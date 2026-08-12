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Apartamentos en venta en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

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2 habitaciones
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3 habitaciones
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41 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 78 m²
Venta en construcción apartamento de 78 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$472,283
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta apartamento de 130 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$502,982
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta apartamento de 105 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la plant…
$396,718
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Apartamento en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 38 m²
Apartamento en venta de 38 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la pri…
$159,959
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 138 m²
Venta apartamento de 138 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la plant…
$354,213
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 128 m²
Venta dúplex de 128 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en semi-sótano y plan…
$708,425
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
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Área 122 m²
Venta apartamento de 122 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la prime…
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
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Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta apartamento de 180 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pl…
$796,978
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 105 m²
Venta apartamento de 105 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pl…
$442,766
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Apartamento en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
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Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$418,410
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta apartamento de 120 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la prime…
$369,065
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Venta apartamento de 200 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$1,05M
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Apartamento en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
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Área 87 m²
Venta apartamento de 87 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$274,216
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 1
Área 52 m²
Venta apartamento de 52 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$200,720
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
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Dormitorios 2
Área 79 m²
Venta en construcción apartamento de 79 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
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Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta en construcción apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$434,501
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
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Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 97 m²
Venta en construcción apartamento de 97 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$590,354
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Apartamento en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
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Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 76 m²
Venta apartamento de 76 metros cuadrados en Atenas. Piso tiene diseño interior. Los propieta…
$253,852
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 114 m²
En venta Apartamento de 114 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el 1e…
$458,705
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
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Dormitorios 3
Área 210 m²
En venta Apartamento de 210 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el se…
$1,89M
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Dormitorios 3
Área 173 m²
En ventaDuplex de 173 metros cuadrados en Atenas El dúplex está situado en el cuarto piso y …
$649,390
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
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Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$425,055
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Área 159 m²
Venta apartamento de 159 metros cuadrados en el centro de Grecia. Piso tiene diseño interior.
Precio en demanda
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Área 35 m²
Venta apartamento de 35 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la planta…
$165,299
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Dormitorios 3
Área 127 m²
Venta apartamento de 127 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pl…
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Área 76 m²
Venta en construcción apartamento de 76 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
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Área 101 m²
Venta en construcción apartamento de 101 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
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Área 215 m²
Venta apartamento de 215 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
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Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta en construcción apartamento de 77 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
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Área 79 m²
Venta apartamento de 79 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el sexto …
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

con Vista a la montaña
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