Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey

Karakocali, Türkei

von €148,000

48–150 m² 5

Kapitulation vor: 2024

LCD Greens Alanya / Oba Der Komplex wird auf dem Premium-Niveau in Konstruktion und Dekoration nach hohen Standards und Qualitäten gebaut. KOMPLEXER STATUS: 1,8 Meter zum Meer 1 km vom staatlichen Krankenhaus entfernt 400 Meter bis zur Autobahn Antalya-Mersin 1,3 km zum U-Bahn-Hypermarkt 4 km. vom Zentrum von Alanya 50 Meter von der YAŞAM TASARIM OKULLARI Schule entfernt 35 km vom internationalen Flughafen Alanya – Gazipasha entfernt 135 km vom internationalen Flughafen Antalya entfernt Es wird 1 Block, 5 Stockwerke auf dem Territorium geben. Die Grundstücksfläche beträgt 2.050 m², insgesamt 40 Wohnungen. Art der Wohnung: 34 Wohnungen - 1 + 1 - 48 qm. Neto mit Balkon. Duplexe in den letzten Etagen: 2 Wohnungen 2 + 1 4 Wohnungen 4 + 1 – 150 qm mit Balkon INFRASTRUKTUR DES KOMPLEXEN: Außenpool 165 qm mit Whirlpool Kinderaußenpool Sauna Salzsauna Lobby Fitnessstudio Duschen, Umkleideräume im Gemeinschaftsbereich Kinderpark geschlossenes Kinderspielzimmer Cafeteria-Zone Ruheraum, TV-Bereich Pavillons in der Umgebung mit Grillplatz Betrachter des komplexen Gärtners + Sicherheit 7/24 und Videoüberwachungskameras offener Parkplatz elektrischer Generator eingezäuntes geschlossenes Gebiet IN DER KOSTEN DES EINGESCHLOSSENEN QUARTALS: Eingangstahls Tür Innentüren Küchenheadset mit Arbeitsplatte Boden – Keramikfliesen Wände mit ökologischer Farbe bemalt Schiebebalkontüren, Aluminiumprofil Doppelte hochwertige PVC-Fenster. Grund- und Punktbeleuchtung Ausgestattetes Badezimmer mit Sanitär, Möbeln und Dusche Klimaanlagenergebnisse TV-Kabel Steckdosen in allen Zimmern und auf Balkon Startdatum: 10/01/2022 Fertigstellung: 30.08.2024 Preise ab 140.000 Euro Erstinstallation - 50% . Saldo - zinslose Installation vor Abschluss des Baus