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Apartamentos en venta en Katerini Municipality, Grecia

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28 propiedades total found
Apartamento en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento
Katerini Municipality, Grecia
Área 105 m²
Apartamento en venta de 105 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El apartamento está sit…
$207 770
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Apartamento en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento
Katerini Municipality, Grecia
Área 115 m²
Apartamento en venta de 115 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El apartamento está sit…
$204 299
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Apartamento 1 habitacion en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 85 m²
Venta apartamento de 85 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$141 685
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Apartamento 2 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 121 m²
Venta apartamento de 121 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado …
$129 878
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Apartamento en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento
Katerini Municipality, Grecia
Área 176 m²
Apartamento en venta de 176 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El apartamento está sit…
$337 057
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Apartamento en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento
Katerini Municipality, Grecia
Área 140 m²
Apartamento en venta de 140 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El apartamento está sit…
$299 816
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Apartamento 3 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Se vende Apartamento de 140 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situa…
$315 249
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Apartamento 2 habitaciones en Ritini, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Ritini, Grecia
Dormitorios 2
Área 130 m²
En venta dúplex de 130 metros cuadrados en la costa olímpica. El dúplex está situado en 1a p…
$212 528
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Apartamento 1 habitacion en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta apartamento de 45 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$100 360
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Apartamento en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento
Katerini Municipality, Grecia
Área 200 m²
Venta duplex de 200 metros cuadrados en el norte de Grecia. El dúplex se encuentra en 2 nive…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 130 m²
Venta apartamento de 130 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento tiene 2 nivel…
$206 624
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Apartamento 3 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 97 m²
Venta apartamento de 97 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$171 203
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Apartamento 2 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 140 m²
Se vende Apartamento de 140 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situa…
$295 177
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Apartamento 3 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 117 m²
Venta apartamento de 117 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado …
$262 790
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Apartamento 1 habitacion en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta apartamento de 45 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$100 360
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Apartamento en Korinos, Grecia
Apartamento
Korinos, Grecia
Área 128 m²
Apartamento en venta de 128 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El apartamento está sit…
$222 800
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Apartamento 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Venta apartamento de 125 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado …
$188 913
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Apartamento 2 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 119 m²
Venta apartamento de 119 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado …
$131 059
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Apartamento en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento
Katerini Municipality, Grecia
Área 137 m²
Apartamento en venta con una superficie de 137 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El a…
$260 328
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Apartamento 2 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
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Katerini Municipality, Grecia
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Área 55 m²
Venta apartamento de 55 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
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Apartamento 2 habitaciones en Ritini, Grecia
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Ritini, Grecia
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Área 107 m²
Venta apartamento de 107 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado …
$165 299
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Apartamento 2 habitaciones en Peristasi, Grecia
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Peristasi, Grecia
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Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado …
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Katerini Municipality, Grecia
Área 101 m²
Apartamento en venta de 101 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El apartamento está sit…
$137 108
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Área 45 m²
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Katerini Municipality, Grecia
Área 65 m²
Apartamento en venta de 65 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El apartamento está situ…
$108 148
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Área 45 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
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Dormitorios 2
Área 92 m²
Venta apartamento de 92 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$106 264
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Área 105 m²
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Parámetros de las propiedades en Katerini Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
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