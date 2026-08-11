Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Corfú
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Corfú, Grecia

;
1 habitación
5
2 habitaciones
8
3 habitaciones
4
Apartamento Borrar
Eliminar
21 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 1
Área 49 m²
Venta apartamento de 49 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$242,045
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Agia Eleni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Agia Eleni, Grecia
Dormitorios 3
Área 154 m²
Venta apartamento de 154 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$389,634
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 1
Área 47 m²
Venta apartamento de 47 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$230,238
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 1
Área 61 m²
Venta apartamento de 61 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$301,081
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$421,513
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta apartamento de 84 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$430,959
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 1
Área 56 m²
Venta apartamento de 56 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$277,467
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 3
Área 122 m²
Venta apartamento de 122 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$655,293
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta apartamento de 84 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$495,898
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 56 m²
Venta apartamento de 56 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$247,924
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 3
Área 112 m²
Venta apartamento de 112 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$596,258
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 72 m²
Venta apartamento de 72 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$295,177
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 3
Área 112 m²
Venta apartamento de 112 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$667,100
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 104 m²
Apartamento en venta de 104 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situad…
$267,922
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 49 m²
Venta apartamento de 49 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$224,862
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$242,045
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 86 m²
Venta apartamento de 86 metros cuadrados en la isla de Corfu. Piso tiene diseño interior. Ha…
$454,573
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 84 m²
Venta apartamento de 84 metros cuadrados en la isla de Corfu. Piso tiene diseño interior. Ha…
$472,283
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 49 m²
Apartamento en venta de 49 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado…
$110,568
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Agia Eleni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agia Eleni, Grecia
Dormitorios 2
Área 105 m²
Venta apartamento de 105 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento tiene 2 nivele…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 86 m²
Venta apartamento de 86 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$519,512
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Parámetros de las propiedades en Corfú, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir