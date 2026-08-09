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Apartamentos en venta en Region of Crete, Grecia

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Municipality of Chania
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La Canea
24
Municipality of Heraklion
22
Heraklion Municipal Unit
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108 propiedades total found
Apartamento en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 74 m²
Apartamento en venta de 74 metros cuadrados en la isla de Creta. El apartamento está situado…
$115,314
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Apartamento en Panormos, Grecia
Apartamento
Panormos, Grecia
Área 35 m²
Apartamento nuevo en la planta baja con jardín y piscina comunitaria - Rumeli, Rethymno, Pre…
$114,040
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Apartamento en Panormos, Grecia
Apartamento
Panormos, Grecia
Área 70 m²
Venta dúplex de 70 metros cuadrados en la isla de Creta. El dúplex se encuentra en 2 niveles…
$206,194
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TekceTekce
Apartamento en Panormos, Grecia
Apartamento
Panormos, Grecia
Área 63 m²
Venta apartamento de 63 metros cuadrados en la isla de Creta. El apartamento está situado en…
$183,156
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 66 m²
Venta en construcción apartamento de 66 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situa…
$466,380
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 95 m²
Venta es una hermosa maisonette (95 metros cuadrados) en la zona de Mesambelies de la ciudad…
$485,271
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Apartamento 2 habitaciones en Milatos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Milatos, Grecia
Dormitorios 2
Área 56 m²
Venta en construcción apartamento de 56 metros cuadrados en Creta. El apartamento tiene 2 ni…
$265,659
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Dormitorios 2
Área 87 m²
Descripción del objeto: Una gran oportunidad para los inversores. Ofrecemos un elegante apa…
$396,751
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Apartamento 2 habitaciones en Region of Crete, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Region of Crete, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la segund…
$301,081
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Rethymnon, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Rethymnon, Grecia
Dormitorios 3
Área 81 m²
Venta en construcción dúplex de 81 metros cuadrados en Creta. El dúplex está situado en el p…
$427,306
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Dormitorios 3
Área 154 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos un exclusivo apartamento de cuatro dormitorios (2 baños y …
$916,238
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 87 m²
FOR SALE: Apartamento 87m2 en Chersonissos, Creta, Grecia Precio: 385.000 € Tamaño: 87 metro…
$443,958
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Apartamento 1 habitacion en Region of Crete, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Region of Crete, Grecia
Dormitorios 1
Área 66 m²
En venta Apartamento de 66 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en el 1er …
$303,442
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Apartamento 3 habitaciones en Maleme, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Maleme, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Título: La casa de sus sueños frente al mar Egeo – ¡A solo 30 m de la playa! Descubra Aeg…
$329,644
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 28 m²
Venta apartamento de 28 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la segunda…
$94,457
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 80 m²
Apartamento en Heraklion, Creta – 80 m2 El apartamento está situado en la planta baja y cuen…
$377,827
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Apartamento 1 habitacion en Epano Elounda, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Epano Elounda, Grecia
Dormitorios 1
Área 40 m²
🏢 Residencias Aelia Elounda – Apartamento A2 Elounda, Agios Nikolaos, Crete Aelia Elounda R…
$209,089
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Apartamento en Epano Elounda, Grecia
Apartamento
Epano Elounda, Grecia
Área 60 m²
Residencias Aelia Elounda – Apartamentos A4 Elounda, Agios Nikolaos, Crete Aelia Elounda Re…
$367,941
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta apartamento de 130 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la primer…
$389,634
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Discover unparalleled luxury at Hilltop Branded Apartments in Elounda Hills, Crete, where an…
$997,732
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Discover unparalleled luxury at Hilltop Branded Apartments in Elounda Hills, Crete, where an…
$1,92M
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Rethymnon, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Rethymnon, Grecia
Dormitorios 3
Área 94 m²
Venta en construcción dúplex de 94 metros cuadrados en Creta. El dúplex está situado en el p…
$495,766
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 43 m²
FOR SALE: Apartamento 43m2 en Chersonissos, Creta, Grecia Precio: 189.000 € Tamaño: 43 metro…
$217,943
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2/3
The residential building is located in a clean and quiet area of ​​Chrysopigi (Kubes), but a…
$445,106
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Аталанта
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Apartamento 2 habitaciones en Kritsa, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kritsa, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
En venta Apartamento de 75 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en el 1er …
$118,071
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 78 m²
Venta: Apartamento junto al mar con vistas al mar – Gournes, Heraklion, Creta Un apartamento…
$283,370
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 5/5
Maisonette con vistas panorámicas del Mar Egeo - inversión con crecimiento de capital y Visa…
$907,733
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Apartamento 2 habitaciones en Sitia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Sitia, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
En venta Apartamento de 90 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en el 3er …
$226,696
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
PARA LA VENTA: Apartamento en planta baja en exclusiva Comunidad Gated – North West Heraklio…
$413,248
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Chania, Grecia
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Municipality of Chania, Grecia
Dormitorios 1
Área 86 m²
Descripción del objeto: Gran oportunidad para los inversores. Ofrecemos una moderna maisone…
$488,089
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Tipos de propiedades en Region of Crete

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Region of Crete, Grecia

con Garaje
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