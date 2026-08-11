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Apartamentos en venta en Municipal Unit of Elliniko, Grecia

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1 habitación
13
2 habitaciones
27
3 habitaciones
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66 propiedades total found
Apartamento en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Área 81 m²
Apartamento en venta con una superficie de 81 metros cuadrados en Atenas. El apartamento est…
$518,911
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 2
Área 98 m²
Venta apartamento de 98 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
$377,827
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Apartamento en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Área 95 m²
Venta apartamento de 95 metros cuadrados en Atenas. Piso tiene diseño interior.
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta apartamento de 110 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 5a pl…
$177,106
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Apartamento en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Área 56 m²
Venta apartamento de 56 metros cuadrados en el centro de Grecia. Piso tiene diseño interior.
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pl…
$295,177
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pla…
$183,010
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 1
Área 58 m²
En venta Apartamento de 58 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el 3er…
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Apartamento 5 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 5
Área 117 m²
Venta apartamento de 117 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta apartamento de 105 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$265,659
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Apartamento en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
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Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la quint…
$295,177
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 1
Área 53 m²
Venta apartamento de 53 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$159,396
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta apartamento de 240 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 5a pl…
$649,390
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 2
Área 64 m²
Venta apartamento de 64 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el sexto …
$330,598
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
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Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
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Área 83 m²
Venta apartamento de 83 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 124 m²
En venta Apartamento de 124 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el 1e…
$318,791
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
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Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Elliniko al sur de Atenas Sourmena area, apartamento de 100 metros cuadrados planta baja, en…
$407,878
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta apartamento de 105 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el sexto…
$242,045
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
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Área 55 m²
Venta apartamento de 55 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$129,878
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Área 55 m²
Venta apartamento de 55 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
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Dormitorios 2
Área 71 m²
Venta apartamento de 71 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$271,563
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Área 23 m²
El apartamento está situado en el centro de Atenas.
$183,010
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Área 94 m²
Venta apartamento de 94 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 5a pla…
$212,528
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Área 50 m²
En venta vivienda en ruinas, un apartamento de 50 metros cuadrados en Atenas. El apartamento…
$93,030
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
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Área 63 m²
Venta apartamento de 63 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 5a pla…
$191,275
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Área 99 m²
En venta vivienda en ruinas, un apartamento de 99 metros cuadrados en Atenas. El apartamento…
$163,249
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Área 28 m²
Venta apartamento de 28 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
$129,878
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Área 85 m²
Apartamento en venta con una superficie de 85 metros cuadrados en Atenas. El apartamento est…
$118,071
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Apartamento 1 habitacion
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Dormitorios 1
Área 68 m²
Venta apartamento de 68 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$472,283
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 2
Área 93 m²
Venta apartamento de 93 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$230,238
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Elliniko, Grecia

con Jardín
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