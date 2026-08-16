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Apartamentos en venta en Municipality of Sithonia, Grecia

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Sithonia Municipal Unit
112
Neos Marmaras
23
Nikiti
21
Toroni Municipal Unit
4
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116 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 67 m²
Venta en construcción apartamento de 67 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$330,598
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Apartamento en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 41 m²
Apartamento en venta de 41 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la ter…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 1
Área 42 m²
Venta en construcción apartamento de 42 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$366,020
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
El apartamento está situado en los suburbios de Vourvouru pueblo a sólo 100 metros de la fan…
$289,185
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 150 m²
Apartamento en venta de 150 metros cuadrados en la península de Sithonia, región de Halkidik…
$461,255
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Apartamento 1 habitación en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento 1 habitación
Neos Marmaras, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Este hermoso apartamento en Halkidiki ofrece increíbles vistas al mar a 5 minutos a pie de l…
$170,865
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Halkidiki Properties
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 3
Área 108 m²
Venta apartamento de 108 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El apartamento está situa…
$306,984
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta en construcción apartamento de 77 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$441,585
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 67 m²
Venta en construcción apartamento de 67 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$348,309
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
$287,981
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Estudio 5 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Estudio 5 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 333 m²
El complejo se encuentra en los alrededores del pueblo de Vourvourou a 450 metros del mar. H…
$1,91M
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 1
Área 41 m²
Venta apartamento de 41 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pla…
$218,431
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 106 m²
Venta en construcción apartamento de 106 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$586,812
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Apartamento en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 120 m²
Apartamento en venta de 120 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la cu…
$348,482
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 67 m²
Venta en construcción apartamento de 67 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$354,213
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 1
Área 65 m²
Venta en construcción apartamento de 65 metros cuadrados en Atenas. El apartamento tiene 3 n…
$318,791
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 56 m²
Apartamento en venta con una superficie de 56 metros cuadrados en la península de Sithonia, …
$380,535
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 54 m²
Apartamento en venta con una superficie de 54 metros cuadrados en la península de Sithonia, …
$380,535
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Venta apartamento de 125 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la plant…
$371,923
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 3
Área 115 m²
Venta apartamento de 115 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 5a pl…
$543,126
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Apartamento 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 1/2
El apartamento está situado en el complejo en un popular pueblo Nikiti a 150 metros de la pl…
$201,301
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Apartamento en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 39 m²
Venta apartamento de 39 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
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Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 88 m²
Venta en construcción apartamento de 88 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$485,271
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
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Neos Marmaras, Grecia
Área 58 m²
Apartamento en venta con una superficie de 58 metros cuadrados en la península de Sithonia, …
$380,535
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Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 1
Área 53 m²
Venta en construcción apartamento de 53 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$371,687
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Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 3
Área 115 m²
Venta dúplex de 115 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en 4a planta y 5a pla…
$625,776
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Número de plantas 3
Venta: Maisonette lista de llaves situada en la planta baja en la zona deseable de Sithonia,…
$433,259
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Vista Estate
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 1
Área 55 m²
Venta apartamento de 55 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pla…
$155,854
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 95 m²
Venta en construcción apartamento de 95 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$491,175
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 2
En venta es una maisonette moderna y lista de llaves que ofrece 90 m2 de cómodo espacio habi…
$261,607
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Vista Estate
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Tipos de propiedades en Municipality of Sithonia

apartamentos de varios niveles
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipality of Sithonia, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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