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Apartamentos en venta en Nikiti, Grecia

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apartamentos de varios niveles
4
1 habitación
3
2 habitaciones
12
3 habitaciones
3
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23 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
El apartamento está situado en el complejo en Nikiti pueblo a 250 metros de la pintoresca pl…
$219,621
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Apartamento 1 habitación en Nikiti, Grecia
Apartamento 1 habitación
Nikiti, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/1
Unico apartamento a poca distancia del mar, en un lugar muy hermoso en Sithonia, en el coraz…
$182,256
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Apartamento 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 1
En venta: un apartamento de 59 m² en el segundo piso del pueblo de Nikiti, Sithonia, Halkidi…
$215,245
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Nikiti, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nikiti, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Los apartamentos están situados en el complejo en Nikiti pueblo a 450 metros de la pintoresc…
$196,538
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Apartamento 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 50 m²
Número de plantas 3
En venta: apartamento en planta baja con una superficie de 50 m². La distribución incluye u…
$189,768
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Apartamento 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Piso 1/1
Unico apartamento a poca distancia del mar, en un lugar muy hermoso en Sithonia, en el coraz…
$216,429
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Apartamento 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 2
En venta: apartamento de 52 m² en la península de Sithonia, en la zona de Nikiti, región de …
$256,394
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Apartamento 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 1/2
El apartamento está situado en el complejo en un popular pueblo Nikiti a 150 metros de la pl…
$201,163
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Apartamento 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Código de propiedad: HPS5189 - Apartamento para la venta en Sithonia Nikiti por € 180.000 . …
$207,153
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Apartamento 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/1
Venta es un apartamento moderno, bajo construcción en el encantador pueblo de Nikiti. Con un…
$222,521
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Agencia
Vista Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2
Se vende apartamento dúplex de 80 m² en Nikiti, Sithonia, a solo unos minutos del mar. En e…
$325,305
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1
Descubra este hermoso dúplex de dos niveles ubicado en el encantador pueblo costero de Nikit…
$325,776
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Apartamento 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/2
Se vende un apartamento de nueva construcción de 55 m² con piscina comunitaria, situado a so…
$251,650
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Apartamento 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
La casa se encuentra a 3 km del pueblo de Nikiti y a sólo 140 metros de la playa con un acce…
$345,614
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Apartamento 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Property Code: HPS5367 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 455.000 . This 130.00…
$523,638
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Apartamento 1 habitacion en Nikiti, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nikiti, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Código de propiedad: HPS5412 - Apartamento para la venta en Sithonia Nikiti por € 207.500 . …
$239,107
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 2
En venta es una maisonette moderna y lista de llaves que ofrece 90 m2 de cómodo espacio habi…
$261,607
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Agencia
Vista Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1
Se vende apartamento dúplex de 75 m², ubicado en el segundo y tercer piso. En el segundo ni…
$267,601
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Apartamento 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/2
El complejo de apartamentos está situado en el pueblo Nikiti a 700 metros de la pintoresca p…
$230,385
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Apartamento 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Código de propiedad: HPS5449 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 330.000 . Esta M…
$379,781
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Apartamento 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 156 m²
La casa se encuentra en un popular pueblo Nikiti 600 metros a la playa. La casa está constru…
$469,426
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Apartamento 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Property Code: HPS5190 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 280.000 . This 102.67…
$322,239
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Apartamento 1 habitación en Nikiti, Grecia
Apartamento 1 habitación
Nikiti, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2/2
Situado en la hermosa región de Halkidiki, este apartamento está en buenas condiciones y a s…
$182,256
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
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