100.00…
$454,587
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
Property Code: HPS5014 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 350.000 . …
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Tipos de propiedades en Municipality of Pylaia Chortiatis

apartamentos de varios niveles
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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