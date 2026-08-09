Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Corinth
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Municipality of Corinth, Grecia

;
Municipal Unit of Corinth
17
Municipal Unit of Assos Lechaio
6
Assos
3
Apartamento Borrar
Eliminar
26 propiedades total found
Apartamento en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento
Municipality of Corinth, Grecia
Área 52 m²
Apartamento en venta de 52 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la p…
$192,574
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Assos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Assos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Assos - Lechaio Perigiali apartamento de 55 metros cuadrados. amueblado 2do piso luminoso en…
$116,537
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 106 m²
Venta en construcción apartamento de 106 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El a…
$442,766
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Un excelente apartamento esquina de 108 metros cuadrados está en venta, situado en una plant…
$327,217
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 2 habitaciones en Kato Assos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kato Assos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
En Venta - Apartamento de fior residencial -- Korinthia: Assos-Lechaio 100 Sq.m., 2 Dormitor…
$198,112
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 650 m²
Venta apartamento de 650 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la seg…
$2,01M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Assos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Kato Assos pueblo cerca de Korinth, apartamento de 72 metros cuadrados 2a planta (sin ascens…
$215,593
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 145 m²
Venta apartamento de 145 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la seg…
$295,177
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 106 m²
Venta en construcción apartamento de 106 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El a…
$466,380
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Chiliomodi, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Chiliomodi, Grecia
Dormitorios 1
Área 48 m²
Venta apartamento de 48 metros cuadrados en Peloponés Oriental. El apartamento está situado …
$165,299
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Assos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Kato Assos un pueblo cerca de Korinth, piso de 120 metros cuadrados 1a planta en muy buen es…
$302,995
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$236,142
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 122 m²
Piso 1/2
KECHRIES, Apartamento en venta 122m2, 180.000€Una hermosa casa que combina la tranquilidad d…
$200,889
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento
Municipality of Corinth, Grecia
Área 97 m²
Venta: un apartamento de segunda planta con una superficie total de 96,70 metros cuadrados, …
$101,541
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 95 m²
Venta en construcción apartamento de 95 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. El …
$377,827
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1/2
Un excelente apartamento de 108 metros cuadrados está en venta en la primera planta de un ed…
$397,336
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Piso 3
Precioso apartamento amueblado en la playaVenta es un apartamento único de 100 m2 en la 3a p…
$335,837
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/3
¿Está buscando un apartamento que combina comodidad, una excelente ubicación y un valor real…
$196,681
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 106 m²
Venta en construcción apartamento de 106 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El a…
$454,573
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 63 m²
Venta apartamento de 63 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$233,250
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
En venta se encuentra un excepcional apartamento de 111 metros cuadrados, situado en un edif…
$373,963
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 95 m²
Venta en construcción apartamento de 95 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. El …
$407,344
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/2
Venta apartamento 77 metros cuadrados en Lechaio, CorintoEn una excelente ubicación, a sólo …
$162,217
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento
Municipality of Corinth, Grecia
Área 350 m²
En venta Apartamento de 350 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en el …
$542,718
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento
Municipality of Corinth, Grecia
Área 115 m²
Venta duplex de 115 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El dúplex se encuentra en…
$376,711
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 106 m²
Venta en construcción apartamento de 106 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El a…
$478,187
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Tipos de propiedades en Municipality of Corinth

2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipality of Corinth, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir