Wohnkomplex PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.

Ein Elite-Investitionsprojekt in Maslak, dem Zentrum von Wirtschaft und Leben in Istanbul. Auf der einen Seite des Projekts befindet sich der Wald von Belgrad und auf der anderen Seite das Einkaufszentrum Vadi Istanbul, das alle Möglichkeiten der Stadt vom Einkaufen bis zum Entertainment hervorhebt.

Es gibt eine U-Bahn in der Nähe, einfachen Zugang zu Autobahnen und Brücken, in der Nähe von verschiedenen Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen, Einkaufszentren, Restaurants, Cafés und Parks.

Dieser Komplex wird Investoren mit seinen Büros und Apartments begeistern und wird auch Gäste auf die beste Weise mit seinem Aparthotel begrüßen.

Die Baufläche beträgt 23,842 m2, der Komplex besteht aus 3 Blöcken von 227 Wohnungen, mit verschiedenen Layouts von 1 + 1 bis 3 + 1, von 79 m2 bis 267 m2, sowie 2 Blocks von Aparthotels und 1 Büroblock.

Fertigstellung: geliefert

Infrastruktur:

Kinderspielplatz

Hallenbad

Türkisches Bad und Sauna

Fitnesscenter

CCTV-Kamera und Garage

24-Stunden-Sicherheit mit Kameras für

Klimaanlage

Basketballplatz

Cafe

Concierge

Trockenreinigung

Generator

Friseur

Landschaftsbau

Multifunktionshalle

Freibad

Privater Garten

Empfang

Sicherheitsgates

Smart Home System

Supermarkt

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.