Apartamentos en venta en El Pireo, Grecia

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Ático Ático 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Ático Ático 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$345 256
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 7/7
Etolikou 11 se encuentra en el centro de Pireo, en una de las zonas más famosas de Atenas. O…
$288 961
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Área 83 m²
Venta apartamento de 83 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pla…
$332 739
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 6/6
Etolikou Seafront se encuentra en una de las zonas costeras más privilegiadas de la Riviera …
$288 961
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Área 66 m²
Venta en construcción dúplex de 66 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en pla…
$358 935
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Área 36 m²
Venta en construcción apartamento de 36 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$312 888
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 159 m²
Venta dúplex de 159 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en 3a planta y 4a pla…
$306 984
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Área 74 m²
Venta apartamento de 74 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
$306 984
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Área 52 m²
Venta en construcción dúplex de 52 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en pla…
$295 177
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta apartamento de 120 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la prime…
$466 380
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Área 62 m²
Venta en construcción dúplex de 62 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en pla…
$336 502
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Área 62 m²
Venta en construcción dúplex de 62 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en pla…
$336 502
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta apartamento de 120 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pl…
$472 283
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Área 82 m²
Venta apartamento de 82 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$306 984
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Área 63 m²
Venta apartamento de 63 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$324 695
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 5
Apartamento en venta con una superficie de 45 m2 en Atenas. El apartamento está situado en e…
$257 806
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Área 83 m²
Venta en construcción apartamento de 83 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$354 213
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Área 49 m²
Venta apartamento de 49 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$293 613
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 5/5
🇬🇷 F7 Serviced Apartments — Apartamentos automatizados en El Pireo Proyecto totalmente li…
$291 623
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la planta…
$200 720
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta apartamento de 45 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$192 456
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 126 m²
Venta apartamento de 126 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 10a p…
$1,18M
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
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Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta apartamento de 77 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$212 528
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Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
$224 335
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Área 160 m²
Venta apartamento de 160 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pl…
$879 628
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Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Área 57 m²
Venta apartamento de 57 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$236 142
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Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 1
Pireo Elegante Mini Suite 2Alba Residence presenta esta suite elegante y acogedora, idealmen…
$125 698
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Alba Residences MON IKE
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 53 m²
Piso 2/4
Experience the epitome of sophistication at "Smart" Piraeus, an exclusive boutique residence…
$315 072
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Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
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Área 36 m²
Venta en construcción apartamento de 36 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$301 081
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Parámetros de las propiedades en El Pireo, Grecia

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