Mahmutlar, Türkei

von €207,312

92–143 m² 2

Kapitulation vor: 2023

Immobilien in der Türkei zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Unterstützung beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. -Wir werden Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche auswählen! Das neue Investitionsprojekt – Novita Deluxe Residence befindet sich in einem Gebiet mit vielfältiger Infrastruktur. Viele Parkbereiche, städtische Kinder-, Sport- und Spielplätze, Schulen und Kindergärten. Eine große Auswahl an Geschäften zur Verbesserung von Eigenheimen, Möbelpavillons, Restaurants und Cafés. Neben großen Filialisten in der Stadt gibt es viele Mini-Märkte –, Süßwarengeschäfte, Bäckereien und Metzgereien. Zweimal in der Woche findet in der Gegend ein Basar statt, auf dem Sie frisches Obst und Gemüse von Bauern sowie Kleidung, Schuhe und Souvenirs kaufen können. Dank einer perfekt debuggenierten Transportverbindung erreichen Sie bequem alle Punkte der Stadt. PROJEKTFÜHRUNGEN: - Außenpool; - Innenpool; - Wasserpark; - Fitnessstudio; - Sauna; - Türkisches Bad; - Dampfbad; - Salzraum; - Spielplatz; - Billard; - Tischtennis; - Konferenzraum; - Grillplatz; - offener Parkplatz; - Sicherheit. WIRTSCHAFTLICHER VORAUS: - Kommission 0%; - Kapitalrendite; - Zinsfreier Ratenzahlungsplan; - Hohe Nachfrage nach Mietern; - Nur zuverlässige Entwickler; - Ein sicherer Deal. WARUM ALLES MIT UNS ARBEITET: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. - Wir werden bei dem Umzug helfen. - Wir werden das Objekt persönlich in der Türkei oder online zeigen. - Wir werden helfen, den Aufenthaltsstatus zu erhalten. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben! Wir werden in allen Objekten der Türkei kostenlos beraten!