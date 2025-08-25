  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Sariyer
  4. Wohnkomplex PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.

Wohnkomplex PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.

Sariyer, Türkei
von
$1,20M
BTC
14.2737611
ETH
748.1488460
USDT
1 186 421.4069969
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27493
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Sariyer

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Ein Elite-Investitionsprojekt in Maslak, dem Zentrum von Wirtschaft und Leben in Istanbul. Auf der einen Seite des Projekts befindet sich der Wald von Belgrad und auf der anderen Seite das Einkaufszentrum Vadi Istanbul, das alle Möglichkeiten der Stadt vom Einkaufen bis zum Entertainment hervorhebt.

Es gibt eine U-Bahn in der Nähe, einfachen Zugang zu Autobahnen und Brücken, in der Nähe von verschiedenen Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen, Einkaufszentren, Restaurants, Cafés und Parks.

Dieser Komplex wird Investoren mit seinen Büros und Apartments begeistern und wird auch Gäste auf die beste Weise mit seinem Aparthotel begrüßen.

Die Baufläche beträgt 23,842 m2, der Komplex besteht aus 3 Blöcken von 227 Wohnungen, mit verschiedenen Layouts von 1 + 1 bis 3 + 1, von 79 m2 bis 267 m2, sowie 2 Blocks von Aparthotels und 1 Büroblock.

Fertigstellung: geliefert

Infrastruktur:

  • Kinderspielplatz
  • Hallenbad
  • Türkisches Bad und Sauna
  • Fitnesscenter
  • CCTV-Kamera und Garage
  • 24-Stunden-Sicherheit mit Kameras für
  • Klimaanlage
  • Basketballplatz
  • Cafe
  • Concierge
  • Trockenreinigung
  • Generator
  • Friseur
  • Landschaftsbau
  • Multifunktionshalle
  • Freibad
  • Privater Garten
  • Empfang
  • Sicherheitsgates
  • Smart Home System
  • Supermarkt

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Sariyer, Türkei

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$165,348
Wohnanlage Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Türkei
von
$676,490
Wohnanlage Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$964,993
Wohnviertel Siberland Avsallar for sale
Alanya, Türkei
von
$127,060
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$90,306
Sie sehen gerade
Wohnkomplex PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
Sariyer, Türkei
von
$1,20M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Wohnanlage MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Wohnanlage MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Wohnanlage MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Wohnanlage MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Alle anzeigen Wohnanlage MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Wohnanlage MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Beylikduzu, Türkei
von
$330,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 15
Fläche 180 m²
1 Immobilienobjekt 1
Das Projekt befindet sich auf dem Gebiet von 31.000 m2, von denen 70% Landschaftsbau und Grünflächen sind. Ein friedliches Familienleben im Zentrum mit einzigartigem Blick auf die Landschaft und Ihrer eigenen Infrastruktur zu führen, ist für Sie kein Traum mehr. Blick auf die Stadt, Meer…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
180.0
330,000
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Milas, Türkei
von
$1,49M
Ein luxuriöser und komfortabler Komplex auf 72m2 Grundstück mit 194 Villen gebaut. Das Projekt kombiniert zeitgenössische Architektur und Einzigartigkeit, jede Villa in verfügt über einen Meerblick mit 2 großen Terrassen, 4 Zimmern, 3 Bäder und einen geräumigen Wohnbereich.Die Anlage bietet …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a project with a family concept.
Wohnanlage Apartments in a project with a family concept.
Wohnanlage Apartments in a project with a family concept.
Wohnanlage Apartments in a project with a family concept.
Wohnanlage Apartments in a project with a family concept.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a project with a family concept.
Wohnanlage Apartments in a project with a family concept.
Kagithane, Türkei
von
$290,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Bitte kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um die Verfügbarkeit und die Kosten der Apartments zu überprüfen.Ein Projekt mit einem Familienkonzept, das sich zu Fuß von verschiedenen Infrastruktureinrichtungen wie öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufs- und Unterhaltungszentren befindet.Das P…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen