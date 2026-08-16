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Apartamentos en venta en Municipality of Heraklion, Grecia

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Heraklion Municipal Unit
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Heraclión
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25 propiedades total found
Apartamento en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 70 m²
Apartamento en venta en la segunda planta en Mohos pueblo, Crete En el corazón de Mohos, uno…
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Área 70 m²
Apartamento en venta en la primera planta en el pueblo de Mohos, Crete En el corazón de Moho…
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Apartamento en Municipality of Heraklion, Grecia
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Municipality of Heraklion, Grecia
Área 70 m²
Apartamento en venta en el pueblo de Mohos, Crete En Mohos, uno de los pueblos montañosos má…
$346,221
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 80 m²
Apartamento en Heraklion, Creta – 80 m2 El apartamento está situado en la planta baja y cuen…
$377,827
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
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Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 41 m²
FOR SALE: Apartamento 41m2 en Chersonissos, Creta, Grecia Precio: 195.000 € Tamaño: 41 metro…
$224,862
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 123 m²
Venta apartamento de 123 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la planta…
$436,862
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Imagínese su casa en un complejo idílico y lujoso con acceso a la playa, a sólo 15 km de la …
$441,585
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
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Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 66 m²
Venta en construcción apartamento de 66 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situa…
$466,380
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
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Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta apartamento de 130 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la primer…
$389,634
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
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Dormitorios 3
Área 95 m²
Venta es una hermosa maisonette (95 metros cuadrados) en la zona de Mesambelies de la ciudad…
$485,271
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 68 m²
FOR SALE: Apartamento 68m2 en Chersonissos, Creta, Grecia Precio: 375.000 € Tamaño: 68 metro…
$432,426
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
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Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 43 m²
FOR SALE: Apartamento 43m2 en Chersonissos, Creta, Grecia Precio: 189.000 € Tamaño: 43 metro…
$217,943
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
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Dormitorios 2
Área 85 m²
PARA LA VENTA: Apartamento en planta baja en exclusiva Comunidad Gated – North West Heraklio…
$413,248
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Apartamento en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 75 m²
Venta 2 apartamentos 27 m2 y 48 m2 en superficie total de 75m2 Los apartamentos están situad…
$236,142
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Apartamento 5 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Número de plantas 5
Maisonette with Panoramic Aegean Sea Views — Capital Growth Investment with Golden Visa Elig…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 4
Área 97 m²
Venta viejo dúplex de construcción de 97 metros cuadrados en Creta. El dúplex está situado e…
$114,529
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Apartamento en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento
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Área 180 m²
Exclusivo Apartamento con terraza en la azotea – 185 metros cuadrados + 220 metros cuadrados…
$448,669
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
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Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 5/5
Maisonette con vistas panorámicas del Mar Egeo - inversión con crecimiento de capital y Visa…
$907,733
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 87 m²
FOR SALE: Apartamento 87m2 en Chersonissos, Creta, Grecia Precio: 385.000 € Tamaño: 87 metro…
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Dormitorios 2
Área 78 m²
Venta: Apartamento junto al mar con vistas al mar – Gournes, Heraklion, Creta Un apartamento…
$283,370
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Apartamento en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento
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Área 165 m²
Venta en construcción apartamento de 165 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situ…
$318,791
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Apartamento en Municipality of Heraklion, Grecia
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Área 42 m²
Apartamento en la primera planta con vistas al mar, Limenas Hersonissou A 10 metros del mar,…
$173,138
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Apartamento 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 63 m²
En venta es un excelente apartamento de 65,5 metros cuadrados en la ciudad de Heraklion, en …
$420,332
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Apartamento en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 74 m²
Apartamento en venta de 74 metros cuadrados en la isla de Creta. El apartamento está situado…
$115,314
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Área 28 m²
Venta apartamento de 28 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la segunda…
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Tipos de propiedades en Municipality of Heraklion

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipality of Heraklion, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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