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Apartamentos en venta en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

;
Vari Municipal Unit
21
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68 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Premium Premium
Ático Ático 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Hermosamente renovado vista al mar 85 metros cuadrados ático en la 4a planta, que ofrece imp…
$635 713
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 3/5
En venta es un apartamento con llave situado en el tercer piso de un complejo de nueva const…
$787 608
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Apartamento 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 280 m²
Venta dúplex de 280 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en 3a planta y 4a pla…
$1,59M
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Apartamento en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 57 m²
Apartamento en venta de 57 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la seg…
$382 759
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 63 m²
Venta apartamento de 63 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la planta…
$360 116
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 122 m²
Venta en construcción apartamento de 122 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$1,01M
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Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 3
Apartamento en venta en 4a, 5a y 6a planta (3 niveles), situado en la zona de Glyfada. La pr…
$2,11M
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Apartamento en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 85 m²
Apartamento en venta con una superficie de 85 metros cuadrados en Atenas. El apartamento est…
$668 400
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Apartamento en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 104 m²
Piso 2/3
Este apartamento totalmente renovado de 104 metros cuadrados está situado en la segunda plan…
$629 270
VAT
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/4
Voula Private Residences Exclusivo apartamento en planta baja con piscina privada Ubic…
$2,88M
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Voula sur de Atenas Área Policia (10; a pie del centro), apartamento de 140 metros cuadrados…
$1,05M
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Apartamento 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 260 m²
Property Code: HPS4432 - Maisonette FOR SALE in Voula Exochi for € 850.000 . This 260.00 sq…
$980 415
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta en construcción apartamento de 45 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$354 213
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 124 m²
Venta en construcción dúplex de 124 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en 4a…
$1,17M
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Código de propiedad: HPS5302 - Maisonette FOR SALE in Voula Center for € 1.400.000 . Esta Ma…
$1,61M
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Apartamento en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 230 m²
Un lujoso apartamento en venta en un suburbio de élite en el sur de Atenas, Voula. El aparta…
$1,86M
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 219 m²
En venta Apartamento de 219 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el 1e…
$1,42M
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 82 m²
Venta apartamento de 82 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$425 055
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la planta…
$472 283
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 62 m²
Venta apartamento de 62 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
$613 968
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 135 m²
Venta apartamento de 135 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la terce…
$1,53M
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Apartamento 3 habitaciones
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Dormitorios 3
Área 135 m²
Venta en construcción apartamento de 135 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$1,35M
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Apartamento 3 habitaciones
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Dormitorios 3
Área 129 m²
Venta en construcción apartamento de 129 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$1,65M
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Dormitorios 2
Área 102 m²
Venta en construcción apartamento de 102 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$1,06M
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Dormitorios 3
Área 179 m²
Venta en construcción dúplex de 179 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en 4a…
$2,48M
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta duplex de 250 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en 3a planta y 4a pla…
$1,53M
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Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$661 197
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Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$371 923
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Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta en construcción apartamento de 45 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
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Dormitorios 1
Área 32 m²
Venta en construcción apartamento de 32 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$306 984
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Tipos de propiedades en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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