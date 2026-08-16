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Apartamentos en venta en Municipality of Nea Propontida, Grecia

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Nea Kallikrateia
48
Nea Moudania
24
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144 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Nea Irakleia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Irakleia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 1/2
El apartamento está situado frente al mar en el pueblo de Nea Iraklia. El apartamento está s…
$289,185
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Apartamento 1 habitacion en Sozopoli, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Este apartamento está situado en el pueblo de Sozopoli a 600 metros de la gran playa de aren…
$106,435
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Apartamento 1 habitacion en Sozopoli, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
El nuevo apartamento construido se encuentra en los suburbios de Sozopoli pueblo a 1200 metr…
$167,727
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Piso 1/2
Este apartamento se encuentra en los suburbios de Nea Moudania ciudad a 2 km de la bonita pl…
$358,589
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Área 44 m²
Venta en construcción apartamento de 44 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está …
$165,299
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Grekodom Development
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Flogita, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Flogita, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 2/2
Excelente apartamento de 90 metros cuadrados de segundo piso con una hermosa vista panorámic…
$216,429
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Halkidiki Properties
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English
LDV InvestLDV Invest
Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 300 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$104,121
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/3
Este apartamento está situado en la ciudad de Nea Moudania a 1600 metros de la bonita playa …
$183,947
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Apartamento 3 habitaciones en Geoponika, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Geoponika, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Property Code: HPS4670 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Nea Kallikrateia for € 420.000…
$483,358
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 500 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$161,966
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
En venta Apartamento de 85 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está situado en el…
$348,309
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Apartamento 2 habitaciones en Sozopoli, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Property Code: HPS5038 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Sozopoli for € 195.000 . This …
$224,416
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Área 49 m²
Venta en construcción apartamento de 49 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está …
$171,203
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Grekodom Development
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Apartamento 1 habitación en Sozopoli, Grecia
Apartamento 1 habitación
Sozopoli, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1/1
Situado en la hermosa zona de Halkidiki, Grecia, este apartamento de nueva construcción con …
$173,143
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Halkidiki Properties
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
El apartamento se encuentra a 300 metros de la playa de arena en Kallikratia. El apartamento…
$294,968
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 1
Área 55 m²
En venta Apartamento de 55 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está situado en la…
$119,252
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Grekodom Development
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Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 2/3
Bienvenido a nuestro nuevo proyecto de construcción!Estamos encantados de embarcarnos en est…
$97,627
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Apartamento 3 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta en construcción dúplex de 105 metros cuadrados en Chalkidiki. El dúplex está situado e…
$289,274
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Grekodom Development
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Piso 1/2
Este apartamento está situado en la ciudad de Nea Moudania a 1500 metros de la bonita playa …
$300,752
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 1
Área 56 m²
Venta en construcción apartamento de 56 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está …
$159,959
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Apartamento 1 habitacion en Paralia Dionisiou, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Paralia Dionisiou, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
El apartamento está situado frente al mar en Mouries. Mouries es un distrito de extensión de…
$242,915
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Estudio 3 habitaciones en Sozopoli, Grecia
Estudio 3 habitaciones
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
La nueva casa construida se encuentra en la zona de playa de Delfinia en los alrededores del…
$185,092
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Apartamento 1 habitacion en Geoponika, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Geoponika, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
El apartamento está situado en la zona de Geoponika, Kallikratia 500 metros de la playa de a…
$138,828
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Apartamento 4 habitaciones en Nea Potidea, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Nea Potidea, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
La casa se encuentra a 300 metros de la playa, a 3 km del pueblo Nea Potidea y a 3 km de Nea…
$277,617
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
El apartamento está situado en el pueblo de Kallikratia a 400 metros de la playa de arena. E…
$223,250
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Apartamento 1 habitacion en Nea Flogita, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Flogita, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Los apartamentos están situados en un popular complejo de verano llamado Flogita con muchos …
$122,614
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/2
El apartamento con vistas al mar está situado en el pueblo de Nea Plagia a solo 100 metros d…
$254,482
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Este apartamento está situado en la ciudad de Nea Moudania 2000 metros de la bonita playa de…
$323,887
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Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
El estudio está situado en un popular turista Nea Kallikratia 650 metros de la playa de aren…
$86,755
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está situado en la pl…
$147,589
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Tipos de propiedades en Municipality of Nea Propontida

apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipality of Nea Propontida, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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