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Apartamentos en venta en Vari Municipal Unit, Grecia

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1 habitación
8
2 habitaciones
7
3 habitaciones
3
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21 propiedad total found
Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Premium Premium
Ático Ático 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Hermosamente renovado vista al mar 85 metros cuadrados ático en la 4a planta, que ofrece imp…
$635,713
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$371,923
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta en construcción apartamento de 45 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$371,923
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pla…
$413,248
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$661,197
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$495,898
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$342,406
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Apartamento en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 230 m²
Un lujoso apartamento en venta en un suburbio de élite en el sur de Atenas, Voula. El aparta…
$1,86M
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta en construcción apartamento de 45 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$354,213
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 63 m²
Venta apartamento de 63 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la planta…
$360,116
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 122 m²
Venta en construcción apartamento de 122 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$1,07M
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 32 m²
Venta en construcción apartamento de 32 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$306,984
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Dormitorios 3
Área 122 m²
Venta en construcción apartamento de 122 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$1,01M
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
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Dormitorios 2
Área 82 m²
Venta apartamento de 82 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$425,055
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
En Venta -- Apartamento residencial -- East Attica: Voula - Kentro 128 Sq.m., 3 Dormitorios,…
$384,571
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Apartamento en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 104 m²
Piso 2/3
Este apartamento totalmente renovado de 104 metros cuadrados está situado en la segunda plan…
$629,270
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 52 m²
Venta apartamento de 52 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$354,213
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Apartamento en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 85 m²
Apartamento en venta con una superficie de 85 metros cuadrados en Atenas. El apartamento est…
$668,400
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Dormitorios 1
Área 47 m²
Venta apartamento de 47 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la planta…
$360,116
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 2
? Check out this cozy 71 sq.m property in Athens Riviera! ? Located on the second floor o…
$299,530
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 140 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Vari, Ática, Grecia
$1,09M
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Parámetros de las propiedades en Vari Municipal Unit, Grecia

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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