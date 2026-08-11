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Apartamentos en venta en Neoi Epivates, Grecia

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1 habitación
19
2 habitaciones
8
3 habitaciones
3
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40 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Neoi Epivates, Grecia
Cinta Precio de promoción
Apartamento 1 habitacion
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/4
En venta es un apartamento que ofrece 43 m2 de cómodo espacio habitable, situado en la prime…
$165,322
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Vista Estate
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Apartamento 1 habitacion en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Código de propiedad: HPS5561 - Apartamento para la venta en Thermaikos Neoi Epivates por € 2…
$230,171
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Apartamento 3 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Venta apartamento de 160 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está …
$401,441
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 2
Área 87 m²
Venta en construcción dúplex de 87 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. El dúple…
$461,255
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Apartamento 1 habitacion en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 1
Área 33 m²
Venta apartamento de 33 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
Precio en demanda
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Estudio 1 habitación en Neoi Epivates, Grecia
Estudio 1 habitación
Neoi Epivates, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1
En venta: estudio de nueva construcción de 42 m² en la primera planta en Peraia, a solo 80 m…
$145,225
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Apartamento 1 habitacion en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 1
En venta: apartamento de nueva construcción de 54 m² en la primera planta en Peraia, a solo …
$185,889
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Apartamento 3 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 152 m²
Property Code: HPS5425 - Maisonette FOR SALE in Thermaikos Peraia for € 290.000 . This 152 …
$333,747
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Apartamento en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento
Neoi Epivates, Grecia
Área 30 m²
Venta apartamento de 30 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
Código de la propiedad: HPS5275 - Maisonette FOR SALE in Thermaikos Neoi Epivates for € 486.…
$559,625
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Estudio 1 habitación en Neoi Epivates, Grecia
Estudio 1 habitación
Neoi Epivates, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1
En venta: estudio de nueva construcción de 43 m² en la primera planta en Peraia, a solo 80 m…
$174,270
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Apartamento 2 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Código de propiedad: HPS5563 - Maisonette FOR SALE in Thermaikos Neoi Epivates for € 400.000…
$460,341
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Apartamento 1 habitacion en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 1
Área 35 m²
Venta apartamento de 35 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Código de la propiedad: HPS5272 - Apartamento para la venta en Thermaikos Neoi Epivates por …
$344,019
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Apartamento en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento
Neoi Epivates, Grecia
Área 118 m²
Venta apartamento de 118 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está …
$336,516
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Apartamento 1 habitacion en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Código de propiedad: HPS5559 - Maisonette FOR SALE in Thermaikos Neoi Epivates for € 280.000…
$322,239
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Apartamento 1 habitacion en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 1
Área 70 m²
Venta en construcción dúplex de 70 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. El dúple…
$330,598
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Apartamento 1 habitacion en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 1
Área 62 m²
Venta apartamento de 62 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
$194,817
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Apartamento 2 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 2
Área 87 m²
Venta dúplex de 87 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. El dúplex está situado e…
$389,634
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Apartamento en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento
Neoi Epivates, Grecia
Área 75 m²
Venta de un apartamento de 75 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento …
$243,684
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Apartamento 1 habitacion
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1
En venta: estudio de nueva construcción de 42 m² en la primera planta en Peraia, a solo 80 m…
$220,743
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Apartamento 1 habitacion
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta apartamento de 45 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la prim…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 2
Área 97 m²
Venta apartamento de 97 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
$259,756
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Apartamento 1 habitacion en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 1
Área 88 m²
Venta en construcción dúplex de 88 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. El dúple…
$342,406
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Apartamento en Neoi Epivates, Grecia
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Neoi Epivates, Grecia
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está …
$290,100
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Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 1
Área 126 m²
Venta dúplex de 126 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. El dúplex está situado …
$377,827
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Área 87 m²
Código de propiedad: HPS5562 - Maisonette FOR SALE in Thermaikos Neoi Epivates for € 350.000…
$402,798
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Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta apartamento de 84 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
$306,984
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Código de la propiedad: HPS5560 - Apartamento para la venta en Thermaikos Neoi Epivates por …
$218,662
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Apartamento en Neoi Epivates, Grecia
Apartamento
Neoi Epivates, Grecia
Área 118 m²
Venta apartamento de 118 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está …
$293,378
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